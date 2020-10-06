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Ми готові піти на взаємні поступки, - Пашинян про війну в Карабасі

Ми готові піти на взаємні поступки, - Пашинян про війну в Карабасі

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність піти на поступки Азербайджану. Вони можливі під час переговорів між сторонами конфлікту в Нагірному Карабасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Tass.ru із посиланням на інтерв'ю Пашиняна.

Він зазначив, що ситуація має бути вирішена на основі взаємних поступок.

"Врегулювання конфліктів має здійснюватися на основі взаємних поступок. Нагірний Карабах і Вірменія готові до таких поступок, до яких буде готовий Азербайджан", - сказав Пашинян.

Читайте також: ЄСПЛ просить Туреччину та інші залучені в конфлікт в Нагірному Карабасі держави не здійснювати дій проти цивільного населення

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466) Пашинян Нікол (134)


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Топ коментарі
+83
Для чего Азербайджану теперь идти на уступки?
😂
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06.10.2020 22:20 Відповісти
+32
Вор украл...и теперь готов отдать половину...ара просто скот..
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06.10.2020 22:22 Відповісти
+24
Яка знайома риторика.
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06.10.2020 22:20 Відповісти
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все верно. и аарабы и реформаторы это семитская группа. и к стати ары не христиане они до сих пор относятся к одной из псевдохристианских сект.
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07.10.2020 00:16 Відповісти
всё верно, конечно на обеюдных уступках. Например, ары как ркупанты уходит из Карабаха, за это азеры уступает им своё право приследовать окупантов на ихней територии, но только тех, кто не совершал преступления против Азербайджана и их граждан.
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06.10.2020 23:24 Відповісти
https://twitter.com/gasimov

https://twitter.com/gasimov Riad Gasimov

https://twitter.com/gasimov @gasimov
https://twitter.com/gasimov/status/1313567677638758401 51 мин

С интервалом меньше часа сначала лидер армянского режима заявил, что "Армения готова на уступки...", а потом в интерью ВВС снова истерично крикнул, что "арцах" это Армения.
Поплыл Воваевич. Капитально.
Развязка близка.
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06.10.2020 23:43 Відповісти
а я выше писал что боевая ара пустила хероического шептуна в прямом эфире. ибо знает хитрожопый что ему и его соплеменникам прощения не будет.
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07.10.2020 00:18 Відповісти
Перефразирую Вашу мысль - армяне уходят с Карабаха, взамен азербайджанцы воюют за них с Турцией отвоёвывая священный армянский Арарат?
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06.10.2020 23:45 Відповісти
Знакомьтесь, это омбутсмен непризнанной армянской республики в Карабахе.
(прикольный типок)
Ми готові піти на взаємні поступки, - Пашинян про війну в Карабасі - Цензор.НЕТ 6689
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06.10.2020 23:48 Відповісти
А где жабо, бабочка какая-то. трость, пенсне, почему без шляпы и неопохмеленный ?
В целом на фоне разрухи это ипать - тарахтеть.
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06.10.2020 23:54 Відповісти
На фоне разрушенной сегодня казармы оккупантов в Степанокерте.
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06.10.2020 23:56 Відповісти
Не. Эрдоган строит новоосманскую империю. Поэтому он не остановится, и любым путём ликвидирует транспорт иранского герыча через эту чёрную дыру.
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06.10.2020 23:59 Відповісти
https://twitter.com/Fake_MIDRF

https://twitter.com/Fake_MIDRF Μuд Ρöuccu

https://twitter.com/Fake_MIDRF @Fake_MIDRF
https://twitter.com/Fake_MIDRF/status/1313251174955581442 22 ч

А с кем интересно в Ереване собрались проводить заседание ЕАЭС 9 октября??? У одного революция, у второго массовые протесты уже 2 месяца, у третьего война, четвертый сидит в бункере уже почти полгода - будни лидеров СНГ!!!

