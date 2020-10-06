Кулеба про переговори щодо Донбасу: Розмовляти треба безпосередньо з Путіним
Нормандський формат - це єдиний механізм, який дозволив досягти результатів щодо Донбасу, а вести переговори "треба безпосередньо" з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Нормандський формат - це єдиний механізм, який дозволив досягти тих результатів, які ми вже маємо. Всі вони були досягнуті саме в нормандському форматі. Ми розуміємо, що розмовляти треба безпосередньо з Володимиром Путіним", - зазначив Кулеба.
За його словами, з Путіним "можна зустрітися тільки на саміті в нормандському форматі".
"Тому потрібно ставити собі за мету новий саміт, бо це мотивує працювати над виконанням рішень попереднього саміту і напрацьовувати нові кроки на шляху врегулювання", - вважає Кулеба.
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Не втратить навіть тепер - коли нинішня карикатурна влада буде й надалі реалізовувати свій зрадницький курс на капітуляцію України перед Ордою. Народ не дозволить, якщо народ Мудрий.
-Незалежність набагато легше захистити ніж її знову відвойовувати!
- Україна може втратити незалежність лише в одному випадку - якщо сам НАРОД перестане бути розумним і волелюбним. І здасть її , чи продасть її агресору - як склотару в кіоск...
-А здати може, якщо народу вона стане настільки не потрібною, що вважатиме за краще - знову надіти іноземне ярмо! Але таких ідіотичних народів в світі - історія ще не знала. Не вірю що народ України стане першим ідіотичним в історії світу!
- І я НЕ вірю, що народ України ідіотичний настільки , що прагне до новітнього рабства... Скоріше - постійно, частіше і жорсткіше мінятиме власну владу в Україні, діяльність якої не відповідатиме інтересам народу. Бо в Самостійній Україні народ нині - сам господар своєї долі і здатний приводити до почуття свою владу, змінювати її, виганяти (хоча й з занадто довгою "розкачкою")
-Я не вірю і в те, що народ України настільки безголовий, що багату всіма видів ресурсів і європейськими розмірами Україну дозволить навіть дезінтегрувати на 5-8 "незалежних держав "- на удільні князівства місцевих олігархів. ( як пророкують в Орді) А новітнім "дрібненьким державам" потрібні будуть всі міністерства і органи, як і в Києві"... А новітнім міністрам цих держав і клєркам цих міністерств - та відомств - зарплати і пільги - не менші ніж нині в київських, Так що "народам новітніх державок" прйдеться ще й додатково скинутись на безбідне харчування і відпочнки в на мальдівах-оманах "своєї влади"! Та й до маленьких сепаратистських державок відношення світу - "пльовоє". Їх ніхто не визнає, карає санкціями і кругом блокує.
Цивілізовані ж країни добровільно і на взаємовигідний та взаємоповажній основі - інтегруються в політичні, військові, економічні блоки. Правда - і Орда теж хоче розростатися територіями і ресурсами... Але на відміну від цивілізованих країн, намагається це саме й зробити. Але примусом, залякуваннями, погрозами, агресією, шантажем, економічними, військовими, політичними диверсіями і підривною діяльністю в середині країн - її "гіпотетичних жертв". Як ви думаєте - стане легше жити в колонізованій Україні?
-Але , при втраті незалежності, народ України підпаде під подвійний гніт -ще потужніший і набагато жорстокіший зовнішній- від Дикої Орди І під гніт внутрішній (від "гауляйтерів" Орди) , але ще сильніший і поглиблений підтримкою силовиків метрополії
-Екскурс в історію доводить - ніколи народи колоній не жили краще від народу метрополій і не мали більше прав, ніж народи метрополій. А тим більше - не мала більше прав , ніж в своїй, незалежній країні - до її колонізації. Та й окрім нинішніх, державних податків - вимушений буде додатково платити ще й на утримання органів влади і силовиків метрополії. Населення ДЛНР і КРИМУ - стало щасливішими, стало ліпше жити, має більше прав, визнані світом? Їх поважають в світі чи НЕ поважають?
-А потім, після колонізації - коли народ України знову усвідомить цінність свободи і захоче звільнитися від кайданів іноземного рабства - це стане або неможливим, або буде складнішим в десяток разів, ніж зараз - - не допустити її зовнішнього поневолення.
-Набагато легше нині змінити владу в Україні, ніж потім знову пройти два етапи: - звільнитися від влади іноземного поневолювача, а потім від внутрішнього - в Україні.
-За звільненням від зовнішньої залежності - все одно треба буде формувати нову владу в Україні. То чому б нині її не переформатувати нині?
-Тому простіше не допустити повернення в зовнішнє рабство , ніж потім проходити той шлях, який ми проходили в кінці ХХ століття - не простий, але не кровопролитний Але якщо підпадемо під Орду, то наступне звільнення з під її іга - стане набагато важчим і що абсолютно і однозначно - стане масово кровопролитним.
-Ще раз повторюю: - Народу України свою Незалежність набагато легше захистити нині, ніж її відвойовувати потім! Набагато легше нині вкотре змінити владу в Україні, ніж потім знову пройти два етапи: - звільнитися від влади іноземного поневолювача, а потім від внутрішнього
-Та й - "двічі в одну воду не вступають"...
