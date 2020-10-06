Протести в Киргизстані: Посольство рекомендує громадянам України уникати відвідування місць скупчення людей
У зв'язку із загостренням ситуації в Киргизстані українське посольство рекомендує громадянам України уникати відвідування місць скупчення людей.
Про це повідомляє пресслужба посольства, передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з погіршенням ситуації в Бішкеку та інших окремих населених пунктах Киргизької Республіки Посольство настійно рекомендує громадянам України уникати відвідування місць скупчення людей через протести в столиці країни та інших містах, а також виявляти підвищену пильність і обережність", - йдеться в повідомленні.
У разі надзвичайної ситуації або виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, в посольстві просять невідкладно звертатися за номером: +996 701 888 463. Також можна написати на електронну пошту: [email protected].
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