Ми готові піти на взаємні поступки, - Пашинян про війну в Карабасі - Цензор.НЕТ 739
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07.10.2020 00:02 Відповісти
не понял. а что карликового ******** для фотки на табуретку поставили?
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07.10.2020 00:20 Відповісти
Тю, по заточке разве то муйлуша?
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07.10.2020 01:57 Відповісти
муйлуша в бункере баранки наяривает с чайком.
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07.10.2020 01:58 Відповісти
Берегут табуретку для ***** для более торжественного мероприятия... Там ***** окажется на высоте и ножками в лабутенах подрыгаать сможет... некоторое время...
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07.10.2020 07:56 Відповісти
Он на копытах
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07.10.2020 13:44 Відповісти
не нужно уступок - нужно просто вернуть краденное законному владельцу
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07.10.2020 00:03 Відповісти
владельцы армяне . мусульманские кочевники у них землю украли .
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07.10.2020 00:17 Відповісти
почему ты еще не в армянском военкомате?
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07.10.2020 00:21 Відповісти
вы, сударь, *******. Азербайджан - это провинция Ирана с древней историей и высокоразвитой культурой. они никогда не были кочевниками.
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07.10.2020 00:42 Відповісти
тюркские племена родственники турков .
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07.10.2020 01:50 Відповісти
По языку - да.
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07.10.2020 08:03 Відповісти
Даже разные расы. Узбеки-европейской, киргизы-монголоиды. И те и другие тюркоязычные. Но это разные народы.
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07.10.2020 09:30 Відповісти
Кстати, да.
Википедия:
Узбеки - метисная группа между европеоидной и монголоидной расами.
Среди современных узбеков преобладают памиро-ферганский тип европеоидной расы с примесью монголоидных элементов у жителей Северного Хорезма.
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07.10.2020 09:54 Відповісти
вы, сударь, не буду говорить кто. Азербайджан - это независимое государство. А азербайджане - самодостаточная нация.
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07.10.2020 09:48 Відповісти
زمین ترکید و سر خر پیدا شد
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07.10.2020 11:39 Відповісти
Пофіг бджоли, пофіг мед. Те що було в минулому не має жодного значення для нинішнього стану нації та держави.
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07.10.2020 11:45 Відповісти
Весь мир, даже Армения, признаёт Карабах за Азербайджаном. С Ваших слов у них землю украли Бедуины и Баггара, больше в мире мусульман кочевников никаких не существует.
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07.10.2020 20:54 Відповісти
Три авторитарных хмыря в одном болоте свои великодержавные жабы греют...
Я ни за кого -- бо все они соседнего поля ягоды.
Армению тоже не жалко -- а её никто и не трогает, кстати...*)
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07.10.2020 00:03 Відповісти
Начали скулить потихоньку? Думаю надо выкинуть армян в Армению и тем решить вопрос окончательно.
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07.10.2020 00:06 Відповісти
Так же как московиты в Крыму ?
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07.10.2020 00:12 Відповісти
ты грей нору на мордовском болоте, после нко тебе крысьчан нужно будет приютить.
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07.10.2020 00:22 Відповісти
Ты чё у еврогеев делаешь? Ниграм сосёшь? А какже скрепы😟
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07.10.2020 01:00 Відповісти
Как у тебя на россии с островом Тарабаров,отдан Китаю
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07.10.2020 10:14 Відповісти
На протяжении всего Х1Х века российские правители вели целе­направленную политику по переселению армян из Персии и других госу­дарств на исконные Азербайджанские территории. Такая политика привела к увеличению численности армян на Южном Кавказ, которых в начале ХХ века насчитывалось уже 1млн. 300 тысяч : из них 1 млн. составляли мигранты или потомки мигрантов. Искусственное увеличение численности армян создало проблемы для всех народов региона и в первую очередь для азербайджанцев, на землях которых армянские националисты мечтали создать армянское государство. Для осуществления этой сумасбродной идеи, так называемое «армянское национальное движение» не брезговало ника­кими средствами. Армяне своими врагами считали всех тех, кто выступал против их кровавой политики «высвобождения мест» для будущей «Ве­ли­кой Армении».
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07.10.2020 00:12 Відповісти
исконно азербайджанских земель не существует . это пришлые мусульманские кочевники захватившие земли . в часности территорию древней Армении .
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07.10.2020 00:15 Відповісти
😀😀😀
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07.10.2020 00:16 Відповісти
