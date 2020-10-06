3 031 47
У Трампа не наблюдается симптомов COVID-19, - врач президента США
Врач президента США Шон Конли во время последнего осмотра президента указал на отсутствие каких-либо симптомов коронавирусной болезни у Дональда Трампа.
Соответствующий документ обнародовала во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня утром команда врачей президента встретилась с ним в резиденции. Он провел спокойную первую ночь дома, и сегодня он не сообщил о каких-либо симптомах", - отмечается в отчете.
При этом указывается, что жизненные показатели главы Белого дома остаются стабильными, уровень насыщенности кислородом составляет 95-97%.
"В целом он продолжает чувствовать себя очень хорошо", - отметил личный врач президента.
Топ комментарии
+12 Simon Bolivar #452049
показать весь комментарий06.10.2020 22:43 Ответить Ссылка
+12 Правда Жизни #163415
показать весь комментарий06.10.2020 22:49 Ответить Ссылка
+9 Zelya Vsyo
показать весь комментарий06.10.2020 23:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як ся почува?
це називається вірусне навантаження
+своєчасне правильне симптоматичне лікування
Заболел, - а чем его так быстро вылечили? Для пересичного америкоса это же недоступно, ведь так?
Блеф, и не болел на самом деле? Еще хуже.
- Не вижу!
- А он ЕСТЬ!
P.S. Кино разное, а смысл один и тот же!
...мутирует зараза...
Вот так работают настоящие профессионалы для которых их работа важнее должности.
Ще той рижий чорт
оказывается в штатах таких трапанутых не меньше . ну реально чувак не одарен интелектом , за то дури мама не горюй .