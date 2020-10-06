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Новини Коронавірус і карантин
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У рівненському виші у восьми осіб підтверджено коронавірус, - ОДА

У рівненському виші у восьми осіб підтверджено коронавірус, - ОДА
Фото: wikipedia.org

Спалах коронавірусу зафіксовано в Рівненському державному гуманітарному університеті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

"В РДГУ підтверджено випадки COVID-19 у п'яти викладачів, однієї студентки, коменданта і концертмейстера. Також на коронавірус захворіли викладач музучилища і вихователь гуртожитку", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що всі хворі перебувають на амбулаторному лікуванні. "Контактні" працівники вже здали ПЛР-тести. Щодо підтверджених випадків захворювання проводиться епідрозслідування.

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Автор: 

карантин (18172) Рівне (577) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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личные контакты...некоторые из них откроют глаза на происходившее, некоторые развеют сомнения
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06.10.2020 21:12 Відповісти
Да хватит с этим вирусом. За день больше умирает от туберкулёза, чем за год от короновируса.
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06.10.2020 21:40 Відповісти
 
 