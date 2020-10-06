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Двое донецких оперуполномоченных занимались похищениями, незаконными задержаниями и подделкой уголовных расследований, - Нацполиция

Двое донецких оперуполномоченных занимались похищениями, незаконными задержаниями и подделкой уголовных расследований, - Нацполиция

Работники внутренней безопасности НПУ и ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области разоблачили незаконные действия двух сотрудников полиции. Фигурантам объявлено о подозрении.

"Донецкое управление Департамента внутренней безопасности НПУ получило оперативную информацию о причастности отдельных сотрудников Центрального отдела полиции ГУНП в Донецкой области к противоправным действиям", - цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Следствие установило, что двое оперуполномоченных сектора криминальной полиции вышеупомянутого подразделения в сентябре прошлого года похитили официальный документ - банковскую карту - покойного, незаконно задерживали людей, проводили обыски, отнимали официальные документы, превышали служебные полномочия, ложно сообщали следователю или органу досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения, сопряженного с искусственным созданием доказательств обвинения, а также прибегли к краже и мошенничеству.

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"В настоящее время двум полицейским следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Краматорске, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, вручили подозрения. Подано ходатайство об избрании меры пресечения фигурантам преступлений. Продолжается досудебное расследование. Дальнейшую судьбу полицейских решит суд", - говорится в сообщении.

Автор: 

Нацполиция (16576) Донецкая область (10027)


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Топ комментарии
+7
Тільки двоє? Не все міністерство?
Дивно...
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06.10.2020 23:07 Ответить
+6
Двое))
Скорее так: Двоих застучали свои же.
В результате каких-то внутренних "тёрок".
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06.10.2020 23:13 Ответить
+4
Старая школа или уже новые, отобранные и обученные? Сколько же ещё надо чистить эти авгиевы конюшни от мусора в погонах?
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06.10.2020 23:07 Ответить
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Старая школа или уже новые, отобранные и обученные? Сколько же ещё надо чистить эти авгиевы конюшни от мусора в погонах?
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06.10.2020 23:07 Ответить
Тільки двоє? Не все міністерство?
Дивно...
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06.10.2020 23:07 Ответить
Двое))
Скорее так: Двоих застучали свои же.
В результате каких-то внутренних "тёрок".
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06.10.2020 23:13 Ответить
Лохи и неЛохи ведутся..
Понятна пачему..
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06.10.2020 23:16 Ответить
Пилять.. ну не верю, что двое СРАЛИ , а все остальные нюхали и не замечали!! Хотя мусорам мусор (говно) не воняет.... НЕ ВЕРЮ!!! а эти двое походу козлы отпущения.в общей массе..
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06.10.2020 23:21 Ответить
Жуткая история из Перми. Местный нацгвардеец пытался изнасиловать женщину с инвалидностью. Ей на помощь прибежал сын, и силовик надругался над ним.
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06.10.2020 23:24 Ответить
Двое ???
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06.10.2020 23:34 Ответить
Двоє донецьких оперуповноважених займалися викраденнями, незаконними затриманнями і підробкою кримінальних розслідувань, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7690
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07.10.2020 00:35 Ответить
фамилии этих мудаков не коба с бондаренком или пп кравченко
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07.10.2020 04:22 Ответить
Тоже мне новость! Занималиль тем, чем ЗАНИМАЛИСЬ ВСЕГДА, тем чем занимаются большинстао их колег (при любом режиме и власти)! Реформа полиции - пшик и профанация, служивые палаканы саегда корлимиль с рук власть придержащих упырей, а народ для них - овцы, с которых можно стрись шерсть, а некоторых баранов втихаря и загрыть можно (не велика потеря в многомиллионом хозяйском стаде)!
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07.10.2020 05:41 Ответить
прочитал-немецких
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07.10.2020 06:48 Ответить
Министр уйдет в отставку?
Нет, он тут не причем....
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07.10.2020 06:50 Ответить
Треба всю верхівку мусорську від київа до області звільнити як мінімум...., а краще посадити років на 20-ть з конфіскацією....Вони перетворили поліцію в бізнес проєкт свій.....
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07.10.2020 08:48 Ответить
Только двое?
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07.10.2020 10:01 Ответить
ничего удивительного.мусора всегда тем и занимались, что грабили граждан. только мне очень сомнительно что взяли только двоих. там наверняка надо весь отдел шерстить.
не верю что просто так два мусора безпредельничали. наверняка у них среди начальства была крыша .это и к гадалке не ходи. только видать мусорские мрази скрысячничали, вот и загремели. только наверняка их отмажут. мусора своих не здают. пожурят и отпустят. как всегда.
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07.10.2020 10:43 Ответить
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07.10.2020 12:05 Ответить
в городе Глухов Сумской области, мусора только этим и занимаются. нотариусы и мрэо сливают инфу о том кто что продал и сраные крысы во главе с начальником по фамилии Буханистый стряпают дела и разводят людей на деньги.
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07.10.2020 19:38 Ответить
 
 