так же как и исконно турецких земель не существует на захваченной территории христианской Византии . на балканах турки резвились вырезая людей тысячами .
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07.10.2020 00:18 Відповісти
С такой логикой можно утверждать, что исконных земель вообще не существует.
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07.10.2020 00:29 Відповісти
так оно и есть. Границы перекраиваются с тех пор как образовались государства. И будут перекраиваться, как бы нам не хотелось обратного.
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07.10.2020 00:49 Відповісти
Кому это вам? Мордве или удмуртам?
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07.10.2020 10:03 Відповісти
ТА ДА ! Существуют лишь исконно кацапские земли ! Причем ВЕЗДЕ ! По всему миру !
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07.10.2020 04:33 Відповісти
Мордовия, удмуртия, мокшандия
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07.10.2020 04:50 Відповісти
Причем эта троица друг дружку признавать не будет .
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07.10.2020 05:26 Відповісти
😀😀😀
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07.10.2020 14:15 Відповісти
Так и не существует. Миф об "исконных землях" всегда служил для обоснования завоеваний и не больше того.
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07.10.2020 09:55 Відповісти
Можно дізнатись, а де були Християнські землі до Христа?
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07.10.2020 09:19 Відповісти
На небе.
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07.10.2020 09:55 Відповісти
Византийской империи не было, это просто введенный историками термин, для обозначения Римской империи после того, как город Рим захватили варвары. Столицу империи просто перенесли в Царьград, нынешний Стамбул, и просуществовала она еще почти тысячу лет.
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07.10.2020 20:50 Відповісти
Взаимные уступки? Украли чужие территории и теперь что собираются уступать?
Эта территория есть территорией Азербайджана, хотя там проживали армяне, и никто их не трогал. Так армяне с подачи кремля решили перекроить на этом основании границы. Так можно далеко пойти. Вот у нас , например, есть район , где китайцы построили себе дома, где стоит охрана на въезде . Так что им мешает, по армянской логике, сказать, что это территория Китая? Просто у этих китайцев мозгов больше, чем у армян.
Это люди без тени самокритики/ самые умные , не прочитав ни одной книги и самые кррасивые, двуличные до безобразия. Голосовали в оон всегда против Украины, хотя у нас тысячи погибших в войне с рашкой.
Безмозглые, могут разве что жопой волны на волнорезе разгонять. Желаю Азербайджану вернуть свои законные территории. Посмотрим, как рашка впишется. Никак.
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07.10.2020 04:59 Відповісти
Что мешает Китайцам? Дальновидность и конфуцианская стойкость. Пока славяне бухают они много работают, активно размножаются и строят еще больше домов. Постепенно их представители будут занимать места в органах государственной власти и в конце концов президент с большинством состава ВР будут китайцами. Единственно, эти китайцы будут готовить борщ с тофу, знать историю Украины, носить вышиванку и помнить что "хороший москаль - мертвый москаль".
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07.10.2020 10:00 Відповісти
Если Азербайджан сядет за стол переговоров, он будет еще 30 лет терпеть оккупантов. Только после освобождения территории вот тогда, когда не будет вооруженных сил Армении можно и нужно поговорить. Армении как воздух нужна передишка, для наращивания военной силы, вот они включили задний привод , типа давайте поговорим.
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07.10.2020 06:37 Відповісти
Ага, коли "байрактари" громлять твою техніку як в тирі - воно й не дивно, що про уступки заговорив
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07.10.2020 09:02 Відповісти
З якого дива? Це проблема, створена кацапами має бути вирішена. За нею ПМР, Абхазія, Осетія, ОРДЛО і Крим. Саме так буде виглядати кінець кацапської недоімперії.
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07.10.2020 09:17 Відповісти
Треба просто звільнити захоплені території,і війна закінчиться сама собою. І не буде ніякої потреби йти на якісь там уступки.
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07.10.2020 09:27 Відповісти
На "поступки" зобов'язана йти одна тільки Московія, організатор Карабахської проблеми та її постійний палій. Нагадаю всім читачам, що кордони між Вірменською ССР та Азербайджанською ССР, обома колоніями Московської більшовицької імперії, на початку 1920-х намалювали лєнін та його "наркомнац" сталін. Намалювали, як хотіли, без жодної ради із самими цими народами, їхніми сусідами та світовою громадськістю. Тепер треба примусити Москву, під пильним міжнародним контролем, 1)провести розмежування за етнічною межею (хоча б станом на 1988, якщо не на 1921. В обох варіантах це дуже болісна, але цілком необхідна справа); 2)виплатити Москвією компенсації 1 млн. біженців - азербайджанців та близько півмільйона (точніших даних не зустрічав) - біженців-вірмен після 1988 (з часу Сумгаїтської різні). І про Карабахський конфлікт світ забуде. По-інакшому не вийде.
