На лікарняному у зв'язку з коронавірусом перебувають 22 нардепи, - Разумков

На лікарняному у зв'язку з виявленням коронавірусної хвороби COVID-19 перебувають сьогодні 22 народні депутати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна".

"На сьогодні 22 особи, народні депутати України, перебувають на лікарняному з підтвердженим COVID, а загалом 52 народні депутати за весь цей проміжок (за час пандемії - ред.) або перехворіли, або на жаль, хворіють", - зазначив Разумков.

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При цьому він назвав такий показник захворюваності високим, пояснивши його тим, що багато народних депутатів спілкуються з виборцями і громадянами загалом під час роботи в регіонах, а тому "професія накладає свій відбиток".

При цьому він уточнив, що Верховна Рада не пішла на карантин, а продовжує працювати в режимі комітетів. Крім того, за його словами, два тижні відведено для роботи парламентаріїв у регіонах, "попри пандемію, продовжують працювати у своїх округах - це пов'язано і з рутинною роботою депутата, і з передвиборчим процесом".

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