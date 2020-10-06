Книга жалоб в бумажном виде окончательно упразднена, - Минэкономразвития
Приказ Минэкономики, отменяющий обязательность ведения Книги отзывов и предложений, официально вступил в силу. Предполагается, что книги жалоб заменят более современными методами коммуникации, такими как колл-центры и различные средства обратной электронной связи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
По данным пресс-службы, на администрирование Книги отзывов и предложений, которая находилась в каждом торговом отделе и в каждом зале заведения общественного питания, в год тратили 44 млн гривен. В эту сумму включались организационные расходы, назначение ответственного за нее, рассмотрение жалоб.
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теперь только в лигу сексуальных реформ пишите...по додатку "дия"
Можна і в «Квартал 95».
а придорожная пыль истории-это всякие вовки...
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Реально помогает в тех ситуациях, когда горадминистрация посылает тебя в зад.