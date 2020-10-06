Хворого на COVID-19 Трампа виписали з військового госпіталю
Президента США Дональда Трампа виписали з військового госпіталю імені Волтера Ріда, де він проходив лікування після зараження коронавірусом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє телеканал NBC News.
Трамп вийшов з будівлі госпіталю о 18:38 з медичною маскою на обличчі. Без сторонньої допомоги він спустився на кілька сходинок.
Президент США помахав пресі, сказав: "Щиро дякую" і підняв догори великий палець. З журналістами Трамп не спілкувався. Після цього він сів у джип, доїхав до вертольота і полетів.
У суботу Трампа за рекомендацією лікарів відправили на кілька днів на лікування в госпіталь.
Американський лідер раніше в понеділок повідомив, що почувається добре.
"Не бійтеся коронавірусу. Не давайте йому панувати над вашими життями. Ми, при адміністрації Трампа, отримали дійсно чудові ліки і знання. Я почуваюся краще, ніж 20 років тому!" - написав він у твітері.
Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Трамп останніми днями наполягав на швидкій виписці з госпіталю, оскільки був стурбований тим, що факт перебування в госпіталі псує його імідж, оскільки він видається "слабким".
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А обрушил свой рейтинг в хлам)
Хуня будет не доволен
Здається, журнашлюхам не вдасться замовчати чи забрехати те, що він говорив. Шукайте, в мережі є переклади. А краще в оригіналі слухайте
всего лишь 1.046.000 людей в мире за неполный год убил, и убивает по 90 украинцев в день...
ковид в активной фазе распостраняется только 9 месяцев. Посмотришь что будет через пол года. Кроме того, те кто якобы бессимптомно переболел, рискуют получить целый букет новых болезней, включая потерю части легких, онкологию, проблемы с сосудами и т.д.. Исследования только в начальной стадии , так как вирус новый и первым вылечившимся всего 6 мес.но выводы уже неутешительные. Многие после ковид 19 станут инвалидами.