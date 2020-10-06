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Мы готовы пойти на взаимные уступки, - Пашинян о войне в Карабахе

Мы готовы пойти на взаимные уступки, - Пашинян о войне в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности пойти на уступки Азербайджану. Они возможны в ходе переговоров между сторонами конфликта в Нагорном Карабахе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Tass.ru со ссылкой на интервью Пашиняна.

Он отметил, что ситуация должна быть решена на основе взаимных уступок.

"Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан", - сказал Пашинян.

Также читайте: Уверен, что Россия выполнит свои договорные обязательства и сможет обеспечить безопасность Армении, - Пашинян

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+83
Для чего Азербайджану теперь идти на уступки?
😂
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06.10.2020 22:20 Ответить
+32
Вор украл...и теперь готов отдать половину...ара просто скот..
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06.10.2020 22:22 Ответить
+24
Яка знайома риторика.
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06.10.2020 22:20 Ответить
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Страница 3 из 3
все верно. и аарабы и реформаторы это семитская группа. и к стати ары не христиане они до сих пор относятся к одной из псевдохристианских сект.
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07.10.2020 00:16 Ответить
всё верно, конечно на обеюдных уступках. Например, ары как ркупанты уходит из Карабаха, за это азеры уступает им своё право приследовать окупантов на ихней територии, но только тех, кто не совершал преступления против Азербайджана и их граждан.
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06.10.2020 23:24 Ответить
https://twitter.com/gasimov

https://twitter.com/gasimov Riad Gasimov

https://twitter.com/gasimov @gasimov
https://twitter.com/gasimov/status/1313567677638758401 51 мин

С интервалом меньше часа сначала лидер армянского режима заявил, что "Армения готова на уступки...", а потом в интерью ВВС снова истерично крикнул, что "арцах" это Армения.
Поплыл Воваевич. Капитально.
Развязка близка.
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06.10.2020 23:43 Ответить
а я выше писал что боевая ара пустила хероического шептуна в прямом эфире. ибо знает хитрожопый что ему и его соплеменникам прощения не будет.
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07.10.2020 00:18 Ответить
Перефразирую Вашу мысль - армяне уходят с Карабаха, взамен азербайджанцы воюют за них с Турцией отвоёвывая священный армянский Арарат?
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06.10.2020 23:45 Ответить
Знакомьтесь, это омбутсмен непризнанной армянской республики в Карабахе.
(прикольный типок)
Ми готові піти на взаємні поступки, - Пашинян про війну в Карабасі - Цензор.НЕТ 6689
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06.10.2020 23:48 Ответить
А где жабо, бабочка какая-то. трость, пенсне, почему без шляпы и неопохмеленный ?
В целом на фоне разрухи это ипать - тарахтеть.
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06.10.2020 23:54 Ответить
На фоне разрушенной сегодня казармы оккупантов в Степанокерте.
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06.10.2020 23:56 Ответить
Не. Эрдоган строит новоосманскую империю. Поэтому он не остановится, и любым путём ликвидирует транспорт иранского герыча через эту чёрную дыру.
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06.10.2020 23:59 Ответить
https://twitter.com/Fake_MIDRF

https://twitter.com/Fake_MIDRF Μuд Ρöuccu

https://twitter.com/Fake_MIDRF @Fake_MIDRF
https://twitter.com/Fake_MIDRF/status/1313251174955581442 22 ч

А с кем интересно в Ереване собрались проводить заседание ЕАЭС 9 октября??? У одного революция, у второго массовые протесты уже 2 месяца, у третьего война, четвертый сидит в бункере уже почти полгода - будни лидеров СНГ!!!

