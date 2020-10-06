3 031 47
У Трампа не спостерігається симптомів COVID-19, - лікар президента США
Лікар президента США Шон Конлі під час останнього огляду президента вказав на відсутність будь-яких симптомів коронавірусної хвороби у Дональда Трампа.
Відповідний документ оприлюднила у вівторок речниця Білого дому Кейлі Макенані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні вранці команда лікарів президента зустрілася з ним у резиденції. Він провів спокійну першу ніч вдома, і сьогодні він не повідомив про жодні симптоми", - наголошується у звіті.
При цьому вказується, що життєві показники глави Білого дому залишаються стабільними, рівень насиченості киснем становить 95-97%.
"Загалом він і далі почувається дуже добре", - зазначив особистий лікар президента.
Топ коментарі
+12 Simon Bolivar #452049
показати весь коментар06.10.2020 22:43 Відповісти Посилання
+12 Правда Жизни #163415
показати весь коментар06.10.2020 22:49 Відповісти Посилання
+9 Zelya Vsyo
показати весь коментар06.10.2020 23:01 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
як ся почува?
це називається вірусне навантаження
+своєчасне правильне симптоматичне лікування
Заболел, - а чем его так быстро вылечили? Для пересичного америкоса это же недоступно, ведь так?
Блеф, и не болел на самом деле? Еще хуже.
- Не вижу!
- А он ЕСТЬ!
P.S. Кино разное, а смысл один и тот же!
...мутирует зараза...
Вот так работают настоящие профессионалы для которых их работа важнее должности.
Ще той рижий чорт
оказывается в штатах таких трапанутых не меньше . ну реально чувак не одарен интелектом , за то дури мама не горюй .