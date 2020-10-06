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Байден у передвиборчих перегонах випереджає Трампа на 16%, - опитування

Байден у передвиборчих перегонах випереджає Трампа на 16%, - опитування

У напередодні президентських виборів у США на цей момент за кандидата від Демократичної партії Джо Байдена готові проголосувати 57% виборців з числа тих, хто готовий піти на вибори, а за чинного президента Дональда Трампа - 41 %.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на даними нового загальнонаціонального опитування, проведеного в США службою SSRS.

Опитування було проведено після перших дебатів між двома основними кандидатами в президенти США й оприлюднення інформації, що у Трампа підтвердили коронавірусну хворобу.

Рівень позитивного ставлення до Байдена також покращився. За даними опитування, 52% заявили, що позитивно ставляться до колишнього віцепрезидента, порівняно з 39%, які довіряють Трампу.

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Виборці більш схильні вважати Байдена кандидатом, який об'єднує країну (61% у Байдена проти 33% у Трампа), чесний і надійний (58% - Байден, 33% - Трамп).

Втім, зростання популярності Байдена не супроводжується істотним падінням підтримки Трампа. Основні прихильники чинного президента США підтримують його так само, як і раніше.

Автор: 

Байден Джо (2893) вибори (6721) США (23483) Трамп Дональд (6174)


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Топ коментарі
+14
Трамп- перший президент США про якого росіяни кажуть ;наш Трамп!;.
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06.10.2020 16:50 Відповісти
+10
Трампа выписали из психбольницы
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06.10.2020 16:49 Відповісти
+8
Зебилы, готовьтесь при Байдене булки раздвигать. На пару с }{уйлом.
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06.10.2020 16:58 Відповісти
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Они надеются, что их поколение будет жить при коммунизме.
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06.10.2020 19:47 Відповісти
А за трампа мокшанські свині, сволота і зелені дегенерати.
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10.10.2020 17:57 Відповісти
Для України Байден- це Бурісма, Яценюк, Яресько
Трамп- це загравання з москвою, але "джавеліни" + притягнення Коломойського
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06.10.2020 19:48 Відповісти
какие 16% ? там на все 61% опережает . опрашивали Байдена и Обаму .
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06.10.2020 21:33 Відповісти
cnn - демократические фэйк ньюз.
Трамп победит.
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07.10.2020 03:59 Відповісти
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