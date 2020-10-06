РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11880 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 348 46

Кулеба о переговорах по Донбассу: Разговаривать надо напрямую с Путиным

Кулеба о переговорах по Донбассу: Разговаривать надо напрямую с Путиным

Нормандский формат – это единственный механизм, который позволил достичь результатов по Донбассу, а вести переговоры "надо напрямую" с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Нормандский формат – это единственный механизм, который позволил достичь тех результатов, которые мы уже имеем. Все они были достигнуты именно в нормандском формате. Мы понимаем, что разговаривать надо напрямую с Владимиром Путиным", – отметил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если не будем говорить с Путиным, то не сможем вернуть все наши территории, - Зеленский

По его словам, с Путиным "можно встретиться только на саммите в нормандском формате".

"Поэтому нужно ставить себе целью новый саммит, потому что это мотивирует работать над выполнением решений предыдущего саммита и нарабатывать новые шаги на пути урегулирования", – считает Кулеба.

Автор: 

путин владимир (31575) россия (96267) саммит (1206) Донбасс (26958) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Поговорил уже ваш зеленый. И что? Тупин наглухо упоротый - его интересует мир только на его условиях. Что еще непонятно?
показать весь комментарий
06.10.2020 16:53 Ответить
+27
на туї ***** бачив ті розмови, якщо на них не буде йтися про капітуляцію України перед споконвічним ворогом.
показать весь комментарий
06.10.2020 16:53 Ответить
+27
О ЧЕМ с ним говорить? Он слов не понимает.
Его давить нужно вместе с союзниками, а не разговаривать с ним.
показать весь комментарий
06.10.2020 16:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на туї ***** бачив ті розмови, якщо на них не буде йтися про капітуляцію України перед споконвічним ворогом.
показать весь комментарий
06.10.2020 16:53 Ответить
-Україна ніколи свою державність не втратить, якщо її народ - МУДРИЙ!

Не втратить навіть тепер - коли нинішня карикатурна влада буде й надалі реалізовувати свій зрадницький курс на капітуляцію України перед Ордою. Народ не дозволить, якщо народ Мудрий.

-Незалежність набагато легше захистити ніж її знову відвойовувати!

- Україна може втратити незалежність лише в одному випадку - якщо сам НАРОД перестане бути розумним і волелюбним. І здасть її , чи продасть її агресору - як склотару в кіоск...

-А здати може, якщо народу вона стане настільки не потрібною, що вважатиме за краще - знову надіти іноземне ярмо! Але таких ідіотичних народів в світі - історія ще не знала. Не вірю що народ України стане першим ідіотичним в історії світу!

- І я НЕ вірю, що народ України ідіотичний настільки , що прагне до новітнього рабства... Скоріше - постійно, частіше і жорсткіше мінятиме власну владу в Україні, діяльність якої не відповідатиме інтересам народу. Бо в Самостійній Україні народ нині - сам господар своєї долі і здатний приводити до почуття свою владу, змінювати її, виганяти (хоча й з занадто довгою "розкачкою")

-Я не вірю і в те, що народ України настільки безголовий, що багату всіма видів ресурсів і європейськими розмірами Україну дозволить навіть дезінтегрувати на 5-8 "незалежних держав "- на удільні князівства місцевих олігархів. ( як пророкують в Орді) А новітнім "дрібненьким державам" потрібні будуть всі міністерства і органи, як і в Києві"... А новітнім міністрам цих держав і клєркам цих міністерств - та відомств - зарплати і пільги - не менші ніж нині в київських, Так що "народам новітніх державок" прйдеться ще й додатково скинутись на безбідне харчування і відпочнки в на мальдівах-оманах "своєї влади"! Та й до маленьких сепаратистських державок відношення світу - "пльовоє". Їх ніхто не визнає, карає санкціями і кругом блокує.

Цивілізовані ж країни добровільно і на взаємовигідний та взаємоповажній основі - інтегруються в політичні, військові, економічні блоки. Правда - і Орда теж хоче розростатися територіями і ресурсами... Але на відміну від цивілізованих країн, намагається це саме й зробити. Але примусом, залякуваннями, погрозами, агресією, шантажем, економічними, військовими, політичними диверсіями і підривною діяльністю в середині країн - її "гіпотетичних жертв". Як ви думаєте - стане легше жити в колонізованій Україні?

-Але , при втраті незалежності, народ України підпаде під подвійний гніт -ще потужніший і набагато жорстокіший зовнішній- від Дикої Орди І під гніт внутрішній (від "гауляйтерів" Орди) , але ще сильніший і поглиблений підтримкою силовиків метрополії

-Екскурс в історію доводить - ніколи народи колоній не жили краще від народу метрополій і не мали більше прав, ніж народи метрополій. А тим більше - не мала більше прав , ніж в своїй, незалежній країні - до її колонізації. Та й окрім нинішніх, державних податків - вимушений буде додатково платити ще й на утримання органів влади і силовиків метрополії. Населення ДЛНР і КРИМУ - стало щасливішими, стало ліпше жити, має більше прав, визнані світом? Їх поважають в світі чи НЕ поважають?

