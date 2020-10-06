Підліток вчинив самогубство, кинувшись під поїзд у Києві, - Нацполіція
За попередньою інформацією, 14-річний хлопчик у Києві вирішив покінчити життя самогубством і ліг на рейки перед поїздом. Від травм школяр помер на місці події.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва
Зазначається, що "близько 13:50 у чергову частину Солом'янського управління поліції надійшла інформація про те, що на шляхах неподалік від зупинки "Політехнічний інститут" поїзд наїхав на хлопчика".
За попередньою інформацією поліції, 14-річний школяр дочекався, доки поїзд наблизиться і за мить ліг на рейки. Машиніст поїзда пояснив, що подавав звукові сигнали і скинув швидкість, проте хлопець не відреагував.
Топ коментарі
+10 dfasf sdfsdfs
показати весь коментар06.10.2020 20:27 Відповісти Посилання
+4 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар06.10.2020 20:47 Відповісти Посилання
+3 вован_непутЕн
показати весь коментар06.10.2020 21:12 Відповісти Посилання
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Поезда там не останааливаются.
соболезнования родителям ..
Канадский психиатр https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_D._Hare Роберт Д. Хаэр https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%8D%D1%80,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%94.&action=edit&redlink=1 ru en, много лет проработав судебным психиатром, разработал «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8 Контрольный перечень признаков психопатии » (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. PCL) с 20 признакамиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)#cite_note-_52e0f0f97b433e79-29 [29] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)#cite_note-Venables_et_al.-4 [4] :Поверхностный шарм, неглубокое обаяние.Эгоцентризм, убежденность в собственном величии и необыкновенной значимости.Потребность в постоянном психическом возбуждении.Патологическая лживость и склонность к мошенничеству.Коварство, cклонность к манипуляциям.Отсутствие чувства вины и сожаления.Эмоциональная поверхностность.Черствость, отсутствие эмпатии.Паразитический образ жизни.Вспыльчивость, слабо контролируемые вспышки гнева.Сексуальная распущенность.Проблемы поведения в возрасте до 12 лет.Неспособность к реалистичному долгосрочному планированию.Импульсивность.Безответственная родительская позиция.Неоднократное вступление в брак, частая смена партнеров.Подростковые правонарушения в возрасте до 15 лет.Нарушения во время испытательного срока или освобождения.Безответственность в отношении к собственным действиям и поступкам.Наличие в анамнезе нескольких позиций из десяти: взлом, ограбление, употребление наркотиков, лишение свободы, убийство или покушение, незаконное хранение оружия, сексуальное насилие, преступная халатность, мошенничество, побег из мест лишения свободы.
а "Неспособность к реалистичному долгосрочному планированию" - це взагалі не про них
Есть темы где трёп неуместен...
А треба знижувати швидкість у межах міста до 5 км/год. а також на усіх переїздах
Я прав, товариші пішоходи?