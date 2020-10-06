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Новини Агресія Росії проти України
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Кулеба про переговори щодо Донбасу: Розмовляти треба безпосередньо з Путіним

Кулеба про переговори щодо Донбасу: Розмовляти треба безпосередньо з Путіним

Нормандський формат - це єдиний механізм, який дозволив досягти результатів щодо Донбасу, а вести переговори "треба безпосередньо" з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Нормандський формат - це єдиний механізм, який дозволив досягти тих результатів, які ми вже маємо. Всі вони були досягнуті саме в нормандському форматі. Ми розуміємо, що розмовляти треба безпосередньо з Володимиром Путіним", - зазначив Кулеба.

За його словами, з Путіним "можна зустрітися тільки на саміті в нормандському форматі".

Також читайте: Якщо не будемо говорити з Путіним, то не зможемо повернути всі наші території, - Зеленський

"Тому потрібно ставити собі за мету новий саміт, бо це мотивує працювати над виконанням рішень попереднього саміту і напрацьовувати нові кроки на шляху врегулювання", - вважає Кулеба.

Автор: 

путін володимир (24143) росія (66193) саміт (800) Донбас (22358) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+32
Поговорил уже ваш зеленый. И что? Тупин наглухо упоротый - его интересует мир только на его условиях. Что еще непонятно?
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06.10.2020 16:53 Відповісти
+27
на туї ***** бачив ті розмови, якщо на них не буде йтися про капітуляцію України перед споконвічним ворогом.
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06.10.2020 16:53 Відповісти
+27
О ЧЕМ с ним говорить? Он слов не понимает.
Его давить нужно вместе с союзниками, а не разговаривать с ним.
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06.10.2020 16:55 Відповісти
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на туї ***** бачив ті розмови, якщо на них не буде йтися про капітуляцію України перед споконвічним ворогом.
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06.10.2020 16:53 Відповісти
-Україна ніколи свою державність не втратить, якщо її народ - МУДРИЙ!

Не втратить навіть тепер - коли нинішня карикатурна влада буде й надалі реалізовувати свій зрадницький курс на капітуляцію України перед Ордою. Народ не дозволить, якщо народ Мудрий.

-Незалежність набагато легше захистити ніж її знову відвойовувати!

- Україна може втратити незалежність лише в одному випадку - якщо сам НАРОД перестане бути розумним і волелюбним. І здасть її , чи продасть її агресору - як склотару в кіоск...

-А здати може, якщо народу вона стане настільки не потрібною, що вважатиме за краще - знову надіти іноземне ярмо! Але таких ідіотичних народів в світі - історія ще не знала. Не вірю що народ України стане першим ідіотичним в історії світу!

- І я НЕ вірю, що народ України ідіотичний настільки , що прагне до новітнього рабства... Скоріше - постійно, частіше і жорсткіше мінятиме власну владу в Україні, діяльність якої не відповідатиме інтересам народу. Бо в Самостійній Україні народ нині - сам господар своєї долі і здатний приводити до почуття свою владу, змінювати її, виганяти (хоча й з занадто довгою "розкачкою")

-Я не вірю і в те, що народ України настільки безголовий, що багату всіма видів ресурсів і європейськими розмірами Україну дозволить навіть дезінтегрувати на 5-8 "незалежних держав "- на удільні князівства місцевих олігархів. ( як пророкують в Орді) А новітнім "дрібненьким державам" потрібні будуть всі міністерства і органи, як і в Києві"... А новітнім міністрам цих держав і клєркам цих міністерств - та відомств - зарплати і пільги - не менші ніж нині в київських, Так що "народам новітніх державок" прйдеться ще й додатково скинутись на безбідне харчування і відпочнки в на мальдівах-оманах "своєї влади"! Та й до маленьких сепаратистських державок відношення світу - "пльовоє". Їх ніхто не визнає, карає санкціями і кругом блокує.

Цивілізовані ж країни добровільно і на взаємовигідний та взаємоповажній основі - інтегруються в політичні, військові, економічні блоки. Правда - і Орда теж хоче розростатися територіями і ресурсами... Але на відміну від цивілізованих країн, намагається це саме й зробити. Але примусом, залякуваннями, погрозами, агресією, шантажем, економічними, військовими, політичними диверсіями і підривною діяльністю в середині країн - її "гіпотетичних жертв". Як ви думаєте - стане легше жити в колонізованій Україні?

