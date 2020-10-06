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Новости Коронавирус и карантин
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Болеющего COVID-19 Трампа выписали из военного госпиталя

Болеющего COVID-19 Трампа выписали из военного госпиталя

Президента США Дональда Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где он проходил лечение после заражения коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает телеканал NBC News.

Трамп вышел из здания госпиталя в 18:38 с медицинской маской на лице. Без посторонней помощи он спустился на несколько ступенек.

Президент США помахал прессе, сказал: "Большое спасибо" и поднял вверх большой палец. С журналистами Трамп не общался. После этого он сел в джип, доехал до вертолета и улетел.

В субботу Трампа по рекомендации врачей отправили на несколько дней на лечение в госпиталь.

Американский лидер ранее в понедельник сообщил, что чувствует себя хорошо.

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"Не бойтесь коронавируса. Не давайте ему господствовать над вашими жизнями. Мы, при администрации Трампа, получили действительно великолепные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!" - написал он в твиттере.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп в последние дни настаивал на быстрой выписке из госпиталя, так как был обеспокоен тем, что факт нахождения в госпитале портит его имидж, поскольку он выглядит "слабым".

карантин (16729) Трамп Дональд (5690) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Вот, что выборы животворящие делают.
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06.10.2020 07:38 Ответить
+5
Придурок... Хотел заразить Джо Байдена...
А обрушил свой рейтинг в хлам)
Хуня будет не доволен
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06.10.2020 07:38 Ответить
+4
Не выписали, а он самовольно уехал, не доличившись
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06.10.2020 07:43 Ответить
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Вот, что выборы животворящие делают.
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06.10.2020 07:38 Ответить
Придурок... Хотел заразить Джо Байдена...
А обрушил свой рейтинг в хлам)
Хуня будет не доволен
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06.10.2020 07:38 Ответить
Будут подделывать результаты выборов, чтобы решение принимал верховный суд, куда трамп назначает своего человека ((
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06.10.2020 07:45 Ответить
Тогда будет Киргизия....
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06.10.2020 07:50 Ответить
Это тоже не в наших интересах. Под шумок .уйловская хунта может начать наступление
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06.10.2020 08:19 Ответить
Приятно лечится в таком госпитале. Нету хлеба - ешть пирожное с булочками!
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06.10.2020 07:42 Ответить
Говорит то, шо от него хотят услышать. А шоб ему поверили, даже заболел.
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06.10.2020 07:43 Ответить
Не выписали, а он самовольно уехал, не доличившись
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06.10.2020 07:43 Ответить
Самая ВИПовая больничка и вертолет не доступын простым американцам.
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06.10.2020 07:55 Ответить
Взагалі то, медичний гелікоптер доступний тільки богатим або індіанцям чи алеутам. Решта не чекаючи швидкої садить хворого в машину, їде до першого поліцая і повідомляє що, везе хворого до лікарні. Таким чином отримує "зелений коридор".
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06.10.2020 09:40 Ответить
Да уж. Второго слег, пятого вьіписался. "А бьі ли мальчик?"©
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06.10.2020 07:59 Ответить
ну прям наш Хомчак.
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06.10.2020 08:19 Ответить
ну и писал бы на форуме Белого дома. чего на Цензоре так возмущаться?
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06.10.2020 08:20 Ответить
Попиарился и хватит
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06.10.2020 08:38 Ответить
Цікава така була у Трампа лікарня: трошки похитувалася, коли він записував своє перше відео позавчора.
Здається, журнашлюхам не вдасться замовчати чи забрехати те, що він говорив. Шукайте, в мережі є переклади. А краще в оригіналі слухайте
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06.10.2020 08:51 Ответить
Не бойтесь коронавируса,редкий идиот,расскажи это родственникам более чем 200000 американцев,которые от него погибли!!!
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06.10.2020 08:59 Ответить
Ви про тих, яких демократичні губернатори наказали звозити в будинки пристарілих на лікування?
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06.10.2020 09:41 Ответить
побыстрее бы очистил Землю от таких придурков как ты.... Ошибка природы.
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06.10.2020 09:35 Ответить
Раньше про подобные вирусы врачи говорили: шо ж вы хотите - вирус такой.
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06.10.2020 09:18 Ответить
"Ну, дуже СТРАШНИЙ ВІРУС!"

всего лишь 1.046.000 людей в мире за неполный год убил, и убивает по 90 украинцев в день...
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06.10.2020 09:34 Ответить
Не дотягує до грипу з пневмонією. Там смертність кожного року вище.
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06.10.2020 09:43 Ответить
не пиши чушь, в которой ты ничерта не смыслишь....

ковид в активной фазе распостраняется только 9 месяцев. Посмотришь что будет через пол года. Кроме того, те кто якобы бессимптомно переболел, рискуют получить целый букет новых болезней, включая потерю части легких, онкологию, проблемы с сосудами и т.д.. Исследования только в начальной стадии , так как вирус новый и первым вылечившимся всего 6 мес.но выводы уже неутешительные. Многие после ковид 19 станут инвалидами.
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06.10.2020 09:58 Ответить
Коняко, а шо це ти до мене підлизуєшся?
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06.10.2020 10:13 Ответить
а ти хіба короновірус чи пневмонія?
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06.10.2020 11:07 Ответить
Не подобається вподобайка під постом про думку лікарів в минулі часи то, можу прибрати.
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06.10.2020 11:14 Ответить
Як вважаєш за потрібне. Я просто цікавлюсь.
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06.10.2020 11:26 Ответить
Хворого на COVID-19 Трампа виписали з військового госпіталю - Цензор.НЕТ 9251
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06.10.2020 11:19 Ответить
Это же надо так любить власть, чтобы наплевать на свое здоровье!
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06.10.2020 12:23 Ответить
Как этот придурок умудрился так быстро выздороветь? или не болел совсем...
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06.10.2020 16:42 Ответить
 
 