-А потім, після колонізації - коли народ України знову усвідомить цінність свободи і захоче звільнитися від кайданів іноземного рабства - це стане або неможливим, або буде складнішим в десяток разів, ніж зараз - - не допустити її зовнішнього поневолення.

-Набагато легше нині змінити владу в Україні, ніж потім знову пройти два етапи: - звільнитися від влади іноземного поневолювача, а потім від внутрішнього - в Україні.

-За звільненням від зовнішньої залежності - все одно треба буде формувати нову владу в Україні. То чому б нині її не переформатувати нині?

-Тому простіше не допустити повернення в зовнішнє рабство , ніж потім проходити той шлях, який ми проходили в кінці ХХ століття - не простий, але не кровопролитний Але якщо підпадемо під Орду, то наступне звільнення з під її іга - стане набагато важчим і що абсолютно і однозначно - стане масово кровопролитним.

-Ще раз повторюю: - Народу України свою Незалежність набагато легше захистити нині, ніж її відвойовувати потім! Набагато легше нині вкотре змінити владу в Україні, ніж потім знову пройти два етапи: - звільнитися від влади іноземного поневолювача, а потім від внутрішнього

-Та й - "двічі в одну воду не вступають"...
показать весь комментарий
06.10.2020 17:53 Ответить
За останнє десятиліття росія порушила 487 договорів з Україною! З них : 407 договорів укладених з Україною в двохсторонньому форматі і 80 - укладених з Україною в міжнародному і багатосторонньому форматі! І росія називає все це- "відновленням історичної справедливості"! Тоді виникають запитання: - "А підписуючи всі ці 487 УГОД з Україною - росія вважала чи не вважала їх історично справедливими? Якщо НЕ вважала - то для чого вона їх тоді підписувала? А якщо вважала справедливими тоді, то чому тепер вважає ті ж самі угоди - не справедливими?, -Бо сама їх порушила? "

-Росія порушила або сама, або була провокатором порушення

територіальної цілісності більшості країн з якими підписувала Угоду про створення СНД: - Молдова, Грузія, Україна, Азербайджан, Вірменія, Казахстан, так і з тими, які її не підписали- країнами Прибалтики!

-Росія порушила майже всі угоди про створення ЄвраЗЕС, і Митного союзу - Казахстан, Туркменістан. Білорусія.

Білорусії, наприклад, САМ Путін обіцяв, що після її входження в названі структури, вона матиме щорічно 11 мільярдів доларів вигоди... виявилося- має вона має щорічні 1,5- 2 млрд збитків. Майже зі всіма країнами в середині ЄвраЗЕС - росія веде торгівельні війни і веде підривну діяльність!

-За останнє століття росія порушила абсолютну більшість міжнародних угод з країнами Європи, США, Японією... Порушила у всіх сферах життя, - військовій, політичній, гуманітарній, економічній та екологічній. Порушила в односторонньому порядку. Порушила навіть собі на шкоду ( в підсумку) , як от наприклад - Угоди в середині картелю ОПЕК+, Хельсінські угоди, угоди про заборону використання хімічної зброї, про ракети середньої та малої дальності ... Втручається у внутрішні справи цих країн, в їх виборчі процеси і проводить диверсійні акції на їх територіях.

-Про що мова, якщо навіть Бісмарк і Черчилль застерігали - не намагайтеся будь що вирішити з росією шляхом Угод, бо вона ніколи їх не дотримувалася, не дотримується і дотримуватися не буде. Є і народна мудрість, що безкінечно обманювати можна лише того, хто безкінечно погоджується на те, щоб його обманювали!

-І в мене викликає подив, що цивілізований світ ще й далі намагається вести з росією будь які перемовини, бо ж відомо, що досягнені домовленості не можуть бути ні виконаними, ні дотриманими російською стороною. Тільки найжорсткіші санкції за системне порушення Угод можуть бути підставою для нейтралізації негативних наслідків від подальшого віроломного обману росією сторін її міжнародних Угод! На нинішньому етапі -тільки ПОВНА економічна блокада росії на міжнародній арені, може стати умовою їх дотримання в майбутньому .І лише вона (повна економічна блокада) здатна "привести її до почуття" не мілітарним шляхом!

-А як назвати шестирічну участь України, Німеччини і Франції в Нормандському форматі - багаторічним самообманом, чи стимулом для подальших "надуватєльств" росією... -Щоб росія мала право вчергове сказати - "Путін снова всєх пєрєіграл"? І далі продовжував "пєрєігрівать", "надувать", "карать"... і робити квадратні очі на чергові "застереження і стурбованості" світової спільноти ?

