Байден у передвиборчих перегонах випереджає Трампа на 16%, - опитування

У напередодні президентських виборів у США на цей момент за кандидата від Демократичної партії Джо Байдена готові проголосувати 57% виборців з числа тих, хто готовий піти на вибори, а за чинного президента Дональда Трампа - 41 %.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на даними нового загальнонаціонального опитування, проведеного в США службою SSRS.

Опитування було проведено після перших дебатів між двома основними кандидатами в президенти США й оприлюднення інформації, що у Трампа підтвердили коронавірусну хворобу.

Рівень позитивного ставлення до Байдена також покращився. За даними опитування, 52% заявили, що позитивно ставляться до колишнього віцепрезидента, порівняно з 39%, які довіряють Трампу.

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Виборці більш схильні вважати Байдена кандидатом, який об'єднує країну (61% у Байдена проти 33% у Трампа), чесний і надійний (58% - Байден, 33% - Трамп).

Втім, зростання популярності Байдена не супроводжується істотним падінням підтримки Трампа. Основні прихильники чинного президента США підтримують його так само, як і раніше.