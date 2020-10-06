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Новости Президент Трамп
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У Трампа не наблюдается симптомов COVID-19, - врач президента США

У Трампа не наблюдается симптомов COVID-19, - врач президента США

Врач президента США Шон Конли во время последнего осмотра президента указал на отсутствие каких-либо симптомов коронавирусной болезни у Дональда Трампа.

Соответствующий документ обнародовала во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня утром команда врачей президента встретилась с ним в резиденции. Он провел спокойную первую ночь дома, и сегодня он не сообщил о каких-либо симптомах", - отмечается в отчете.

При этом указывается, что жизненные показатели главы Белого дома остаются стабильными, уровень насыщенности кислородом составляет 95-97%.

"В целом он продолжает чувствовать себя очень хорошо", - отметил личный врач президента.

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Автор: 

Трамп Дональд (5716) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Симулянт.
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06.10.2020 22:43 Ответить
+12
Де це риже падло не брехало або не блефувало?
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06.10.2020 22:49 Ответить
+9
У Трампа после дебатов с Байденом то ли корона, то ли понос. Скорее всего- понос в короне.
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06.10.2020 23:01 Ответить
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Симулянт.
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06.10.2020 22:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BTNte2DwVu4 02:00 Монарший пенис вымыт, Ваше Высочество
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06.10.2020 22:56 Ответить
Трапу придумали пиар-ход, чтобы нивелировать впечатление от его провальных дебатов
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07.10.2020 01:09 Ответить
а шо там ковідний кнур?

як ся почува?
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06.10.2020 23:06 Ответить
твой батя?
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07.10.2020 01:08 Ответить
мій батя час від часу дає на клик твоїй матусі...
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07.10.2020 12:07 Ответить
Гівно перестало смердити..(першій тест) , результати по другому тесту невідомі..
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07.10.2020 10:57 Ответить
Де це риже падло не брехало або не блефувало?
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06.10.2020 22:49 Ответить
а был ли мальчик
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06.10.2020 22:49 Ответить
Тести не точні.Трамп здоровий,як бик.
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06.10.2020 22:53 Ответить
фальшива пандемія фальшивих тестів
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06.10.2020 22:54 Ответить
Тепер ще й додали панацею - коктейль імуноглобулінів імені Трампа. God bless America. Шо ще народові треба?
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06.10.2020 23:12 Ответить
Симптомів нема, а вірус є? Так швидко він не зникає. Брехня якась.
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06.10.2020 22:57 Ответить
були симптоми
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06.10.2020 23:09 Ответить
Вони зникли, а вірус?
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07.10.2020 00:53 Ответить
значить, його було початково дуже мало, щоб призвести до більших проблем чи серйозніших симптомів
це називається вірусне навантаження

+своєчасне правильне симптоматичне лікування
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07.10.2020 19:51 Ответить
а хоч якісь симптоми там є?
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06.10.2020 22:59 Ответить
були
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06.10.2020 23:09 Ответить
суйрозно?
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06.10.2020 23:56 Ответить
температура, кашель
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07.10.2020 00:03 Ответить
потєря нюха, нє?
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07.10.2020 00:06 Ответить
то є, звичайно, можливий симптом при будь-якому ГРВІ (бо слизова носа запалюється), але у Трампа не було
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07.10.2020 00:09 Ответить
проср*в дебати - пішов на карантин
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06.10.2020 23:00 Ответить
У Трампа после дебатов с Байденом то ли корона, то ли понос. Скорее всего- понос в короне.
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06.10.2020 23:01 Ответить
Дивилась відео Леона Вайнштайна з Лос-Аджелеса. Він махровий трампіст, але навіть він визнав, що Трамп дебати програв, що нібито він був непідготовлений та втомлений, а може і хворий.
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06.10.2020 23:19 Ответить
он не проиграл дебаты а просто мог быть лучше. байден вообще от реалий оторваный ему невозможно просрать
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07.10.2020 09:22 Ответить
Бугай здоровый
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06.10.2020 23:01 Ответить
Я - Ванга???
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06.10.2020 23:03 Ответить
У Трампа не спостерігається симптомів COVID-19, - лікар президента США - Цензор.НЕТ 5045
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06.10.2020 23:08 Ответить
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06.10.2020 23:30 Ответить
Плохо это все для Трампа закончится.
Заболел, - а чем его так быстро вылечили? Для пересичного америкоса это же недоступно, ведь так?
Блеф, и не болел на самом деле? Еще хуже.
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06.10.2020 23:15 Ответить
один из первых симулянтов был рыжый борька, там все перед выборами или другими важными событиями заболели, даже зелённая сопля был готов заболеть, но засал конечно. Да ещё, играться можно но бог не слепой да и добрый - хотели, получайте и разпишитесь, потом к святому Петру на сортировку.
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06.10.2020 23:19 Ответить
На вас прям не угодишь, болеет - плохо, не болеет - тоже плохо
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06.10.2020 23:20 Ответить
Він збрехав про хворобу, бреше і про її відсутність. Це неадекватний персонаж, тому немає сенсу дивуватись його вчинкам. Далі буде ще гірше, коли страх втрати повноту влади стане явним, от тоді він нас порозважає.
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06.10.2020 23:22 Ответить
аж шестеро лайкнули оці слова: збрехав про хворобу і бреше про відсутність хвороби. Клас!!!
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07.10.2020 09:18 Ответить
- Видишь COVID-19?
- Не вижу!
- А он ЕСТЬ!
P.S. Кино разное, а смысл один и тот же!
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06.10.2020 23:34 Ответить
Захворювання Трампа - ФЕЙК.
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06.10.2020 23:37 Ответить
Балабол, скоріше за все зробив щеплення вакциною, від того й позитивний тест і зникнення симптоматики за 2 дні.
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06.10.2020 23:41 Ответить
В самом начале этой беды, немцы за три дня "корону" вылечивали и через неделю отпускали выздоровевших на волю.

...мутирует зараза...
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06.10.2020 23:49 Ответить
Да не все там у Трампа так все просто и гладко - "По причине невозможности выполнения возложенных на него обязанностей по охране президента США, подал в отставку глава секретной службы США (United States Secret Service ) [фамилия не оглашается].." - tZE inform

Вот так работают настоящие профессионалы для которых их работа важнее должности.
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06.10.2020 23:56 Ответить
Так бывает . Если всем людям на земле сделали тест на антитела то мы очень все удивились бы.
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07.10.2020 00:10 Ответить
Президент Трамп выписан из госпиталя после успешного лечения:

У Трампа не спостерігається симптомів COVID-19, - лікар президента США - Цензор.НЕТ 2817
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07.10.2020 01:00 Ответить
Синдром Дональда
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07.10.2020 01:18 Ответить
трамп боей его насморк не остановит
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07.10.2020 09:19 Ответить
Хотів зіграти на жалість і відкласти вибори а як побачив що нічого не виходить, то одразу виздоровів)))) Я думаю що ця хвороба все липа, якщо байден виграє ми це все побачимо..
Ще той рижий чорт
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07.10.2020 09:43 Ответить
я вот смотрю на все телодвижения трампушки и офигиваю. думал что у нас 73% зебаранов.
оказывается в штатах таких трапанутых не меньше . ну реально чувак не одарен интелектом , за то дури мама не горюй .
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07.10.2020 11:06 Ответить
 
 