-Але , при втраті незалежності, народ України підпаде під подвійний гніт -ще потужніший і набагато жорстокіший зовнішній- від Дикої Орди І під гніт внутрішній (від "гауляйтерів" Орди) , але ще сильніший і поглиблений підтримкою силовиків метрополії

-Екскурс в історію доводить - ніколи народи колоній не жили краще від народу метрополій і не мали більше прав, ніж народи метрополій. А тим більше - не мала більше прав , ніж в своїй, незалежній країні - до її колонізації. Та й окрім нинішніх, державних податків - вимушений буде додатково платити ще й на утримання органів влади і силовиків метрополії. Населення ДЛНР і КРИМУ - стало щасливішими, стало ліпше жити, має більше прав, визнані світом? Їх поважають в світі чи НЕ поважають?

-А потім, після колонізації - коли народ України знову усвідомить цінність свободи і захоче звільнитися від кайданів іноземного рабства - це стане або неможливим, або буде складнішим в десяток разів, ніж зараз - - не допустити її зовнішнього поневолення.

-Набагато легше нині змінити владу в Україні, ніж потім знову пройти два етапи: - звільнитися від влади іноземного поневолювача, а потім від внутрішнього - в Україні.

-За звільненням від зовнішньої залежності - все одно треба буде формувати нову владу в Україні. То чому б нині її не переформатувати нині?

-Тому простіше не допустити повернення в зовнішнє рабство , ніж потім проходити той шлях, який ми проходили в кінці ХХ століття - не простий, але не кровопролитний Але якщо підпадемо під Орду, то наступне звільнення з під її іга - стане набагато важчим і що абсолютно і однозначно - стане масово кровопролитним.

-Ще раз повторюю: - Народу України свою Незалежність набагато легше захистити нині, ніж її відвойовувати потім! Набагато легше нині вкотре змінити владу в Україні, ніж потім знову пройти два етапи: - звільнитися від влади іноземного поневолювача, а потім від внутрішнього

-Та й - "двічі в одну воду не вступають"...
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06.10.2020 17:53 Відповісти
За останнє десятиліття росія порушила 487 договорів з Україною! З них : 407 договорів укладених з Україною в двохсторонньому форматі і 80 - укладених з Україною в міжнародному і багатосторонньому форматі! І росія називає все це- "відновленням історичної справедливості"! Тоді виникають запитання: - "А підписуючи всі ці 487 УГОД з Україною - росія вважала чи не вважала їх історично справедливими? Якщо НЕ вважала - то для чого вона їх тоді підписувала? А якщо вважала справедливими тоді, то чому тепер вважає ті ж самі угоди - не справедливими?, -Бо сама їх порушила? "

-Росія порушила або сама, або була провокатором порушення

територіальної цілісності більшості країн з якими підписувала Угоду про створення СНД: - Молдова, Грузія, Україна, Азербайджан, Вірменія, Казахстан, так і з тими, які її не підписали- країнами Прибалтики!

-Росія порушила майже всі угоди про створення ЄвраЗЕС, і Митного союзу - Казахстан, Туркменістан. Білорусія.

Білорусії, наприклад, САМ Путін обіцяв, що після її входження в названі структури, вона матиме щорічно 11 мільярдів доларів вигоди... виявилося- має вона має щорічні 1,5- 2 млрд збитків. Майже зі всіма країнами в середині ЄвраЗЕС - росія веде торгівельні війни і веде підривну діяльність!

-За останнє століття росія порушила абсолютну більшість міжнародних угод з країнами Європи, США, Японією... Порушила у всіх сферах життя, - військовій, політичній, гуманітарній, економічній та екологічній. Порушила в односторонньому порядку. Порушила навіть собі на шкоду ( в підсумку) , як от наприклад - Угоди в середині картелю ОПЕК+, Хельсінські угоди, угоди про заборону використання хімічної зброї, про ракети середньої та малої дальності ... Втручається у внутрішні справи цих країн, в їх виборчі процеси і проводить диверсійні акції на їх територіях.

-Про що мова, якщо навіть Бісмарк і Черчилль застерігали - не намагайтеся будь що вирішити з росією шляхом Угод, бо вона ніколи їх не дотримувалася, не дотримується і дотримуватися не буде. Є і народна мудрість, що безкінечно обманювати можна лише того, хто безкінечно погоджується на те, щоб його обманювали!

-І в мене викликає подив, що цивілізований світ ще й далі намагається вести з росією будь які перемовини, бо ж відомо, що досягнені домовленості не можуть бути ні виконаними, ні дотриманими російською стороною. Тільки найжорсткіші санкції за системне порушення Угод можуть бути підставою для нейтралізації негативних наслідків від подальшого віроломного обману росією сторін її міжнародних Угод! На нинішньому етапі -тільки ПОВНА економічна блокада росії на міжнародній арені, може стати умовою їх дотримання в майбутньому .І лише вона (повна економічна блокада) здатна "привести її до почуття" не мілітарним шляхом!