- Тому остання заява Єрмака: - "Нормандська зустріч" потрібна Україні якнайшвидше, і ми далі робитимемо все необхідне" -

за згаданих вище умов, виглядала б зі сторони притомного люду-чистим ідіотизмом! Але в поєднанні з вимогою "головнокомандувача" про заборону стріляти у відповідь (та штрафами бійців за недотримання цієї "вимоги"), з неймовірно різким (на 85%) зниженням фінансування розвитку ракетних озброєнь і відмови від нарощування оснащенням ними наших ЗСУ - є ЕТАЛОННОЮ ЗРАДОЮ державних інтересів України! І вчергове засвідчує про капітулянтський курс нинішньої верхівки влади України перед росією!
показать весь комментарий
06.10.2020 18:03 Ответить
Все продано до нас!
показать весь комментарий
06.10.2020 18:10 Ответить
Поговорил уже ваш зеленый. И что? Тупин наглухо упоротый - его интересует мир только на его условиях. Что еще непонятно?
показать весь комментарий
06.10.2020 16:53 Ответить
Не рівеяйте по собі. Зелені - це особливо тупа каста.
показать весь комментарий
06.10.2020 17:14 Ответить
Не рівеяйте по собі. Зелені - це особливо тупа каста.
показать весь комментарий
06.10.2020 17:14 Ответить
Напрямую? А Грызлов с Козаком на пару - это кривая или они имеют собственное мнение? По Грызлову напоминаю легендарную фразу : "парламент - это не место для дискуссий"....
показать весь комментарий
06.10.2020 16:54 Ответить
О ЧЕМ с ним говорить? Он слов не понимает.
Его давить нужно вместе с союзниками, а не разговаривать с ним.
показать весь комментарий
06.10.2020 16:55 Ответить
Зато он понимает романтику, может тебя в качестве шпиона отправить?
показать весь комментарий
06.10.2020 19:37 Ответить
У тебя уже бьіло свидание с пуйлом?
показать весь комментарий
06.10.2020 19:55 Ответить
а какие это результаты,шо вы имеете? ну,или шо они вас имеют...
показать весь комментарий
06.10.2020 16:56 Ответить
Ну и тупой же в этом кабмине глава МИДа! Вся страна знает, а он нет, пуйлу мир на Донбассе не нужен!!
показать весь комментарий
06.10.2020 17:00 Ответить
***** развязал войну с Украиной, и с ним надо о чем то говорить... Надо научиться бить его всеми доступными силами, уговоры только себе во вред.
показать весь комментарий
06.10.2020 18:17 Ответить
Пошліть до нього Машу Фокіну.
показать весь комментарий
06.10.2020 17:01 Ответить
Факину
показать весь комментарий
06.10.2020 17:11 Ответить
Он не по девочкам !
показать весь комментарий
06.10.2020 17:45 Ответить
воин.
показать весь комментарий
06.10.2020 17:06 Ответить
А недопрезидент Зеленський так не думає та ігнорує здоровий глузд Міністра МЗС,бо саме організатор війни - РФ та Путін!
показать весь комментарий
06.10.2020 17:03 Ответить
Про що взагалі можна розмовляти з ******?
показать весь комментарий
06.10.2020 17:06 Ответить
Тупой в кабмине, а ещё тупее собирается говорить с ****** о мире. Сборище дегенератов!
показать весь комментарий
06.10.2020 17:06 Ответить
Клептократов.
показать весь комментарий
06.10.2020 18:08 Ответить
Тільки ДУЕЛЬ!!
⚔️
показать весь комментарий
06.10.2020 17:08 Ответить
А что у вас, клоунов неподмытых, есть в активе, чтобы разговаривать с ******?