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07.10.2020 09:30 Відповісти
Змусьте гопника выплатить компенсации ранее ограбленным. Ага. "Под международным контролем" - ага. "Провести розмежування" - ага. Ты, батенька, либо кретин, либо паРашанский троль.
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07.10.2020 12:40 Відповісти
Хай спочатку вірмени заберуться з Карабаху
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07.10.2020 09:38 Відповісти
Хто каже, що поганий мир краще гарної війни той дебіл. Бо при поганому мирі, погана війна буде вічною, а при гарній війні мир настане дуже швидко.
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07.10.2020 09:46 Відповісти
Вай, какой хитрый ара!
Но и Алиев - не дурак.
Ничего хачику не обломится!
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07.10.2020 09:48 Відповісти
Не можу не прокоментувати дещо із висловленого тут небайдужими Українцями. Хоча московити називають "азерів" часто "турками", насправді ж азербайджанці - прямі нащадки кавказьких албанців, стовідсоткових європейців і європеоїдів (а що, від раси щось залежить? Ось на днях світ відзначатиме 80-ліття легендарного Пеле - чим не нагода замирити вірмен та азербайджанців, які, спільно, дали світові свого "Пеле" - Едуарда Маркарова?!).
Від турків "азери" взяли лише мову й небагато крові (перші турки, батьківщиною який є Алтай, з'явились на сході Малої Азії в 1048, вірмени ж - також споконвічні автохтони, як і к.албанці). Кавказька Албанія була завойована іранцями в 12-11 ст. до Р.Х.(так твердять розумні московські історики - такі теж є! Українські ж тут не виявляють жодної позиції - сказано ж - малороси). Перебуваючи між кількома сильними державними формуваннями, предки вірмен не раз створювали самобутні, власні держави. Затиснуті Іраном, Каспієм та високими горами, к.албанці таких можливостей не мали. Кордони НКАобласті сталіном кроїлись по-злочинному: на південному сході НКАО опинились н.п., населені азербайджанцями, а цілі райони з переважно вірменським населенням, не ввійшли до НКАО, а безпосередньо до Аз.ССР... Тому освячувати кордони, намальовані більшовиками, взагалі не слід. Необхідно тиснути на "ЦУЦИКІВ ПУТІНА" у Франції, Англії, США та Німеччині, щоб вони, нарешті, згадали про Атлантичну Хартію Великого Черчіля, і перестали, нарешті, підгодовувати свого улюбленого господаря (названого Великим Рейганом "Імперією Зла").
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07.10.2020 10:02 Відповісти
Армян яки 5 звездочные решили ,сдаться ,пока Азербайджанцы в качестве репатриации и компенсации за 30 лет пользования карабахом гордый город еререван не потребовали!
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07.10.2020 10:37 Відповісти
Оккупантов нужно только уничтожать, а не заниматься всякой болтовней!
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07.10.2020 11:04 Відповісти
Если ты достигнеш своих целей и при этом сохранишь живыми несколько бригад своих солдат , то по моему имеет смысл разрешить врагу драпать с твоей земли .
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07.10.2020 11:15 Відповісти
Взаимные уступки, Пашинян - это с вазелином (для тебя)
Можем прислать свой ваЗЕлин.
Очень подходит для капитуляции.
Проверено и подтверджено 73% зедебилов...
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07.10.2020 11:09 Відповісти
Какие уступки? Судя по видосикам, вы почти выиграли войну! К чему это благородство?
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07.10.2020 11:22 Відповісти
1) значит дела у Армении швах.., в противном случае они бы об этом никогда не говорили.. ( включая то, что Раша за них не вписалась, а у них на это и была основная ставка да на диаспоры Франции и США.) 2) В такой ситуации Азербайджану нужно только наращивать наступление.. Иначе Армения затянув их в переговоры и "временное" прекращение огня, просто может собраться с силами и потом напрочь забыть о каких то компромиссах. Думаю и Азербайджан это понимает.3) Компромиссы будут обсуждаться ( и это предмет переговоров) но только когда Азербайджан займет весь Карабах до самой армянской границы.. а дальше переговоры о безопасности армянского населения в Азербайджане и условия автономии Нагорного Карабаха. ( но думаю в нынешней ситуации армянское население в своем большинстве из этих районов видимо покинет Карабах.) Такова специфика Кавказа. Так точно грузины покинули Абхазию и Юж. Осетию ,а на данный момент и азербайджанское население покинуло Карабах, а армянское Азербайджан.
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07.10.2020 12:02 Відповісти
Ми готові піти на взаємні поступки, - Пашинян про війну в Карабасі - Цензор.НЕТ 1495
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07.10.2020 18:54 Відповісти
Формула компромісу проста: Вірменія виходить з Карабаху, Азербайджан не входить на територію суто Вірменії.
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07.10.2020 21:05 Відповісти
Азербайджан в своем праве. Восстановление территориальной целостности государства. Нет "взаимных уступок" и не будет.
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07.10.2020 22:36 Відповісти
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