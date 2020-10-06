У Трампа не наблюдается симптомов COVID-19, - врач президента США

Врач президента США Шон Конли во время последнего осмотра президента указал на отсутствие каких-либо симптомов коронавирусной болезни у Дональда Трампа.

Соответствующий документ обнародовала во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня утром команда врачей президента встретилась с ним в резиденции. Он провел спокойную первую ночь дома, и сегодня он не сообщил о каких-либо симптомах", - отмечается в отчете.

При этом указывается, что жизненные показатели главы Белого дома остаются стабильными, уровень насыщенности кислородом составляет 95-97%.

"В целом он продолжает чувствовать себя очень хорошо", - отметил личный врач президента.

Также читайте: У Трампа и его супруги выявили коронавирус