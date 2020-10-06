Книгу скарг у паперовому вигляді остаточно ліквідовано, - Мінекономрозвитку

Наказ Мінекономіки, який скасовує обов'язковість ведення Книги відгуків і пропозицій, офіційно набрав чинності. Передбачається, що книги скарг замінять сучаснішими методами комунікації, такими як колл-центри і різні засоби зворотного електронного зв'язку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України

За даними пресслужби, на адміністрування Книги відгуків і пропозицій, яка перебувала в кожному торговому відділі і в кожному залі закладу громадського харчування, на рік витрачали 44 млн гривень. У цю суму включалися організаційні витрати, призначення відповідального за неї, розгляд скарг.

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