На больничном в связи с коронавирусом находится 22 нардепа, - Разумков

На больничном в связи с выявлением коронавирусной болезни COVID-19 находятся сегодня 22 народных депутата.



Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".



"На сегодня 22 человека, народных депутатов Украины, находятся на больничном с подтвержденным COVID, а всего 52 народных депутата за все это промежуток (за время пандемии - ред.) Или переболели, или к сожалению, болеют", - отметил Разумков.



При этом он назвал такой показатель заболеваемости высоким, объяснив его тем, что многие народные депутаты общаются с избирателями и гражданами в целом во время работы в регионах, а потому "профессия накладывает свой отпечаток".



При этом он уточнил, что Верховная Рада не пошла на карантин, а продолжает работать в режиме комитетов. Кроме того, по его словам, две недели отведено для работы парламентариев в регионах, "несмотря на пандемию, продолжают работать в своих округах - это связано и с рутинной работой депутата, и с предвыборным процессом".

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