Ми готові піти на взаємні поступки, - Пашинян про війну в Карабасі - Цензор.НЕТ 739
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07.10.2020 00:02 Ответить
не понял. а что карликового ******** для фотки на табуретку поставили?
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07.10.2020 00:20 Ответить
Тю, по заточке разве то муйлуша?
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07.10.2020 01:57 Ответить
муйлуша в бункере баранки наяривает с чайком.
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07.10.2020 01:58 Ответить
Берегут табуретку для ***** для более торжественного мероприятия... Там ***** окажется на высоте и ножками в лабутенах подрыгаать сможет... некоторое время...
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07.10.2020 07:56 Ответить
Он на копытах
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07.10.2020 13:44 Ответить
не нужно уступок - нужно просто вернуть краденное законному владельцу
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07.10.2020 00:03 Ответить
владельцы армяне . мусульманские кочевники у них землю украли .
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07.10.2020 00:17 Ответить
почему ты еще не в армянском военкомате?
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07.10.2020 00:21 Ответить
вы, сударь, *******. Азербайджан - это провинция Ирана с древней историей и высокоразвитой культурой. они никогда не были кочевниками.
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07.10.2020 00:42 Ответить
тюркские племена родственники турков .
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07.10.2020 01:50 Ответить
По языку - да.
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07.10.2020 08:03 Ответить
Даже разные расы. Узбеки-европейской, киргизы-монголоиды. И те и другие тюркоязычные. Но это разные народы.
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07.10.2020 09:30 Ответить
Кстати, да.
Википедия:
Узбеки - метисная группа между европеоидной и монголоидной расами.
Среди современных узбеков преобладают памиро-ферганский тип европеоидной расы с примесью монголоидных элементов у жителей Северного Хорезма.
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07.10.2020 09:54 Ответить
вы, сударь, не буду говорить кто. Азербайджан - это независимое государство. А азербайджане - самодостаточная нация.
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07.10.2020 09:48 Ответить
زمین ترکید و سر خر پیدا شد
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07.10.2020 11:39 Ответить
Пофіг бджоли, пофіг мед. Те що було в минулому не має жодного значення для нинішнього стану нації та держави.
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07.10.2020 11:45 Ответить
Весь мир, даже Армения, признаёт Карабах за Азербайджаном. С Ваших слов у них землю украли Бедуины и Баггара, больше в мире мусульман кочевников никаких не существует.
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07.10.2020 20:54 Ответить
Три авторитарных хмыря в одном болоте свои великодержавные жабы греют...
Я ни за кого -- бо все они соседнего поля ягоды.
Армению тоже не жалко -- а её никто и не трогает, кстати...*)
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07.10.2020 00:03 Ответить
Начали скулить потихоньку? Думаю надо выкинуть армян в Армению и тем решить вопрос окончательно.
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07.10.2020 00:06 Ответить
Так же как московиты в Крыму ?
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07.10.2020 00:12 Ответить
ты грей нору на мордовском болоте, после нко тебе крысьчан нужно будет приютить.
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07.10.2020 00:22 Ответить
Ты чё у еврогеев делаешь? Ниграм сосёшь? А какже скрепы😟
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07.10.2020 01:00 Ответить
Как у тебя на россии с островом Тарабаров,отдан Китаю
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07.10.2020 10:14 Ответить
На протяжении всего Х1Х века российские правители вели целе­направленную политику по переселению армян из Персии и других госу­дарств на исконные Азербайджанские территории. Такая политика привела к увеличению численности армян на Южном Кавказ, которых в начале ХХ века насчитывалось уже 1млн. 300 тысяч : из них 1 млн. составляли мигранты или потомки мигрантов. Искусственное увеличение численности армян создало проблемы для всех народов региона и в первую очередь для азербайджанцев, на землях которых армянские националисты мечтали создать армянское государство. Для осуществления этой сумасбродной идеи, так называемое «армянское национальное движение» не брезговало ника­кими средствами. Армяне своими врагами считали всех тех, кто выступал против их кровавой политики «высвобождения мест» для будущей «Ве­ли­кой Армении».
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07.10.2020 00:12 Ответить
исконно азербайджанских земель не существует . это пришлые мусульманские кочевники захватившие земли . в часности территорию древней Армении .
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07.10.2020 00:15 Ответить
😀😀😀
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07.10.2020 00:16 Ответить