-А як назвати шестирічну участь України, Німеччини і Франції в Нормандському форматі - багаторічним самообманом, чи стимулом для подальших "надуватєльств" росією... -Щоб росія мала право вчергове сказати - "Путін снова всєх пєрєіграл"? І далі продовжував "пєрєігрівать", "надувать", "карать"... і робити квадратні очі на чергові "застереження і стурбованості" світової спільноти ?

- Тому остання заява Єрмака: - "Нормандська зустріч" потрібна Україні якнайшвидше, і ми далі робитимемо все необхідне" -

за згаданих вище умов, виглядала б зі сторони притомного люду-чистим ідіотизмом! Але в поєднанні з вимогою "головнокомандувача" про заборону стріляти у відповідь (та штрафами бійців за недотримання цієї "вимоги"), з неймовірно різким (на 85%) зниженням фінансування розвитку ракетних озброєнь і відмови від нарощування оснащенням ними наших ЗСУ - є ЕТАЛОННОЮ ЗРАДОЮ державних інтересів України! І вчергове засвідчує про капітулянтський курс нинішньої верхівки влади України перед росією!
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06.10.2020 18:03 Відповісти
Все продано до нас!
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06.10.2020 18:10 Відповісти
Поговорил уже ваш зеленый. И что? Тупин наглухо упоротый - его интересует мир только на его условиях. Что еще непонятно?
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06.10.2020 16:53 Відповісти
Не рівеяйте по собі. Зелені - це особливо тупа каста.
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06.10.2020 17:14 Відповісти
Не рівеяйте по собі. Зелені - це особливо тупа каста.
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06.10.2020 17:14 Відповісти
Напрямую? А Грызлов с Козаком на пару - это кривая или они имеют собственное мнение? По Грызлову напоминаю легендарную фразу : "парламент - это не место для дискуссий"....
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06.10.2020 16:54 Відповісти
О ЧЕМ с ним говорить? Он слов не понимает.
Его давить нужно вместе с союзниками, а не разговаривать с ним.
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06.10.2020 16:55 Відповісти
Зато он понимает романтику, может тебя в качестве шпиона отправить?
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06.10.2020 19:37 Відповісти
У тебя уже бьіло свидание с пуйлом?
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06.10.2020 19:55 Відповісти
а какие это результаты,шо вы имеете? ну,или шо они вас имеют...
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06.10.2020 16:56 Відповісти
Ну и тупой же в этом кабмине глава МИДа! Вся страна знает, а он нет, пуйлу мир на Донбассе не нужен!!
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06.10.2020 17:00 Відповісти
***** развязал войну с Украиной, и с ним надо о чем то говорить... Надо научиться бить его всеми доступными силами, уговоры только себе во вред.
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06.10.2020 18:17 Відповісти
Пошліть до нього Машу Фокіну.
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06.10.2020 17:01 Відповісти
Факину
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06.10.2020 17:11 Відповісти
Он не по девочкам !
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06.10.2020 17:45 Відповісти
воин.
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06.10.2020 17:06 Відповісти
А недопрезидент Зеленський так не думає та ігнорує здоровий глузд Міністра МЗС,бо саме організатор війни - РФ та Путін!
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06.10.2020 17:03 Відповісти
Про що взагалі можна розмовляти з ******?
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06.10.2020 17:06 Відповісти
Тупой в кабмине, а ещё тупее собирается говорить с ****** о мире. Сборище дегенератов!
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06.10.2020 17:06 Відповісти
Клептократов.
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06.10.2020 18:08 Відповісти
Тільки ДУЕЛЬ!!
⚔️
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06.10.2020 17:08 Відповісти
А что у вас, клоунов неподмытых, есть в активе, чтобы разговаривать с ******?

