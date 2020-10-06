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Новини Коронавірус і карантин
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Хворого на COVID-19 Трампа виписали з військового госпіталю

Хворого на COVID-19 Трампа виписали з військового госпіталю

Президента США Дональда Трампа виписали з військового госпіталю імені Волтера Ріда, де він проходив лікування після зараження коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє телеканал NBC News.

Трамп вийшов з будівлі госпіталю о 18:38 з медичною маскою на обличчі. Без сторонньої допомоги він спустився на кілька сходинок.

Президент США помахав пресі, сказав: "Щиро дякую" і підняв догори великий палець. З журналістами Трамп не спілкувався. Після цього він сів у джип, доїхав до вертольота і полетів.

У суботу Трампа за рекомендацією лікарів відправили на кілька днів на лікування в госпіталь.

Американський лідер раніше в понеділок повідомив, що почувається добре.

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"Не бійтеся коронавірусу. Не давайте йому панувати над вашими життями. Ми, при адміністрації Трампа, отримали дійсно чудові ліки і знання. Я почуваюся краще, ніж 20 років тому!" - написав він у твітері.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Трамп останніми днями наполягав на швидкій виписці з госпіталю, оскільки був стурбований тим, що факт перебування в госпіталі псує його імідж, оскільки він видається "слабким".

Автор: 

карантин (18172) Трамп Дональд (6147) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Вот, что выборы животворящие делают.
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06.10.2020 07:38 Відповісти
+5
Придурок... Хотел заразить Джо Байдена...
А обрушил свой рейтинг в хлам)
Хуня будет не доволен
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06.10.2020 07:38 Відповісти
+4
Не выписали, а он самовольно уехал, не доличившись
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06.10.2020 07:43 Відповісти
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Вот, что выборы животворящие делают.
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06.10.2020 07:38 Відповісти
Придурок... Хотел заразить Джо Байдена...
А обрушил свой рейтинг в хлам)
Хуня будет не доволен
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06.10.2020 07:38 Відповісти
Будут подделывать результаты выборов, чтобы решение принимал верховный суд, куда трамп назначает своего человека ((
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06.10.2020 07:45 Відповісти
Тогда будет Киргизия....
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06.10.2020 07:50 Відповісти
Это тоже не в наших интересах. Под шумок .уйловская хунта может начать наступление
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06.10.2020 08:19 Відповісти
Приятно лечится в таком госпитале. Нету хлеба - ешть пирожное с булочками!
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06.10.2020 07:42 Відповісти
Говорит то, шо от него хотят услышать. А шоб ему поверили, даже заболел.
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06.10.2020 07:43 Відповісти
Не выписали, а он самовольно уехал, не доличившись
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06.10.2020 07:43 Відповісти
Самая ВИПовая больничка и вертолет не доступын простым американцам.
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06.10.2020 07:55 Відповісти
Взагалі то, медичний гелікоптер доступний тільки богатим або індіанцям чи алеутам. Решта не чекаючи швидкої садить хворого в машину, їде до першого поліцая і повідомляє що, везе хворого до лікарні. Таким чином отримує "зелений коридор".
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06.10.2020 09:40 Відповісти
Да уж. Второго слег, пятого вьіписался. "А бьі ли мальчик?"©
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06.10.2020 07:59 Відповісти
ну прям наш Хомчак.
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06.10.2020 08:19 Відповісти
ну и писал бы на форуме Белого дома. чего на Цензоре так возмущаться?
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06.10.2020 08:20 Відповісти
Попиарился и хватит
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06.10.2020 08:38 Відповісти
Цікава така була у Трампа лікарня: трошки похитувалася, коли він записував своє перше відео позавчора.
Здається, журнашлюхам не вдасться замовчати чи забрехати те, що він говорив. Шукайте, в мережі є переклади. А краще в оригіналі слухайте
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06.10.2020 08:51 Відповісти
Не бойтесь коронавируса,редкий идиот,расскажи это родственникам более чем 200000 американцев,которые от него погибли!!!
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06.10.2020 08:59 Відповісти
Ви про тих, яких демократичні губернатори наказали звозити в будинки пристарілих на лікування?
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06.10.2020 09:41 Відповісти
побыстрее бы очистил Землю от таких придурков как ты.... Ошибка природы.
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06.10.2020 09:35 Відповісти
Раньше про подобные вирусы врачи говорили: шо ж вы хотите - вирус такой.
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06.10.2020 09:18 Відповісти
"Ну, дуже СТРАШНИЙ ВІРУС!"

всего лишь 1.046.000 людей в мире за неполный год убил, и убивает по 90 украинцев в день...
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06.10.2020 09:34 Відповісти
Не дотягує до грипу з пневмонією. Там смертність кожного року вище.
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06.10.2020 09:43 Відповісти
не пиши чушь, в которой ты ничерта не смыслишь....

ковид в активной фазе распостраняется только 9 месяцев. Посмотришь что будет через пол года. Кроме того, те кто якобы бессимптомно переболел, рискуют получить целый букет новых болезней, включая потерю части легких, онкологию, проблемы с сосудами и т.д.. Исследования только в начальной стадии , так как вирус новый и первым вылечившимся всего 6 мес.но выводы уже неутешительные. Многие после ковид 19 станут инвалидами.
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06.10.2020 09:58 Відповісти
Коняко, а шо це ти до мене підлизуєшся?
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06.10.2020 10:13 Відповісти
а ти хіба короновірус чи пневмонія?
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06.10.2020 11:07 Відповісти
Не подобається вподобайка під постом про думку лікарів в минулі часи то, можу прибрати.
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06.10.2020 11:14 Відповісти
Як вважаєш за потрібне. Я просто цікавлюсь.
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06.10.2020 11:26 Відповісти
Хворого на COVID-19 Трампа виписали з військового госпіталю - Цензор.НЕТ 9251
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06.10.2020 11:19 Відповісти
Это же надо так любить власть, чтобы наплевать на свое здоровье!
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06.10.2020 12:23 Відповісти
Как этот придурок умудрился так быстро выздороветь? или не болел совсем...
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06.10.2020 16:42 Відповісти
 
 