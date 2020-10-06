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Підліток вчинив самогубство, кинувшись під поїзд у Києві, - Нацполіція

Підліток вчинив самогубство, кинувшись під поїзд у Києві, - Нацполіція

За попередньою інформацією, 14-річний хлопчик у Києві вирішив покінчити життя самогубством і ліг на рейки перед поїздом. Від травм школяр помер на місці події.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва

Зазначається, що "близько 13:50 у чергову частину Солом'янського управління поліції надійшла інформація про те, що на шляхах неподалік від зупинки "Політехнічний інститут" поїзд наїхав на хлопчика".

За попередньою інформацією поліції, 14-річний школяр дочекався, доки поїзд наблизиться і за мить ліг на рейки. Машиніст поїзда пояснив, що подавав звукові сигнали і скинув швидкість, проте хлопець не відреагував.

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підлітки (423) самогубство (646)


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Топ коментарі
+10
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06.10.2020 20:27 Відповісти
+4
от глупыш...
соболезнования родителям ..
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06.10.2020 20:47 Відповісти
+3
Надо тебе, роднуля, диссер написать. И там ты подробно изложишь все свои бредовые идеи. И дадут тебе специальную степень - "графоман". Это такие люди, которые пишут "про все". Особенно любят темы, в которых совершенные идийеты. Или стень "психиатр Вселенной". Будешь бубочку консультировать. Хотя лучше бы ты бабу себе нашел и успокоился. Нет?
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06.10.2020 21:12 Відповісти
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06.10.2020 20:27 Відповісти
Покидьки пишуть дуже образливі слова на такі події і самі собі ставлять лайки ! Я в шоке !
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06.10.2020 20:33 Відповісти
Кабы остановки трамвая с таким названием.
Поезда там не останааливаются.
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06.10.2020 20:36 Відповісти
от глупыш...
соболезнования родителям ..
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06.10.2020 20:47 Відповісти
Так родители и довели - их надо под суд, а не соболезнования писать ...
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06.10.2020 23:33 Відповісти
Это такой период у подростков - между 11 и 14 годами, когда они склонны к самоубийству. У девочек 11-13, а у мальчиков 13-15 лет. Специалисты утверждают, что у более 70% есть признаки врожденных склонностей к самоубийству. Причины чаще мелочны и странны, если вообще есть. На вскрытии у таких людей находят утолщение костей черепа в 2-4 раза и прочие характерные изменения органов. Другими словами это не "происшествие", а некое "запланированное действо". Но трагедии для родителей это не умаляет. Зачем такие "новости" здесь постят?
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06.10.2020 20:58 Відповісти
человек склонный к убийству не имеет возрастных ограничений! Это психопаты которых нужно изолировать от общества. Со временем они только понимают что им терять нечего и вместо себя могут убить кого то другого!
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06.10.2020 21:05 Відповісти
Надо тебе, роднуля, диссер написать. И там ты подробно изложишь все свои бредовые идеи. И дадут тебе специальную степень - "графоман". Это такие люди, которые пишут "про все". Особенно любят темы, в которых совершенные идийеты. Или стень "психиатр Вселенной". Будешь бубочку консультировать. Хотя лучше бы ты бабу себе нашел и успокоился. Нет?
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06.10.2020 21:12 Відповісти
Ты вообще-то хоть термин "психопат" в Википедии, скжем, сначала посмотри. Или великим это типа "не с руки"?
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06.10.2020 21:13 Відповісти
Признаки психопатии[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)&veaction=edit&section=4 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)&action=edit&section=4 править код ]
Канадский психиатр https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_D._Hare Роберт Д. Хаэр https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%8D%D1%80,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%94.&action=edit&redlink=1 ru en, много лет проработав судебным психиатром, разработал «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8 Контрольный перечень признаков психопатии » (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. PCL) с 20 признакамиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)#cite_note-_52e0f0f97b433e79-29 [29] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)#cite_note-Venables_et_al.-4 [4] :Поверхностный шарм, неглубокое обаяние.Эгоцентризм, убежденность в собственном величии и необыкновенной значимости.Потребность в постоянном психическом возбуждении.Патологическая лживость и склонность к мошенничеству.Коварство, cклонность к манипуляциям.Отсутствие чувства вины и сожаления.Эмоциональная поверхностность.Черствость, отсутствие эмпатии.Паразитический образ жизни.Вспыльчивость, слабо контролируемые вспышки гнева.Сексуальная распущенность.Проблемы поведения в возрасте до 12 лет.Неспособность к реалистичному долгосрочному планированию.Импульсивность.Безответственная родительская позиция.Неоднократное вступление в брак, частая смена партнеров.Подростковые правонарушения в возрасте до 15 лет.Нарушения во время испытательного срока или освобождения.Безответственность в отношении к собственным действиям и поступкам.Наличие в анамнезе нескольких позиций из десяти: взлом, ограбление, употребление наркотиков, лишение свободы, убийство или покушение, незаконное хранение оружия, сексуальное насилие, преступная халатность, мошенничество, побег из мест лишения свободы.
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06.10.2020 21:22 Відповісти
достатньо "Отсутствие чувства вины и сожаления. Черствость, отсутствие эмпатии"
а "Неспособность к реалистичному долгосрочному планированию" - це взагалі не про них
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12.10.2020 19:50 Відповісти
Отключите комментарии пожалуйста.
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06.10.2020 21:12 Відповісти
Вообще-то это социальная проблема. Самоубийства такого вида это не семейная трагедия. Это проблема общества.
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06.10.2020 21:14 Відповісти
Помимо этой довольно странной группы подростков-самоубийц (см. выше) в обществе есть еще и довольно многочисленная группа паркинсоников. Причем паркинсонизм довольно широко распространен и примерно после 50 лет начинает проявляться. Если человек регулярно употребляет алкоголь, то он "вымывает" важный для невральной деятельности дофамин. И такой человек примерно в 42-47 лет начинает ходить с палочкой. Поскольку у него развиваются двигательные неполноценности. Несомненно Вы видели в супермаркетахъ неких иногда взбаламошных "инвалидов" с палочкой алкогольного вида данного возраста. Это они. При проложении процесса употребления алкоголя сии потенциальные самоубийцы теряют интерес к жизни. Это проявляется нежеланием встать утром, что-то делать, помыться и т.п. Что они опка успешно давят алкоголем. Но через несколько лет многие вынуждены совершать самоубийство. Просто из нежелания жить. Это второй распространенный типа самоубийств.
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06.10.2020 21:42 Відповісти
Так специалистам тут работа, а не инфопомоечным "экспердам"...щас и пэтю с зелей приплетут.

Есть темы где трёп неуместен...
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06.10.2020 21:25 Відповісти
Спецам там и так все понятно (см. выше). Соболезнования родным...
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06.10.2020 21:28 Відповісти
Жаль парня, родители не смогли к сожалению подготовить сына к этой лживой жизни.
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06.10.2020 22:40 Відповісти
А вот родителей как-то не жаль - когда ребёнок понимает, что идти с проблемами не к кому, и тем более уж точно не к родителям, то вот такое и случается. Скоты настрогают детей из-за прописки или по дурочти, а потом на этих детях ещё и отыгрываются. Пусть опросят соседей и друзей погибшего.
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06.10.2020 23:40 Відповісти
Все тому, що поїзди мчать як угорілі.
А треба знижувати швидкість у межах міста до 5 км/год. а також на усіх переїздах

Я прав, товариші пішоходи?
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12.10.2020 19:47 Відповісти
 
 