Подросток совершил самоубийство, бросившись под поезд в Киеве, - Нацполиция

По предварительной информации, 14-летний мальчик в Киеве решил покончить жизнь самоубийством и лег на рельсы перед поездом. От полученных травм школьник умер на месте происшествия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева



Отмечается, что "около 13:50 в дежурную часть Соломенского управления полиции поступила информация о том, что на путях неподалеку от остановки" Политехнический институт "поезд наехал на мальчика".



По предварительной информации полиции, 14-летний школьник дождался, пока поезд приблизится и в этот момент лег на рельсы. Машинист поезда объяснил, что подавал звуковые сигналы и сбросил скорость, однако парень не отреагировал.

От полученных травм школьник умер на месте происшествия.





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