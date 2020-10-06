У рівненському виші у восьми осіб підтверджено коронавірус, - ОДА

Спалах коронавірусу зафіксовано в Рівненському державному гуманітарному університеті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

"В РДГУ підтверджено випадки COVID-19 у п'яти викладачів, однієї студентки, коменданта і концертмейстера. Також на коронавірус захворіли викладач музучилища і вихователь гуртожитку", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що всі хворі перебувають на амбулаторному лікуванні. "Контактні" працівники вже здали ПЛР-тести. Щодо підтверджених випадків захворювання проводиться епідрозслідування.

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