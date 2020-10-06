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Пожарные потушили 9 из 10 очагов пожара на Луганщине, - ГСЧС

Пожарные потушили 9 из 10 очагов пожара на Луганщине, - ГСЧС

Пожарные к вечеру вторника потушили один из крупнейших очагов пожара в Луганской области – вблизи с.Смоляниново Новоайдарского района.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Один из крупнейших очагов вблизи с.Смоляниново Новоайдарского района ликвидован сегодня, 6 октября, около 17:00 на площади 4 тыс. 491 га", - говорится в сообщении.

В ГСЧС констатировали, что таким образом ликвидировано девять ячеек из десяти, один очаг – локализован.

"Остается локализованным очаг возле села Гавриловка на площади 150 га", - уточнили в ГСЧС.

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пожар (5980) ГСЧС (5033) Луганская область (6512)


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Пожарные потушили 9 из 10 очагов пожара на Луганщине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5700
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06.10.2020 21:13 Ответить
Пожарные потушили 9 из 10 очагов пожара на Луганщине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3106Пожарные потушили 9 из 10 очагов пожара на Луганщине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9303Пожарные потушили 9 из 10 очагов пожара на Луганщине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2361Пожарные потушили 9 из 10 очагов пожара на Луганщине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3331Пожарные потушили 9 из 10 очагов пожара на Луганщине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3545
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06.10.2020 21:23 Ответить
 
 