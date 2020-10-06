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Книгу скарг у паперовому вигляді остаточно ліквідовано, - Мінекономрозвитку

Книгу скарг у паперовому вигляді остаточно ліквідовано, - Мінекономрозвитку

Наказ Мінекономіки, який скасовує обов'язковість ведення Книги відгуків і пропозицій, офіційно набрав чинності. Передбачається, що книги скарг замінять сучаснішими методами комунікації, такими як колл-центри і різні засоби зворотного електронного зв'язку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України

За даними пресслужби, на адміністрування Книги відгуків і пропозицій, яка перебувала в кожному торговому відділі і в кожному залі закладу громадського харчування, на рік витрачали 44 млн гривень. У цю суму включалися організаційні витрати, призначення відповідального за неї, розгляд скарг.

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Автор: 

скарга (135) Мінекономрозвитку (2372)


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Топ коментарі
+13
во! мечта зелебобиков... упразднили единственный совковый атрибут,который действовал в сфере обслуживания и торговли.
теперь только в лигу сексуальных реформ пишите...по додатку "дия"
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06.10.2020 18:53 Відповісти
+9
Книга жалоб в бумажном виде окончательно упразднена, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 6733
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06.10.2020 18:59 Відповісти
+7
Через Тирнет туди неможливо достукатись.
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06.10.2020 18:59 Відповісти
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во! мечта зелебобиков... упразднили единственный совковый атрибут,который действовал в сфере обслуживания и торговли.
теперь только в лигу сексуальных реформ пишите...по додатку "дия"
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06.10.2020 18:53 Відповісти
Чому?
Можна і в «Квартал 95».
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06.10.2020 18:58 Відповісти
Книга жалоб в бумажном виде окончательно упразднена, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 6733
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06.10.2020 18:59 Відповісти
Звоните, звоните... Что звонить? Зеленский не знает, что в Украине производятся некачественные и вредные для здоровья продукты с пальмовым маслом и всякой хренью? Зеленский не знает, что санстанций нет, и проверок нет и производители бесконтрольны и магазины бесконтрольны, гнилье продают "по сниженным ценам". Это что за неуважение к украинцам и их здоровью? Это что за зеленый гнилой бардак?
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06.10.2020 20:41 Відповісти
...а Петро Алексеич так бы не поступил ...он за народ, просто пять лет это мало, что бы народ стал счастливым...а 73% зелебобикам это не понять.))
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06.10.2020 19:39 Відповісти
"нужно чуток потерпеть" Пйотр придорожная пиль.
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06.10.2020 20:00 Відповісти
шоб ты ото в петрах саоброжал?петр по древнегречески скала, камень .
а придорожная пыль истории-это всякие вовки...
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06.10.2020 20:48 Відповісти
порох - то є Дрібні тверді частинки, які зависають у повітрі або осідають на поверхні чого-небудь; пил, курява. То є - Що-небудь не варте уваги, таке, що не має справжньої цінності й значення. То є - Останки, рештки померлої людини; прах.
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06.10.2020 21:00 Відповісти
порох-это еще и взрывчатый материал,который гонит пулю в цель.не шути с порохом,немало таких пренебрегающих взлетело неожиданно в воздух
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06.10.2020 21:03 Відповісти
так думали що вибухова речовина а на ділі курява.
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06.10.2020 22:42 Відповісти
ну,думай дальше...если еще здоровье и финансы позволяют
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06.10.2020 23:01 Відповісти
Що, як відірвали від корита то зразу скрута настала? Іди працюй, ледащо.
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06.10.2020 23:16 Відповісти
"Дайте ему 100 дней" янелох оманский, не только придорожную пыль отдаст коломойскому ну и зебилоидов на родную гавань продаст! Да какая разница))
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06.10.2020 21:12 Відповісти
А Петро Алексеич, все в штаны тебе срет, да не только тебе, а 73% зебилоидам, да еще всем троллям из недоимперии )))
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06.10.2020 21:14 Відповісти
Через Тирнет туди неможливо достукатись.
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06.10.2020 18:59 Відповісти
В фейсбук жаловаться?
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06.10.2020 19:03 Відповісти
"Если вы не отзоветесь
Мы напишем в "Спортлото".(с)
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06.10.2020 19:35 Відповісти
Да , " книга жалоб и предложений " - это совецкий анахронизм . Туда писали отзывы -- обычно обиженные совецким сервисом пенсионеры . Хорошие отзывы об услугах , тоже писали обычно " знакомые " или родственники , предоставляющего услуги . Но люди всегда шли туда , где делали всё качественно и за деньги . С тех совецких времён ничего не изменилось , кроме коммуникаций . Теперь любой человек может поинтересоваться отзывами о фирме в интернете или у знакомых по телефону .
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06.10.2020 19:05 Відповісти
Ага, можно еще в лиге сексуальных реформ, по телетайпу..
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06.10.2020 19:13 Відповісти
vismavista , ну это если вам сейчас удобно , то можно и так . )) .
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06.10.2020 19:23 Відповісти
И шо, на другом конце провода Зеленский и Зименский будут отвечать одновременно?
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06.10.2020 19:37 Відповісти
Одразу доведеться реєструвати петицію на сайті зенелоха, але толку все одно не буде...
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06.10.2020 19:07 Відповісти
В сосну вклепались? 44 млн на обслуживание жалоб? Шоб вы так обслуживали, как деньги оприходовали!
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06.10.2020 19:11 Відповісти
жалуйтесь или хвалите теперь в гугл-мэпс.
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06.10.2020 19:19 Відповісти
Ну, пока ещё не было выбора и пальчевский на что то надеется - реестрируйте жалобы на киевлайф.
Реально помогает в тех ситуациях, когда горадминистрация посылает тебя в зад.
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06.10.2020 19:20 Відповісти
Розкажіть про свої успіхи бабусям в селі
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06.10.2020 20:39 Відповісти
Наступним кроком можна відменити пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Посадовці міністерства будуть спілкуватись з громадскістю в соцмережах.
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06.10.2020 21:00 Відповісти
Равно сократить и торговые отделы которые ее якобы контролировали. Уже 15 лет как эта книга пустой совковый атрибут.
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06.10.2020 21:29 Відповісти
Кол центры и так были, но книга жалоб это другая история. Её мог взять любой посетитель в руки и почитать что написали другие, узнать их мнение, для этого не нужен интернет, смартфон... Зачем всё усложнять? А если вот интернет исчезнет? Или телефон разрядился или его вовсе нет???? Как и кому человеку тогда пожаловаться? Блин задрали своими "новаторствами", реформами, всякой движухой, дайте уже покой народу! Люди от вас устали. Почему надо все уничтожать? Не в ту степь направляется бурная деятельность. Неужели других проблем уже нет в стране? Занялись бы уже делом, чем воду мутить, в самом деле.
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07.10.2020 00:12 Відповісти
Книгу скарг у паперовому вигляді остаточно ліквідовано, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 2711
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07.10.2020 02:03 Відповісти
Зеленые дебилы всю делают для выгоды олигархов, и притесняют народ.
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07.10.2020 01:59 Відповісти
 
 