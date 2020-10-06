Кулеба о переговорах по Донбассу: Разговаривать надо напрямую с Путиным

Нормандский формат – это единственный механизм, который позволил достичь результатов по Донбассу, а вести переговоры "надо напрямую" с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Нормандский формат – это единственный механизм, который позволил достичь тех результатов, которые мы уже имеем. Все они были достигнуты именно в нормандском формате. Мы понимаем, что разговаривать надо напрямую с Владимиром Путиным", – отметил Кулеба.

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По его словам, с Путиным "можно встретиться только на саммите в нормандском формате".

"Поэтому нужно ставить себе целью новый саммит, потому что это мотивирует работать над выполнением решений предыдущего саммита и нарабатывать новые шаги на пути урегулирования", – считает Кулеба.