Двое донецких оперуполномоченных занимались похищениями, незаконными задержаниями и подделкой уголовных расследований, - Нацполиция

Работники внутренней безопасности НПУ и ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области разоблачили незаконные действия двух сотрудников полиции. Фигурантам объявлено о подозрении.

"Донецкое управление Департамента внутренней безопасности НПУ получило оперативную информацию о причастности отдельных сотрудников Центрального отдела полиции ГУНП в Донецкой области к противоправным действиям", - цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Следствие установило, что двое оперуполномоченных сектора криминальной полиции вышеупомянутого подразделения в сентябре прошлого года похитили официальный документ - банковскую карту - покойного, незаконно задерживали людей, проводили обыски, отнимали официальные документы, превышали служебные полномочия, ложно сообщали следователю или органу досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения, сопряженного с искусственным созданием доказательств обвинения, а также прибегли к краже и мошенничеству.

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"В настоящее время двум полицейским следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Краматорске, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, вручили подозрения. Подано ходатайство об избрании меры пресечения фигурантам преступлений. Продолжается досудебное расследование. Дальнейшую судьбу полицейских решит суд", - говорится в сообщении.