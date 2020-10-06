Кулеба про переговори щодо Донбасу: Розмовляти треба безпосередньо з Путіним

Нормандський формат - це єдиний механізм, який дозволив досягти результатів щодо Донбасу, а вести переговори "треба безпосередньо" з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Нормандський формат - це єдиний механізм, який дозволив досягти тих результатів, які ми вже маємо. Всі вони були досягнуті саме в нормандському форматі. Ми розуміємо, що розмовляти треба безпосередньо з Володимиром Путіним", - зазначив Кулеба.

За його словами, з Путіним "можна зустрітися тільки на саміті в нормандському форматі".

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"Тому потрібно ставити собі за мету новий саміт, бо це мотивує працювати над виконанням рішень попереднього саміту і напрацьовувати нові кроки на шляху врегулювання", - вважає Кулеба.