Підліток вчинив самогубство, кинувшись під поїзд у Києві, - Нацполіція

За попередньою інформацією, 14-річний хлопчик у Києві вирішив покінчити життя самогубством і ліг на рейки перед поїздом. Від травм школяр помер на місці події.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва

Зазначається, що "близько 13:50 у чергову частину Солом'янського управління поліції надійшла інформація про те, що на шляхах неподалік від зупинки "Політехнічний інститут" поїзд наїхав на хлопчика".

За попередньою інформацією поліції, 14-річний школяр дочекався, доки поїзд наблизиться і за мить ліг на рейки. Машиніст поїзда пояснив, що подавав звукові сигнали і скинув швидкість, проте хлопець не відреагував.

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