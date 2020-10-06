Протесты в Кыргызстане: Посольство рекомендует гражданам Украины избегать посещения мест скопления людей
В связи с обострением ситуации в Кыргызстане украинское посольство рекомендует гражданам Украины избегать посещения мест скопления людей.
Об этом сообщает пресс-служба посольства, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с ухудшением ситуации в Бишкеке и других отдельных населенных пунктах Кыргызской Республики Посольство настоятельно рекомендует гражданам Украины избегать посещения мест скопления людей из-за протестов в столице страны и других городах, а также проявлять повышенную бдительность и осторожность", - говорится в сообщении.
В случае чрезвычайной ситуации или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, в посольстве просят безотлагательно обращаться по номеру: +996 701 888 463. Также можно написать на электронную почту: [email protected].
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