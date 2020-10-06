Хворого на COVID-19 Трампа виписали з військового госпіталю

Президента США Дональда Трампа виписали з військового госпіталю імені Волтера Ріда, де він проходив лікування після зараження коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє телеканал NBC News.

Трамп вийшов з будівлі госпіталю о 18:38 з медичною маскою на обличчі. Без сторонньої допомоги він спустився на кілька сходинок.

Президент США помахав пресі, сказав: "Щиро дякую" і підняв догори великий палець. З журналістами Трамп не спілкувався. Після цього він сів у джип, доїхав до вертольота і полетів.

У суботу Трампа за рекомендацією лікарів відправили на кілька днів на лікування в госпіталь.

Американський лідер раніше в понеділок повідомив, що почувається добре.

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"Не бійтеся коронавірусу. Не давайте йому панувати над вашими життями. Ми, при адміністрації Трампа, отримали дійсно чудові ліки і знання. Я почуваюся краще, ніж 20 років тому!" - написав він у твітері.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Трамп останніми днями наполягав на швидкій виписці з госпіталю, оскільки був стурбований тим, що факт перебування в госпіталі псує його імідж, оскільки він видається "слабким".