Таких, как вы, оно на свом сморщеном члене вертит смеха ради.
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06.10.2020 17:08 Відповісти
И то, если ещё соизволит снизойти.
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06.10.2020 18:39 Відповісти
Про что с ним разговаривать, Дмитрий? Когда он уже неоднократно заявлял, что нет никакой Украины...
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06.10.2020 17:09 Відповісти
Президент России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимир Путин встретился в своей резиденции в Ново-Огарево с главой политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» https://lenta.ru/tags/persons/medvedchuk-viktor/ Виктором Медведчуком . Об этом сообщает http://tass.ru/ ТАСС . Хтось думеє покласти кінець цим зустрічам? Чи поклали кінець на жертви війни?! Де ви, радікали хєрові!?
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06.10.2020 17:16 Відповісти
хто перший заговорить про перемовини із ворогом - той і зрадник (с)
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06.10.2020 17:20 Відповісти
Совсем кулябякин с катушек слетел !!!
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06.10.2020 17:25 Відповісти
Вам мало Приднестровья, Абхазии, Сирии, Ливии, Нагорного Карабаха, 30 лет переговоров? О чем разговаривать? Я так понимаю, вы хорошо устроились и вам важен сам процесс? Для переговоров важна позиция, обошли Донецк с флангов, оставили вате коридор в сторону Савур могилы, оппа, и хутин сам позвонил. Но вы же предатели, да еще и тупые...
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06.10.2020 17:29 Відповісти
Кацап ты все попутал, в котлах РККА сидела в 41 году. В Иловайске наших расстреляла в утвержденном коридоре выхода ваша тунгусская питорня, и мы вам все вернем, не бзди. В Дебальцево никакого "котла" тоже не было, и ваты вашей накрошили в четыре раза больше чем погибло наших. А теперь не 2014 й., умоетесь кровавыми соплями скоро...
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06.10.2020 19:50 Відповісти
Напрямую нужно разговаривать не с пуйлом а так как сейчас Азербайджан,с террористами не общаются,их уничтожают а не сидят и смотрят как их обстреливают ещё говорить да не,они не прицельно все под контролем
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06.10.2020 17:29 Відповісти
Запроданцы гнидные ,серливые , перед кадыркиным извинялись неоднократно , а ***** ,кроме капитуляции от вас ничего не ждёт
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06.10.2020 17:51 Відповісти
Разговор с путей будет полезен лишь в том случае,когда будет оговариваться условия компенсации за нанесенный ущерб. Да и то,это будет кто-то уже другой.
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06.10.2020 17:52 Відповісти
Переговоры о чем?- На Днепре ******** остановятся, или у подножья Карпат? И сколько бабла с этого Зе-ки поимеют?
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06.10.2020 17:54 Відповісти
Кулебі треба щось балакати, за це йому платять. А про що розмовляти з Пуйлом окрім капітуляції? Про повернення в російську імперію і свої хохляцькі зобов'язання забути про мову, армію і свою церкву, пам'ятати, що вони в ній бидло і голову не підіймати. Вот и весь, вот и весь разговор...
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06.10.2020 18:00 Відповісти
-
Безпосереднє говорити с )(уйлом? Так це вже постійно практикує продажний ...резидент ЗЕбіл -капітулянт. І розмовляє він Иуда с )(уйлом стоячи пед ним на колінах. І при цьому як вірний пес заглядає тому в очі. Видно хоче побачити в очах цього фашиста путла його будь-які побажання, і віддано як собака негайно виконати їх.
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06.10.2020 18:19 Відповісти
ЭТО ЧТО ЗА НОВОСТИ

Армия ДНР уничтожила огнем позиции украинских военных в Донбассе
В Донбассе после решения главы ДНР Дениса Пушилина об ответе на обстрелы со стороны украинских военных части «народной республики» подавили огневые точки ВСУ, те понесли потери в технике и живой силе, сообщили в пресс-службе Народной полиции ДНР.
Все произошло после того, как утром произошел обстрел поселения Верхнеторецкое, в результате чего от ударов украинских силовиков пострадали жилой дом, газопровод и ЛЭП. Огонь велся из минометов. В ответ военные ДНР накрыли выявленные огневые точки противника огнем. Украинские военные понесли потери, уничтожены два миномета.
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06.10.2020 18:38 Відповісти
Видать армянское радио.
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06.10.2020 18:40 Відповісти
22 трав. 2020 р.
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06.10.2020 18:43 Відповісти
Министр прав , Нормандский формат уже доказал свою єффективность . Переговорьі с Путиньім там идут в формате "трое против одного" , Кремль явно боится таких переговоров.
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06.10.2020 18:57 Відповісти
продажные "слуги" ,всегда имеют обязанность разговаривать с мацковскими оккупационными хозяевами
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06.10.2020 20:41 Відповісти
Кулеба. Куле-вло-ба путину.
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06.10.2020 22:20 Відповісти
каких результатов вы достигли???

Стреляют каждый день--- в ответ тишина, типа обстрелы "неприцельные" , куча убитых и раненных--типа "небоевые", горит вся линия соприкосновения в лугобласти от поджегов боевиками,подрываются наши защитные минные поля,открывая дорогу для наступления дырам ---куча погибших,куча убытков ---зеленое чмо "не думает", что виноваты кацапорылые!
Зеленый пинчер и ухом не ведет---оно уже месяц вояжирует по стране со всей своей сворой за казенный кошт с предвыборным туром "зе-мисцеви"!
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07.10.2020 00:48 Відповісти
 
 