Протести в Киргизстані: Посольство рекомендує громадянам України уникати відвідування місць скупчення людей

У зв'язку із загостренням ситуації в Киргизстані українське посольство рекомендує громадянам України уникати відвідування місць скупчення людей.

Про це повідомляє пресслужба посольства, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з погіршенням ситуації в Бішкеку та інших окремих населених пунктах Киргизької Республіки Посольство настійно рекомендує громадянам України уникати відвідування місць скупчення людей через протести в столиці країни та інших містах, а також виявляти підвищену пильність і обережність", - йдеться в повідомленні.

У разі надзвичайної ситуації або виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, в посольстві просять невідкладно звертатися за номером: +996 701 888 463. Також можна написати на електронну пошту: [email protected].

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