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Новости Коронавирус и карантин
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В ривненском вузе у восьми человек подтвержден коронавирус, - ОГА

В ривненском вузе у восьми человек подтвержден коронавирус, - ОГА
Фото: wikipedia.org

Вспышка коронавируса зафиксирована в Ривненском государственном гуманитарном университете.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации.

"В РГГУ подтверждены случаи COVID-19 у пяти преподавателей, у одной студентки, у коменданта и концертмейстера. Также коронавирусом заболели преподаватель музучилища и воспитатель общежития", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все больные находятся на амбулаторном лечении. "Контактные" работники уже сдали ПЦР-тесты. Относительно подтвержденных случаев заболевания проводится эпидрасследование.

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личные контакты...некоторые из них откроют глаза на происходившее, некоторые развеют сомнения
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06.10.2020 21:12 Ответить
Да хватит с этим вирусом. За день больше умирает от туберкулёза, чем за год от короновируса.
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06.10.2020 21:40 Ответить
 
 