Таких, как вы, оно на свом сморщеном члене вертит смеха ради.
показать весь комментарий
06.10.2020 17:08 Ответить
И то, если ещё соизволит снизойти.
показать весь комментарий
06.10.2020 18:39 Ответить
Про что с ним разговаривать, Дмитрий? Когда он уже неоднократно заявлял, что нет никакой Украины...
показать весь комментарий
06.10.2020 17:09 Ответить
Президент России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимир Путин встретился в своей резиденции в Ново-Огарево с главой политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» https://lenta.ru/tags/persons/medvedchuk-viktor/ Виктором Медведчуком . Об этом сообщает http://tass.ru/ ТАСС . Хтось думеє покласти кінець цим зустрічам? Чи поклали кінець на жертви війни?! Де ви, радікали хєрові!?
показать весь комментарий
06.10.2020 17:16 Ответить
хто перший заговорить про перемовини із ворогом - той і зрадник (с)
показать весь комментарий
06.10.2020 17:20 Ответить
Совсем кулябякин с катушек слетел !!!
показать весь комментарий
06.10.2020 17:25 Ответить
Вам мало Приднестровья, Абхазии, Сирии, Ливии, Нагорного Карабаха, 30 лет переговоров? О чем разговаривать? Я так понимаю, вы хорошо устроились и вам важен сам процесс? Для переговоров важна позиция, обошли Донецк с флангов, оставили вате коридор в сторону Савур могилы, оппа, и хутин сам позвонил. Но вы же предатели, да еще и тупые...
показать весь комментарий
06.10.2020 17:29 Ответить
Кацап ты все попутал, в котлах РККА сидела в 41 году. В Иловайске наших расстреляла в утвержденном коридоре выхода ваша тунгусская питорня, и мы вам все вернем, не бзди. В Дебальцево никакого "котла" тоже не было, и ваты вашей накрошили в четыре раза больше чем погибло наших. А теперь не 2014 й., умоетесь кровавыми соплями скоро...
показать весь комментарий
06.10.2020 19:50 Ответить
Напрямую нужно разговаривать не с пуйлом а так как сейчас Азербайджан,с террористами не общаются,их уничтожают а не сидят и смотрят как их обстреливают ещё говорить да не,они не прицельно все под контролем
показать весь комментарий
06.10.2020 17:29 Ответить
Запроданцы гнидные ,серливые , перед кадыркиным извинялись неоднократно , а ***** ,кроме капитуляции от вас ничего не ждёт
показать весь комментарий
06.10.2020 17:51 Ответить
Разговор с путей будет полезен лишь в том случае,когда будет оговариваться условия компенсации за нанесенный ущерб. Да и то,это будет кто-то уже другой.
показать весь комментарий
06.10.2020 17:52 Ответить
Переговоры о чем?- На Днепре ******** остановятся, или у подножья Карпат? И сколько бабла с этого Зе-ки поимеют?
показать весь комментарий
06.10.2020 17:54 Ответить
Кулебі треба щось балакати, за це йому платять. А про що розмовляти з Пуйлом окрім капітуляції? Про повернення в російську імперію і свої хохляцькі зобов'язання забути про мову, армію і свою церкву, пам'ятати, що вони в ній бидло і голову не підіймати. Вот и весь, вот и весь разговор...
показать весь комментарий
06.10.2020 18:00 Ответить
-
Безпосереднє говорити с )(уйлом? Так це вже постійно практикує продажний ...резидент ЗЕбіл -капітулянт. І розмовляє він Иуда с )(уйлом стоячи пед ним на колінах. І при цьому як вірний пес заглядає тому в очі. Видно хоче побачити в очах цього фашиста путла його будь-які побажання, і віддано як собака негайно виконати їх.
показать весь комментарий
06.10.2020 18:19 Ответить
ЭТО ЧТО ЗА НОВОСТИ

Армия ДНР уничтожила огнем позиции украинских военных в Донбассе
В Донбассе после решения главы ДНР Дениса Пушилина об ответе на обстрелы со стороны украинских военных части «народной республики» подавили огневые точки ВСУ, те понесли потери в технике и живой силе, сообщили в пресс-службе Народной полиции ДНР.
Все произошло после того, как утром произошел обстрел поселения Верхнеторецкое, в результате чего от ударов украинских силовиков пострадали жилой дом, газопровод и ЛЭП. Огонь велся из минометов. В ответ военные ДНР накрыли выявленные огневые точки противника огнем. Украинские военные понесли потери, уничтожены два миномета.
показать весь комментарий
06.10.2020 18:38 Ответить
Видать армянское радио.
показать весь комментарий
06.10.2020 18:40 Ответить
22 трав. 2020 р.
показать весь комментарий
06.10.2020 18:43 Ответить
Министр прав , Нормандский формат уже доказал свою єффективность . Переговорьі с Путиньім там идут в формате "трое против одного" , Кремль явно боится таких переговоров.
показать весь комментарий
06.10.2020 18:57 Ответить
продажные "слуги" ,всегда имеют обязанность разговаривать с мацковскими оккупационными хозяевами
показать весь комментарий
06.10.2020 20:41 Ответить
Кулеба. Куле-вло-ба путину.
показать весь комментарий
06.10.2020 22:20 Ответить
каких результатов вы достигли???

Стреляют каждый день--- в ответ тишина, типа обстрелы "неприцельные" , куча убитых и раненных--типа "небоевые", горит вся линия соприкосновения в лугобласти от поджегов боевиками,подрываются наши защитные минные поля,открывая дорогу для наступления дырам ---куча погибших,куча убытков ---зеленое чмо "не думает", что виноваты кацапорылые!
Зеленый пинчер и ухом не ведет---оно уже месяц вояжирует по стране со всей своей сворой за казенный кошт с предвыборным туром "зе-мисцеви"!
показать весь комментарий
07.10.2020 00:48 Ответить
 
 