-Росія порушила або сама, або була провокатором порушення
територіальної цілісності більшості країн з якими підписувала Угоду про створення СНД: - Молдова, Грузія, Україна, Азербайджан, Вірменія, Казахстан, так і з тими, які її не підписали- країнами Прибалтики!
-Росія порушила майже всі угоди про створення ЄвраЗЕС, і Митного союзу - Казахстан, Туркменістан. Білорусія.
Білорусії, наприклад, САМ Путін обіцяв, що після її входження в названі структури, вона матиме щорічно 11 мільярдів доларів вигоди... виявилося- має вона має щорічні 1,5- 2 млрд збитків. Майже зі всіма країнами в середині ЄвраЗЕС - росія веде торгівельні війни і веде підривну діяльність!
-За останнє століття росія порушила абсолютну більшість міжнародних угод з країнами Європи, США, Японією... Порушила у всіх сферах життя, - військовій, політичній, гуманітарній, економічній та екологічній. Порушила в односторонньому порядку. Порушила навіть собі на шкоду ( в підсумку) , як от наприклад - Угоди в середині картелю ОПЕК+, Хельсінські угоди, угоди про заборону використання хімічної зброї, про ракети середньої та малої дальності ... Втручається у внутрішні справи цих країн, в їх виборчі процеси і проводить диверсійні акції на їх територіях.
-Про що мова, якщо навіть Бісмарк і Черчилль застерігали - не намагайтеся будь що вирішити з росією шляхом Угод, бо вона ніколи їх не дотримувалася, не дотримується і дотримуватися не буде. Є і народна мудрість, що безкінечно обманювати можна лише того, хто безкінечно погоджується на те, щоб його обманювали!
-І в мене викликає подив, що цивілізований світ ще й далі намагається вести з росією будь які перемовини, бо ж відомо, що досягнені домовленості не можуть бути ні виконаними, ні дотриманими російською стороною. Тільки найжорсткіші санкції за системне порушення Угод можуть бути підставою для нейтралізації негативних наслідків від подальшого віроломного обману росією сторін її міжнародних Угод! На нинішньому етапі -тільки ПОВНА економічна блокада росії на міжнародній арені, може стати умовою їх дотримання в майбутньому .І лише вона (повна економічна блокада) здатна "привести її до почуття" не мілітарним шляхом!
-А як назвати шестирічну участь України, Німеччини і Франції в Нормандському форматі - багаторічним самообманом, чи стимулом для подальших "надуватєльств" росією... -Щоб росія мала право вчергове сказати - "Путін снова всєх пєрєіграл"? І далі продовжував "пєрєігрівать", "надувать", "карать"... і робити квадратні очі на чергові "застереження і стурбованості" світової спільноти ?
- Тому остання заява Єрмака: - "Нормандська зустріч" потрібна Україні якнайшвидше, і ми далі робитимемо все необхідне" -
за згаданих вище умов, виглядала б зі сторони притомного люду-чистим ідіотизмом! Але в поєднанні з вимогою "головнокомандувача" про заборону стріляти у відповідь (та штрафами бійців за недотримання цієї "вимоги"), з неймовірно різким (на 85%) зниженням фінансування розвитку ракетних озброєнь і відмови від нарощування оснащенням ними наших ЗСУ - є ЕТАЛОННОЮ ЗРАДОЮ державних інтересів України! І вчергове засвідчує про капітулянтський курс нинішньої верхівки влади України перед росією!
Его давить нужно вместе с союзниками, а не разговаривать с ним.
⚔️
Таких, как вы, оно на свом сморщеном члене вертит смеха ради.
Безпосереднє говорити с )(уйлом? Так це вже постійно практикує продажний ...резидент ЗЕбіл -капітулянт. І розмовляє він Иуда с )(уйлом стоячи пед ним на колінах. І при цьому як вірний пес заглядає тому в очі. Видно хоче побачити в очах цього фашиста путла його будь-які побажання, і віддано як собака негайно виконати їх.
Армия ДНР уничтожила огнем позиции украинских военных в Донбассе
В Донбассе после решения главы ДНР Дениса Пушилина об ответе на обстрелы со стороны украинских военных части «народной республики» подавили огневые точки ВСУ, те понесли потери в технике и живой силе, сообщили в пресс-службе Народной полиции ДНР.
Все произошло после того, как утром произошел обстрел поселения Верхнеторецкое, в результате чего от ударов украинских силовиков пострадали жилой дом, газопровод и ЛЭП. Огонь велся из минометов. В ответ военные ДНР накрыли выявленные огневые точки противника огнем. Украинские военные понесли потери, уничтожены два миномета.
Стреляют каждый день--- в ответ тишина, типа обстрелы "неприцельные" , куча убитых и раненных--типа "небоевые", горит вся линия соприкосновения в лугобласти от поджегов боевиками,подрываются наши защитные минные поля,открывая дорогу для наступления дырам ---куча погибших,куча убытков ---зеленое чмо "не думает", что виноваты кацапорылые!
Зеленый пинчер и ухом не ведет---оно уже месяц вояжирует по стране со всей своей сворой за казенный кошт с предвыборным туром "зе-мисцеви"!