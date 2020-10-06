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Новости Коронавирус и карантин
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На больничном в связи с коронавирусом находится 22 нардепа, - Разумков

На больничном в связи с коронавирусом находится 22 нардепа, - Разумков

На больничном в связи с выявлением коронавирусной болезни COVID-19 находятся сегодня 22 народных депутата.


Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

"На сегодня 22 человека, народных депутатов Украины, находятся на больничном с подтвержденным COVID, а всего 52 народных депутата за все это промежуток (за время пандемии - ред.) Или переболели, или к сожалению, болеют", - отметил Разумков.

При этом он назвал такой показатель заболеваемости высоким, объяснив его тем, что многие народные депутаты общаются с избирателями и гражданами в целом во время работы в регионах, а потому "профессия накладывает свой отпечаток".

При этом он уточнил, что Верховная Рада не пошла на карантин, а продолжает работать в режиме комитетов. Кроме того, по его словам, две недели отведено для работы парламентариев в регионах, "несмотря на пандемию, продолжают работать в своих округах - это связано и с рутинной работой депутата, и с предвыборным процессом".

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Автор: 

депутат (3321) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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Зараз це модно?
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06.10.2020 20:48 Ответить
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Зараз це модно?
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06.10.2020 20:48 Ответить
Лишний раз поотсвечивать перед выборами.
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06.10.2020 20:52 Ответить
"Главное чтоби костюмчик сидел" !!)))
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06.10.2020 20:50 Ответить
Блин, и никто этим народепам здесь не посочувствовал. Черствые мы какие то.
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06.10.2020 20:50 Ответить
А раньше то как трубили по всем СМИ: петушахов оковидился! А щас шо? 22 нардепа и тиша.
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06.10.2020 20:53 Ответить
зато сколько ещё не болело!
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06.10.2020 21:05 Ответить
Ты лучше расскажи, как там твои ломбарды? Процветают уже не хуже Рошена?
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06.10.2020 21:12 Ответить
Хоч один здохне? Якщо ні, то пандемія фальшива
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06.10.2020 21:28 Ответить
А,що це за падло?
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06.10.2020 21:31 Ответить
вот если бы 226. я бы сидел и радовался.
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06.10.2020 21:32 Ответить
На сколько им дают больничные?
Трамп за один день выздоровел.
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06.10.2020 21:37 Ответить
https://censor.net/ru/news/3223070/akademik_nan_ukrainy_yaroslav_oleyinik_umer_ot_covid19
.

И шо , до сих пор не помножены на "0" .
06.10.20 07:23

НАН Украины Ярослав Олейник умер от COVID-19.
Вечная память !
На больничном в связи с коронавирусом находится 22 нардепа, - Разумков - Цензор.НЕТ 3977
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06.10.2020 21:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0MY84e1lKFo Вот этому нардепу вируса бояться нечего...
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06.10.2020 22:17 Ответить
 
 