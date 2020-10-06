В ривненском вузе у восьми человек подтвержден коронавирус, - ОГА

Вспышка коронавируса зафиксирована в Ривненском государственном гуманитарном университете.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации.

"В РГГУ подтверждены случаи COVID-19 у пяти преподавателей, у одной студентки, у коменданта и концертмейстера. Также коронавирусом заболели преподаватель музучилища и воспитатель общежития", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все больные находятся на амбулаторном лечении. "Контактные" работники уже сдали ПЦР-тесты. Относительно подтвержденных случаев заболевания проводится эпидрасследование.

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