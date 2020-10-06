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Протести в Киргизстані: Посольство рекомендує громадянам України уникати відвідування місць скупчення людей

Протести в Киргизстані: Посольство рекомендує громадянам України уникати відвідування місць скупчення людей

У зв'язку із загостренням ситуації в Киргизстані українське посольство рекомендує громадянам України уникати відвідування місць скупчення людей.

Про це повідомляє пресслужба посольства, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з погіршенням ситуації в Бішкеку та інших окремих населених пунктах Киргизької Республіки Посольство настійно рекомендує громадянам України уникати відвідування місць скупчення людей через протести в столиці країни та інших містах, а також виявляти підвищену пильність і обережність", - йдеться в повідомленні.

У разі надзвичайної ситуації або виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, в посольстві просять невідкладно звертатися за номером: +996 701 888 463. Також можна написати на електронну пошту: [email protected].

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Автор: 

Киргизстан (145) протест (2409)


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Протесты в Кыргызстане: Посольство рекомендует гражданам Украины избегать посещения мест скопления людей - Цензор.НЕТ 8870
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06.10.2020 17:18 Відповісти
https://piccomic.d3.ru/budni-liderov-sng-2049228/ Будни лидеров СНГ

Протесты в Кыргызстане: Посольство рекомендует гражданам Украины избегать посещения мест скопления людей - Цензор.НЕТ 6643
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06.10.2020 17:18 Відповісти
Глаз не узькій- значіт рюзькій??
Жарт..))
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06.10.2020 17:20 Відповісти
 
 