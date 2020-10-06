Ми готові піти на взаємні поступки, - Пашинян про війну в Карабасі
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність піти на поступки Азербайджану. Вони можливі під час переговорів між сторонами конфлікту в Нагірному Карабасі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Tass.ru із посиланням на інтерв'ю Пашиняна.
Він зазначив, що ситуація має бути вирішена на основі взаємних поступок.
"Врегулювання конфліктів має здійснюватися на основі взаємних поступок. Нагірний Карабах і Вірменія готові до таких поступок, до яких буде готовий Азербайджан", - сказав Пашинян.
Топ коментарі
+83 Вася Пупикин
показати весь коментар06.10.2020 22:20 Відповісти Посилання
+32 Привет
показати весь коментар06.10.2020 22:22 Відповісти Посилання
+24 Чайка Київ
показати весь коментар06.10.2020 22:20 Відповісти Посилання
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https://twitter.com/gasimov Riad Gasimov
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https://twitter.com/gasimov/status/1313567677638758401 51 мин
С интервалом меньше часа сначала лидер армянского режима заявил, что "Армения готова на уступки...", а потом в интерью ВВС снова истерично крикнул, что "арцах" это Армения.
Поплыл Воваевич. Капитально.
Развязка близка.
(прикольный типок)
В целом на фоне разрухи это ипать - тарахтеть.
https://twitter.com/Fake_MIDRF Μuд Ρöuccu
https://twitter.com/Fake_MIDRF @Fake_MIDRF
https://twitter.com/Fake_MIDRF/status/1313251174955581442 22 ч
А с кем интересно в Ереване собрались проводить заседание ЕАЭС 9 октября??? У одного революция, у второго массовые протесты уже 2 месяца, у третьего война, четвертый сидит в бункере уже почти полгода - будни лидеров СНГ!!!
Википедия:
Узбеки - метисная группа между европеоидной и монголоидной расами.
Среди современных узбеков преобладают памиро-ферганский тип европеоидной расы с примесью монголоидных элементов у жителей Северного Хорезма.
Я ни за кого -- бо все они соседнего поля ягоды.
Армению тоже не жалко -- а её никто и не трогает, кстати...*)
Эта территория есть территорией Азербайджана, хотя там проживали армяне, и никто их не трогал. Так армяне с подачи кремля решили перекроить на этом основании границы. Так можно далеко пойти. Вот у нас , например, есть район , где китайцы построили себе дома, где стоит охрана на въезде . Так что им мешает, по армянской логике, сказать, что это территория Китая? Просто у этих китайцев мозгов больше, чем у армян.
Это люди без тени самокритики/ самые умные , не прочитав ни одной книги и самые кррасивые, двуличные до безобразия. Голосовали в оон всегда против Украины, хотя у нас тысячи погибших в войне с рашкой.
Безмозглые, могут разве что жопой волны на волнорезе разгонять. Желаю Азербайджану вернуть свои законные территории. Посмотрим, как рашка впишется. Никак.
Но и Алиев - не дурак.
Ничего хачику не обломится!
Від турків "азери" взяли лише мову й небагато крові (перші турки, батьківщиною який є Алтай, з'явились на сході Малої Азії в 1048, вірмени ж - також споконвічні автохтони, як і к.албанці). Кавказька Албанія була завойована іранцями в 12-11 ст. до Р.Х.(так твердять розумні московські історики - такі теж є! Українські ж тут не виявляють жодної позиції - сказано ж - малороси). Перебуваючи між кількома сильними державними формуваннями, предки вірмен не раз створювали самобутні, власні держави. Затиснуті Іраном, Каспієм та високими горами, к.албанці таких можливостей не мали. Кордони НКАобласті сталіном кроїлись по-злочинному: на південному сході НКАО опинились н.п., населені азербайджанцями, а цілі райони з переважно вірменським населенням, не ввійшли до НКАО, а безпосередньо до Аз.ССР... Тому освячувати кордони, намальовані більшовиками, взагалі не слід. Необхідно тиснути на "ЦУЦИКІВ ПУТІНА" у Франції, Англії, США та Німеччині, щоб вони, нарешті, згадали про Атлантичну Хартію Великого Черчіля, і перестали, нарешті, підгодовувати свого улюбленого господаря (названого Великим Рейганом "Імперією Зла").
Можем прислать свой ваЗЕлин.
Очень подходит для капитуляции.
Проверено и подтверджено 73%
зедебилов...