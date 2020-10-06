РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11165 посетителей онлайн
Новости
3 370 35

Книга жалоб в бумажном виде окончательно упразднена, - Минэкономразвития

Книга жалоб в бумажном виде окончательно упразднена, - Минэкономразвития

Приказ Минэкономики, отменяющий обязательность ведения Книги отзывов и предложений, официально вступил в силу. Предполагается, что книги жалоб заменят более современными методами коммуникации, такими как колл-центры и различные средства обратной электронной связи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

По данным пресс-службы, на администрирование Книги отзывов и предложений, которая находилась в каждом торговом отделе и в каждом зале заведения общественного питания, в год тратили 44 млн гривен. В эту сумму включались организационные расходы, назначение ответственного за нее, рассмотрение жалоб.

Также читайте: На украинской таможне тестируют новую онлайн-систему жалоб, - Нефьодов

Автор: 

жалоба (129) Минэкономразвития (652)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
во! мечта зелебобиков... упразднили единственный совковый атрибут,который действовал в сфере обслуживания и торговли.
теперь только в лигу сексуальных реформ пишите...по додатку "дия"
показать весь комментарий
06.10.2020 18:53 Ответить
+9
Книга жалоб в бумажном виде окончательно упразднена, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 6733
показать весь комментарий
06.10.2020 18:59 Ответить
+7
Через Тирнет туди неможливо достукатись.
показать весь комментарий
06.10.2020 18:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
во! мечта зелебобиков... упразднили единственный совковый атрибут,который действовал в сфере обслуживания и торговли.
теперь только в лигу сексуальных реформ пишите...по додатку "дия"
показать весь комментарий
06.10.2020 18:53 Ответить
Чому?
Можна і в «Квартал 95».
показать весь комментарий
06.10.2020 18:58 Ответить
Книга жалоб в бумажном виде окончательно упразднена, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 6733
показать весь комментарий
06.10.2020 18:59 Ответить
Звоните, звоните... Что звонить? Зеленский не знает, что в Украине производятся некачественные и вредные для здоровья продукты с пальмовым маслом и всякой хренью? Зеленский не знает, что санстанций нет, и проверок нет и производители бесконтрольны и магазины бесконтрольны, гнилье продают "по сниженным ценам". Это что за неуважение к украинцам и их здоровью? Это что за зеленый гнилой бардак?
показать весь комментарий
06.10.2020 20:41 Ответить
...а Петро Алексеич так бы не поступил ...он за народ, просто пять лет это мало, что бы народ стал счастливым...а 73% зелебобикам это не понять.))
показать весь комментарий
06.10.2020 19:39 Ответить
"нужно чуток потерпеть" Пйотр придорожная пиль.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:00 Ответить
шоб ты ото в петрах саоброжал?петр по древнегречески скала, камень .
а придорожная пыль истории-это всякие вовки...
показать весь комментарий
06.10.2020 20:48 Ответить
порох - то є Дрібні тверді частинки, які зависають у повітрі або осідають на поверхні чого-небудь; пил, курява. То є - Що-небудь не варте уваги, таке, що не має справжньої цінності й значення. То є - Останки, рештки померлої людини; прах.
показать весь комментарий
06.10.2020 21:00 Ответить
порох-это еще и взрывчатый материал,который гонит пулю в цель.не шути с порохом,немало таких пренебрегающих взлетело неожиданно в воздух
показать весь комментарий
06.10.2020 21:03 Ответить
так думали що вибухова речовина а на ділі курява.
показать весь комментарий
06.10.2020 22:42 Ответить
ну,думай дальше...если еще здоровье и финансы позволяют
