Ми готові піти на взаємні поступки, - Пашинян про війну в Карабасі

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність піти на поступки Азербайджану. Вони можливі під час переговорів між сторонами конфлікту в Нагірному Карабасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Tass.ru із посиланням на інтерв'ю Пашиняна.

Він зазначив, що ситуація має бути вирішена на основі взаємних поступок.

"Врегулювання конфліктів має здійснюватися на основі взаємних поступок. Нагірний Карабах і Вірменія готові до таких поступок, до яких буде готовий Азербайджан", - сказав Пашинян.

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