Пожарные потушили 9 из 10 очагов пожара на Луганщине, - ГСЧС
Пожарные к вечеру вторника потушили один из крупнейших очагов пожара в Луганской области – вблизи с.Смоляниново Новоайдарского района.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Один из крупнейших очагов вблизи с.Смоляниново Новоайдарского района ликвидован сегодня, 6 октября, около 17:00 на площади 4 тыс. 491 га", - говорится в сообщении.
В ГСЧС констатировали, что таким образом ликвидировано девять ячеек из десяти, один очаг – локализован.
"Остается локализованным очаг возле села Гавриловка на площади 150 га", - уточнили в ГСЧС.
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