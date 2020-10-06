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Новини Коронавірус і карантин
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На лікарняному у зв'язку з коронавірусом перебувають 22 нардепи, - Разумков

На лікарняному у зв'язку з коронавірусом перебувають 22 нардепи, - Разумков

На лікарняному у зв'язку з виявленням коронавірусної хвороби COVID-19 перебувають сьогодні 22 народні депутати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна".

"На сьогодні 22 особи, народні депутати України, перебувають на лікарняному з підтвердженим COVID, а загалом 52 народні депутати за весь цей проміжок (за час пандемії - ред.) або перехворіли, або на жаль, хворіють", - зазначив Разумков.

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При цьому він назвав такий показник захворюваності високим, пояснивши його тим, що багато народних депутатів спілкуються з виборцями і громадянами загалом під час роботи в регіонах, а тому "професія накладає свій відбиток".

При цьому він уточнив, що Верховна Рада не пішла на карантин, а продовжує працювати в режимі комітетів. Крім того, за його словами, два тижні відведено для роботи парламентаріїв у регіонах, "попри пандемію, продовжують працювати у своїх округах - це пов'язано і з рутинною роботою депутата, і з передвиборчим процесом".

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Автор: 

депутат (1782) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
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06.10.2020 20:48 Відповісти
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Зараз це модно?
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06.10.2020 20:48 Відповісти
Лишний раз поотсвечивать перед выборами.
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06.10.2020 20:52 Відповісти
"Главное чтоби костюмчик сидел" !!)))
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06.10.2020 20:50 Відповісти
Блин, и никто этим народепам здесь не посочувствовал. Черствые мы какие то.
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06.10.2020 20:50 Відповісти
А раньше то как трубили по всем СМИ: петушахов оковидился! А щас шо? 22 нардепа и тиша.
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06.10.2020 20:53 Відповісти
зато сколько ещё не болело!
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06.10.2020 21:05 Відповісти
Ты лучше расскажи, как там твои ломбарды? Процветают уже не хуже Рошена?
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06.10.2020 21:12 Відповісти
Хоч один здохне? Якщо ні, то пандемія фальшива
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06.10.2020 21:28 Відповісти
А,що це за падло?
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06.10.2020 21:31 Відповісти
вот если бы 226. я бы сидел и радовался.
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06.10.2020 21:32 Відповісти
На сколько им дают больничные?
Трамп за один день выздоровел.
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06.10.2020 21:37 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3223070/akademik_nan_ukrainy_yaroslav_oleyinik_umer_ot_covid19
.

И шо , до сих пор не помножены на "0" .
06.10.20 07:23

НАН Украины Ярослав Олейник умер от COVID-19.
Вечная память !
На больничном в связи с коронавирусом находится 22 нардепа, - Разумков - Цензор.НЕТ 3977
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06.10.2020 21:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0MY84e1lKFo Вот этому нардепу вируса бояться нечего...
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06.10.2020 22:17 Відповісти
 
 