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Протесты в Кыргызстане: Посольство рекомендует гражданам Украины избегать посещения мест скопления людей

Протесты в Кыргызстане: Посольство рекомендует гражданам Украины избегать посещения мест скопления людей

В связи с обострением ситуации в Кыргызстане украинское посольство рекомендует гражданам Украины избегать посещения мест скопления людей.

Об этом сообщает пресс-служба посольства, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с ухудшением ситуации в Бишкеке и других отдельных населенных пунктах Кыргызской Республики Посольство настоятельно рекомендует гражданам Украины избегать посещения мест скопления людей из-за протестов в столице страны и других городах, а также проявлять повышенную бдительность и осторожность", - говорится в сообщении.

В случае чрезвычайной ситуации или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, в посольстве просят безотлагательно обращаться по номеру: +996 701 888 463. Также можно написать на электронную почту: [email protected].

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Кыргызстан (260) протест (5869)


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Протесты в Кыргызстане: Посольство рекомендует гражданам Украины избегать посещения мест скопления людей - Цензор.НЕТ 8870
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06.10.2020 17:18 Ответить
https://piccomic.d3.ru/budni-liderov-sng-2049228/ Будни лидеров СНГ

Протесты в Кыргызстане: Посольство рекомендует гражданам Украины избегать посещения мест скопления людей - Цензор.НЕТ 6643
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06.10.2020 17:18 Ответить
Глаз не узькій- значіт рюзькій??
Жарт..))
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06.10.2020 17:20 Ответить
 
 