Болеющего COVID-19 Трампа выписали из военного госпиталя

Президента США Дональда Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где он проходил лечение после заражения коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает телеканал NBC News.

Трамп вышел из здания госпиталя в 18:38 с медицинской маской на лице. Без посторонней помощи он спустился на несколько ступенек.

Президент США помахал прессе, сказал: "Большое спасибо" и поднял вверх большой палец. С журналистами Трамп не общался. После этого он сел в джип, доехал до вертолета и улетел.

В субботу Трампа по рекомендации врачей отправили на несколько дней на лечение в госпиталь.

Американский лидер ранее в понедельник сообщил, что чувствует себя хорошо.

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"Не бойтесь коронавируса. Не давайте ему господствовать над вашими жизнями. Мы, при администрации Трампа, получили действительно великолепные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!" - написал он в твиттере.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп в последние дни настаивал на быстрой выписке из госпиталя, так как был обеспокоен тем, что факт нахождения в госпитале портит его имидж, поскольку он выглядит "слабым".