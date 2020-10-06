Болеющего COVID-19 Трампа выписали из военного госпиталя
Президента США Дональда Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где он проходил лечение после заражения коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает телеканал NBC News.
Трамп вышел из здания госпиталя в 18:38 с медицинской маской на лице. Без посторонней помощи он спустился на несколько ступенек.
Президент США помахал прессе, сказал: "Большое спасибо" и поднял вверх большой палец. С журналистами Трамп не общался. После этого он сел в джип, доехал до вертолета и улетел.
В субботу Трампа по рекомендации врачей отправили на несколько дней на лечение в госпиталь.
Американский лидер ранее в понедельник сообщил, что чувствует себя хорошо.
"Не бойтесь коронавируса. Не давайте ему господствовать над вашими жизнями. Мы, при администрации Трампа, получили действительно великолепные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!" - написал он в твиттере.
Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп в последние дни настаивал на быстрой выписке из госпиталя, так как был обеспокоен тем, что факт нахождения в госпитале портит его имидж, поскольку он выглядит "слабым".
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А обрушил свой рейтинг в хлам)
Хуня будет не доволен
Здається, журнашлюхам не вдасться замовчати чи забрехати те, що він говорив. Шукайте, в мережі є переклади. А краще в оригіналі слухайте
всего лишь 1.046.000 людей в мире за неполный год убил, и убивает по 90 украинцев в день...
ковид в активной фазе распостраняется только 9 месяцев. Посмотришь что будет через пол года. Кроме того, те кто якобы бессимптомно переболел, рискуют получить целый букет новых болезней, включая потерю части легких, онкологию, проблемы с сосудами и т.д.. Исследования только в начальной стадии , так как вирус новый и первым вылечившимся всего 6 мес.но выводы уже неутешительные. Многие после ковид 19 станут инвалидами.