так же как и исконно турецких земель не существует на захваченной территории христианской Византии . на балканах турки резвились вырезая людей тысячами .
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07.10.2020 00:18 Ответить
С такой логикой можно утверждать, что исконных земель вообще не существует.
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07.10.2020 00:29 Ответить
так оно и есть. Границы перекраиваются с тех пор как образовались государства. И будут перекраиваться, как бы нам не хотелось обратного.
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07.10.2020 00:49 Ответить
Кому это вам? Мордве или удмуртам?
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07.10.2020 10:03 Ответить
ТА ДА ! Существуют лишь исконно кацапские земли ! Причем ВЕЗДЕ ! По всему миру !
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07.10.2020 04:33 Ответить
Мордовия, удмуртия, мокшандия
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07.10.2020 04:50 Ответить
Причем эта троица друг дружку признавать не будет .
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07.10.2020 05:26 Ответить
😀😀😀
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07.10.2020 14:15 Ответить
Так и не существует. Миф об "исконных землях" всегда служил для обоснования завоеваний и не больше того.
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07.10.2020 09:55 Ответить
Можно дізнатись, а де були Християнські землі до Христа?
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07.10.2020 09:19 Ответить
На небе.
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07.10.2020 09:55 Ответить
Византийской империи не было, это просто введенный историками термин, для обозначения Римской империи после того, как город Рим захватили варвары. Столицу империи просто перенесли в Царьград, нынешний Стамбул, и просуществовала она еще почти тысячу лет.
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07.10.2020 20:50 Ответить
Взаимные уступки? Украли чужие территории и теперь что собираются уступать?
Эта территория есть территорией Азербайджана, хотя там проживали армяне, и никто их не трогал. Так армяне с подачи кремля решили перекроить на этом основании границы. Так можно далеко пойти. Вот у нас , например, есть район , где китайцы построили себе дома, где стоит охрана на въезде . Так что им мешает, по армянской логике, сказать, что это территория Китая? Просто у этих китайцев мозгов больше, чем у армян.
Это люди без тени самокритики/ самые умные , не прочитав ни одной книги и самые кррасивые, двуличные до безобразия. Голосовали в оон всегда против Украины, хотя у нас тысячи погибших в войне с рашкой.
Безмозглые, могут разве что жопой волны на волнорезе разгонять. Желаю Азербайджану вернуть свои законные территории. Посмотрим, как рашка впишется. Никак.
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07.10.2020 04:59 Ответить
Что мешает Китайцам? Дальновидность и конфуцианская стойкость. Пока славяне бухают они много работают, активно размножаются и строят еще больше домов. Постепенно их представители будут занимать места в органах государственной власти и в конце концов президент с большинством состава ВР будут китайцами. Единственно, эти китайцы будут готовить борщ с тофу, знать историю Украины, носить вышиванку и помнить что "хороший москаль - мертвый москаль".
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07.10.2020 10:00 Ответить
Если Азербайджан сядет за стол переговоров, он будет еще 30 лет терпеть оккупантов. Только после освобождения территории вот тогда, когда не будет вооруженных сил Армении можно и нужно поговорить. Армении как воздух нужна передишка, для наращивания военной силы, вот они включили задний привод , типа давайте поговорим.
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07.10.2020 06:37 Ответить
Ага, коли "байрактари" громлять твою техніку як в тирі - воно й не дивно, що про уступки заговорив
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07.10.2020 09:02 Ответить
З якого дива? Це проблема, створена кацапами має бути вирішена. За нею ПМР, Абхазія, Осетія, ОРДЛО і Крим. Саме так буде виглядати кінець кацапської недоімперії.
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07.10.2020 09:17 Ответить
Треба просто звільнити захоплені території,і війна закінчиться сама собою. І не буде ніякої потреби йти на якісь там уступки.
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07.10.2020 09:27 Ответить
На "поступки" зобов'язана йти одна тільки Московія, організатор Карабахської проблеми та її постійний палій. Нагадаю всім читачам, що кордони між Вірменською ССР та Азербайджанською ССР, обома колоніями Московської більшовицької імперії, на початку 1920-х намалювали лєнін та його "наркомнац" сталін. Намалювали, як хотіли, без жодної ради із самими цими народами, їхніми сусідами та світовою громадськістю. Тепер треба примусити Москву, під пильним міжнародним контролем, 1)провести розмежування за етнічною межею (хоча б станом на 1988, якщо не на 1921. В обох варіантах це дуже болісна, але цілком необхідна справа); 2)виплатити Москвією компенсації 1 млн. біженців - азербайджанців та близько півмільйона (точніших даних не зустрічав) - біженців-вірмен після 1988 (з часу Сумгаїтської різні). І про Карабахський конфлікт світ забуде. По-інакшому не вийде.