показать весь комментарий
06.10.2020 23:01 Ответить
Що, як відірвали від корита то зразу скрута настала? Іди працюй, ледащо.
показать весь комментарий
06.10.2020 23:16 Ответить
"Дайте ему 100 дней" янелох оманский, не только придорожную пыль отдаст коломойскому ну и зебилоидов на родную гавань продаст! Да какая разница))
показать весь комментарий
06.10.2020 21:12 Ответить
А Петро Алексеич, все в штаны тебе срет, да не только тебе, а 73% зебилоидам, да еще всем троллям из недоимперии )))
показать весь комментарий
06.10.2020 21:14 Ответить
Через Тирнет туди неможливо достукатись.
показать весь комментарий
06.10.2020 18:59 Ответить
В фейсбук жаловаться?
показать весь комментарий
06.10.2020 19:03 Ответить
"Если вы не отзоветесь
Мы напишем в "Спортлото".(с)
показать весь комментарий
06.10.2020 19:35 Ответить
Да , " книга жалоб и предложений " - это совецкий анахронизм . Туда писали отзывы -- обычно обиженные совецким сервисом пенсионеры . Хорошие отзывы об услугах , тоже писали обычно " знакомые " или родственники , предоставляющего услуги . Но люди всегда шли туда , где делали всё качественно и за деньги . С тех совецких времён ничего не изменилось , кроме коммуникаций . Теперь любой человек может поинтересоваться отзывами о фирме в интернете или у знакомых по телефону .
показать весь комментарий
06.10.2020 19:05 Ответить
Ага, можно еще в лиге сексуальных реформ, по телетайпу..
показать весь комментарий
06.10.2020 19:13 Ответить
vismavista , ну это если вам сейчас удобно , то можно и так . )) .
показать весь комментарий
06.10.2020 19:23 Ответить
И шо, на другом конце провода Зеленский и Зименский будут отвечать одновременно?
показать весь комментарий
06.10.2020 19:37 Ответить
Одразу доведеться реєструвати петицію на сайті зенелоха, але толку все одно не буде...
показать весь комментарий
06.10.2020 19:07 Ответить
В сосну вклепались? 44 млн на обслуживание жалоб? Шоб вы так обслуживали, как деньги оприходовали!
показать весь комментарий
06.10.2020 19:11 Ответить
жалуйтесь или хвалите теперь в гугл-мэпс.
показать весь комментарий
06.10.2020 19:19 Ответить
Ну, пока ещё не было выбора и пальчевский на что то надеется - реестрируйте жалобы на киевлайф.
Реально помогает в тех ситуациях, когда горадминистрация посылает тебя в зад.
показать весь комментарий
06.10.2020 19:20 Ответить
Розкажіть про свої успіхи бабусям в селі
показать весь комментарий
06.10.2020 20:39 Ответить
Наступним кроком можна відменити пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Посадовці міністерства будуть спілкуватись з громадскістю в соцмережах.
показать весь комментарий
06.10.2020 21:00 Ответить
Равно сократить и торговые отделы которые ее якобы контролировали. Уже 15 лет как эта книга пустой совковый атрибут.
показать весь комментарий
06.10.2020 21:29 Ответить
Кол центры и так были, но книга жалоб это другая история. Её мог взять любой посетитель в руки и почитать что написали другие, узнать их мнение, для этого не нужен интернет, смартфон... Зачем всё усложнять? А если вот интернет исчезнет? Или телефон разрядился или его вовсе нет???? Как и кому человеку тогда пожаловаться? Блин задрали своими "новаторствами", реформами, всякой движухой, дайте уже покой народу! Люди от вас устали. Почему надо все уничтожать? Не в ту степь направляется бурная деятельность. Неужели других проблем уже нет в стране? Занялись бы уже делом, чем воду мутить, в самом деле.
показать весь комментарий
07.10.2020 00:12 Ответить
Книгу скарг у паперовому вигляді остаточно ліквідовано, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 2711
показать весь комментарий
07.10.2020 02:03 Ответить
Зеленые дебилы всю делают для выгоды олигархов, и притесняют народ.
показать весь комментарий
07.10.2020 01:59 Ответить
 
 