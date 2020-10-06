Двое донецких оперуполномоченных занимались похищениями, незаконными задержаниями и подделкой уголовных расследований, - Нацполиция
Работники внутренней безопасности НПУ и ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области разоблачили незаконные действия двух сотрудников полиции. Фигурантам объявлено о подозрении.
"Донецкое управление Департамента внутренней безопасности НПУ получило оперативную информацию о причастности отдельных сотрудников Центрального отдела полиции ГУНП в Донецкой области к противоправным действиям", - цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Следствие установило, что двое оперуполномоченных сектора криминальной полиции вышеупомянутого подразделения в сентябре прошлого года похитили официальный документ - банковскую карту - покойного, незаконно задерживали людей, проводили обыски, отнимали официальные документы, превышали служебные полномочия, ложно сообщали следователю или органу досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения, сопряженного с искусственным созданием доказательств обвинения, а также прибегли к краже и мошенничеству.
"В настоящее время двум полицейским следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Краматорске, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, вручили подозрения. Подано ходатайство об избрании меры пресечения фигурантам преступлений. Продолжается досудебное расследование. Дальнейшую судьбу полицейских решит суд", - говорится в сообщении.
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Дивно...
Скорее так: Двоих застучали свои же.
В результате каких-то внутренних "тёрок".
Понятна пачему..
Нет, он тут не причем....
не верю что просто так два мусора безпредельничали. наверняка у них среди начальства была крыша .это и к гадалке не ходи. только видать мусорские мрази скрысячничали, вот и загремели. только наверняка их отмажут. мусора своих не здают. пожурят и отпустят. как всегда.