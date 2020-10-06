Мы готовы пойти на взаимные уступки, - Пашинян о войне в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности пойти на уступки Азербайджану. Они возможны в ходе переговоров между сторонами конфликта в Нагорном Карабахе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Tass.ru со ссылкой на интервью Пашиняна.



Он отметил, что ситуация должна быть решена на основе взаимных уступок.



"Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан", - сказал Пашинян.

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