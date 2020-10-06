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Новини Президент Трамп
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У Трампа не спостерігається симптомів COVID-19, - лікар президента США

У Трампа не спостерігається симптомів COVID-19, - лікар президента США

Лікар президента США Шон Конлі під час останнього огляду президента вказав на відсутність будь-яких симптомів коронавірусної хвороби у Дональда Трампа.

Відповідний документ оприлюднила у вівторок речниця Білого дому Кейлі Макенані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні вранці команда лікарів президента зустрілася з ним у резиденції. Він провів спокійну першу ніч вдома, і сьогодні він не повідомив про жодні симптоми", - наголошується у звіті.

При цьому вказується, що життєві показники глави Білого дому залишаються стабільними, рівень насиченості киснем становить 95-97%.

"Загалом він і далі почувається дуже добре", - зазначив особистий лікар президента.

Читайте також: Хворого на COVID-19 Трампа виписали з військового госпіталю

Автор: 

Трамп Дональд (6174) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Симулянт.
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06.10.2020 22:43 Відповісти
+12
Де це риже падло не брехало або не блефувало?
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06.10.2020 22:49 Відповісти
+9
У Трампа после дебатов с Байденом то ли корона, то ли понос. Скорее всего- понос в короне.
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06.10.2020 23:01 Відповісти
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Симулянт.
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06.10.2020 22:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BTNte2DwVu4 02:00 Монарший пенис вымыт, Ваше Высочество
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06.10.2020 22:56 Відповісти
Трапу придумали пиар-ход, чтобы нивелировать впечатление от его провальных дебатов
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07.10.2020 01:09 Відповісти
а шо там ковідний кнур?

як ся почува?
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06.10.2020 23:06 Відповісти
твой батя?
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07.10.2020 01:08 Відповісти
мій батя час від часу дає на клик твоїй матусі...
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07.10.2020 12:07 Відповісти
Гівно перестало смердити..(першій тест) , результати по другому тесту невідомі..
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07.10.2020 10:57 Відповісти
Де це риже падло не брехало або не блефувало?
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06.10.2020 22:49 Відповісти
а был ли мальчик
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06.10.2020 22:49 Відповісти
Тести не точні.Трамп здоровий,як бик.
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06.10.2020 22:53 Відповісти
фальшива пандемія фальшивих тестів
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06.10.2020 22:54 Відповісти
Тепер ще й додали панацею - коктейль імуноглобулінів імені Трампа. God bless America. Шо ще народові треба?
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06.10.2020 23:12 Відповісти
Симптомів нема, а вірус є? Так швидко він не зникає. Брехня якась.
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06.10.2020 22:57 Відповісти
були симптоми
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06.10.2020 23:09 Відповісти
Вони зникли, а вірус?
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07.10.2020 00:53 Відповісти
значить, його було початково дуже мало, щоб призвести до більших проблем чи серйозніших симптомів
це називається вірусне навантаження

+своєчасне правильне симптоматичне лікування
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07.10.2020 19:51 Відповісти
а хоч якісь симптоми там є?
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06.10.2020 22:59 Відповісти
були
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06.10.2020 23:09 Відповісти
суйрозно?
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06.10.2020 23:56 Відповісти
температура, кашель
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07.10.2020 00:03 Відповісти
потєря нюха, нє?
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07.10.2020 00:06 Відповісти
то є, звичайно, можливий симптом при будь-якому ГРВІ (бо слизова носа запалюється), але у Трампа не було
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07.10.2020 00:09 Відповісти
проср*в дебати - пішов на карантин
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06.10.2020 23:00 Відповісти
У Трампа после дебатов с Байденом то ли корона, то ли понос. Скорее всего- понос в короне.
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06.10.2020 23:01 Відповісти
Дивилась відео Леона Вайнштайна з Лос-Аджелеса. Він махровий трампіст, але навіть він визнав, що Трамп дебати програв, що нібито він був непідготовлений та втомлений, а може і хворий.
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06.10.2020 23:19 Відповісти
он не проиграл дебаты а просто мог быть лучше. байден вообще от реалий оторваный ему невозможно просрать
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07.10.2020 09:22 Відповісти
Бугай здоровый
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06.10.2020 23:01 Відповісти
Я - Ванга???
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06.10.2020 23:03 Відповісти
У Трампа не спостерігається симптомів COVID-19, - лікар президента США - Цензор.НЕТ 5045
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06.10.2020 23:08 Відповісти
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06.10.2020 23:30 Відповісти
Плохо это все для Трампа закончится.
Заболел, - а чем его так быстро вылечили? Для пересичного америкоса это же недоступно, ведь так?
Блеф, и не болел на самом деле? Еще хуже.
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06.10.2020 23:15 Відповісти
один из первых симулянтов был рыжый борька, там все перед выборами или другими важными событиями заболели, даже зелённая сопля был готов заболеть, но засал конечно. Да ещё, играться можно но бог не слепой да и добрый - хотели, получайте и разпишитесь, потом к святому Петру на сортировку.
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06.10.2020 23:19 Відповісти
На вас прям не угодишь, болеет - плохо, не болеет - тоже плохо
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06.10.2020 23:20 Відповісти
Він збрехав про хворобу, бреше і про її відсутність. Це неадекватний персонаж, тому немає сенсу дивуватись його вчинкам. Далі буде ще гірше, коли страх втрати повноту влади стане явним, от тоді він нас порозважає.
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06.10.2020 23:22 Відповісти
аж шестеро лайкнули оці слова: збрехав про хворобу і бреше про відсутність хвороби. Клас!!!
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07.10.2020 09:18 Відповісти
- Видишь COVID-19?
- Не вижу!
- А он ЕСТЬ!
P.S. Кино разное, а смысл один и тот же!
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06.10.2020 23:34 Відповісти
Захворювання Трампа - ФЕЙК.
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06.10.2020 23:37 Відповісти
Балабол, скоріше за все зробив щеплення вакциною, від того й позитивний тест і зникнення симптоматики за 2 дні.
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06.10.2020 23:41 Відповісти
В самом начале этой беды, немцы за три дня "корону" вылечивали и через неделю отпускали выздоровевших на волю.

...мутирует зараза...
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06.10.2020 23:49 Відповісти
Да не все там у Трампа так все просто и гладко - "По причине невозможности выполнения возложенных на него обязанностей по охране президента США, подал в отставку глава секретной службы США (United States Secret Service ) [фамилия не оглашается].." - tZE inform

Вот так работают настоящие профессионалы для которых их работа важнее должности.
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06.10.2020 23:56 Відповісти
Так бывает . Если всем людям на земле сделали тест на антитела то мы очень все удивились бы.
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07.10.2020 00:10 Відповісти
Президент Трамп выписан из госпиталя после успешного лечения:

У Трампа не спостерігається симптомів COVID-19, - лікар президента США - Цензор.НЕТ 2817
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07.10.2020 01:00 Відповісти
Синдром Дональда
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07.10.2020 01:18 Відповісти
трамп боей его насморк не остановит
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07.10.2020 09:19 Відповісти
Хотів зіграти на жалість і відкласти вибори а як побачив що нічого не виходить, то одразу виздоровів)))) Я думаю що ця хвороба все липа, якщо байден виграє ми це все побачимо..
Ще той рижий чорт
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07.10.2020 09:43 Відповісти
я вот смотрю на все телодвижения трампушки и офигиваю. думал что у нас 73% зебаранов.
оказывается в штатах таких трапанутых не меньше . ну реально чувак не одарен интелектом , за то дури мама не горюй .
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07.10.2020 11:06 Відповісти
 
 