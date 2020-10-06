У Трампа не спостерігається симптомів COVID-19, - лікар президента США

Лікар президента США Шон Конлі під час останнього огляду президента вказав на відсутність будь-яких симптомів коронавірусної хвороби у Дональда Трампа.

Відповідний документ оприлюднила у вівторок речниця Білого дому Кейлі Макенані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні вранці команда лікарів президента зустрілася з ним у резиденції. Він провів спокійну першу ніч вдома, і сьогодні він не повідомив про жодні симптоми", - наголошується у звіті.

При цьому вказується, що життєві показники глави Білого дому залишаються стабільними, рівень насиченості киснем становить 95-97%.

"Загалом він і далі почувається дуже добре", - зазначив особистий лікар президента.

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