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07.10.2020 09:30 Ответить
Змусьте гопника выплатить компенсации ранее ограбленным. Ага. "Под международным контролем" - ага. "Провести розмежування" - ага. Ты, батенька, либо кретин, либо паРашанский троль.
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07.10.2020 12:40 Ответить
Хай спочатку вірмени заберуться з Карабаху
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07.10.2020 09:38 Ответить
Хто каже, що поганий мир краще гарної війни той дебіл. Бо при поганому мирі, погана війна буде вічною, а при гарній війні мир настане дуже швидко.
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07.10.2020 09:46 Ответить
Вай, какой хитрый ара!
Но и Алиев - не дурак.
Ничего хачику не обломится!
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07.10.2020 09:48 Ответить
Не можу не прокоментувати дещо із висловленого тут небайдужими Українцями. Хоча московити називають "азерів" часто "турками", насправді ж азербайджанці - прямі нащадки кавказьких албанців, стовідсоткових європейців і європеоїдів (а що, від раси щось залежить? Ось на днях світ відзначатиме 80-ліття легендарного Пеле - чим не нагода замирити вірмен та азербайджанців, які, спільно, дали світові свого "Пеле" - Едуарда Маркарова?!).
Від турків "азери" взяли лише мову й небагато крові (перші турки, батьківщиною який є Алтай, з'явились на сході Малої Азії в 1048, вірмени ж - також споконвічні автохтони, як і к.албанці). Кавказька Албанія була завойована іранцями в 12-11 ст. до Р.Х.(так твердять розумні московські історики - такі теж є! Українські ж тут не виявляють жодної позиції - сказано ж - малороси). Перебуваючи між кількома сильними державними формуваннями, предки вірмен не раз створювали самобутні, власні держави. Затиснуті Іраном, Каспієм та високими горами, к.албанці таких можливостей не мали. Кордони НКАобласті сталіном кроїлись по-злочинному: на південному сході НКАО опинились н.п., населені азербайджанцями, а цілі райони з переважно вірменським населенням, не ввійшли до НКАО, а безпосередньо до Аз.ССР... Тому освячувати кордони, намальовані більшовиками, взагалі не слід. Необхідно тиснути на "ЦУЦИКІВ ПУТІНА" у Франції, Англії, США та Німеччині, щоб вони, нарешті, згадали про Атлантичну Хартію Великого Черчіля, і перестали, нарешті, підгодовувати свого улюбленого господаря (названого Великим Рейганом "Імперією Зла").
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07.10.2020 10:02 Ответить
Армян яки 5 звездочные решили ,сдаться ,пока Азербайджанцы в качестве репатриации и компенсации за 30 лет пользования карабахом гордый город еререван не потребовали!
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07.10.2020 10:37 Ответить
Оккупантов нужно только уничтожать, а не заниматься всякой болтовней!
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07.10.2020 11:04 Ответить
Если ты достигнеш своих целей и при этом сохранишь живыми несколько бригад своих солдат , то по моему имеет смысл разрешить врагу драпать с твоей земли .
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07.10.2020 11:15 Ответить
Взаимные уступки, Пашинян - это с вазелином (для тебя)
Можем прислать свой ваЗЕлин.
Очень подходит для капитуляции.
Проверено и подтверджено 73% зедебилов...
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07.10.2020 11:09 Ответить
Какие уступки? Судя по видосикам, вы почти выиграли войну! К чему это благородство?
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07.10.2020 11:22 Ответить
1) значит дела у Армении швах.., в противном случае они бы об этом никогда не говорили.. ( включая то, что Раша за них не вписалась, а у них на это и была основная ставка да на диаспоры Франции и США.) 2) В такой ситуации Азербайджану нужно только наращивать наступление.. Иначе Армения затянув их в переговоры и "временное" прекращение огня, просто может собраться с силами и потом напрочь забыть о каких то компромиссах. Думаю и Азербайджан это понимает.3) Компромиссы будут обсуждаться ( и это предмет переговоров) но только когда Азербайджан займет весь Карабах до самой армянской границы.. а дальше переговоры о безопасности армянского населения в Азербайджане и условия автономии Нагорного Карабаха. ( но думаю в нынешней ситуации армянское население в своем большинстве из этих районов видимо покинет Карабах.) Такова специфика Кавказа. Так точно грузины покинули Абхазию и Юж. Осетию ,а на данный момент и азербайджанское население покинуло Карабах, а армянское Азербайджан.
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07.10.2020 12:02 Ответить
Ми готові піти на взаємні поступки, - Пашинян про війну в Карабасі - Цензор.НЕТ 1495
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07.10.2020 18:54 Ответить
Формула компромісу проста: Вірменія виходить з Карабаху, Азербайджан не входить на територію суто Вірменії.
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07.10.2020 21:05 Ответить
Азербайджан в своем праве. Восстановление территориальной целостности государства. Нет "взаимных уступок" и не будет.
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07.10.2020 22:36 Ответить
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