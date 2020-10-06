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Новини
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Двоє донецьких оперуповноважених займалися викраденнями, незаконними затриманнями і підробкою кримінальних розслідувань, - Нацполіція

Двоє донецьких оперуповноважених займалися викраденнями, незаконними затриманнями і підробкою кримінальних розслідувань, - Нацполіція

Працівники внутрішньої безпеки НПУ та ДБР, під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області, викрили незаконні дії двох співробітників поліції. Фігурантам оголошено про підозру.

"Донецьке управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримало оперативну інформацію про причетність окремих співробітників Центрального відділу поліції ГУНП у Донецькій області до протиправних дій", - цитує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Слідство встановило, що двоє оперуповноважених сектору кримінальної поліції вищезазначеного підрозділу, починаючи з вересня 2019 року, вдалися до викрадення офіційного документа (банківської картки) покійної особи, незаконного затримання осіб, незаконного проведення обшуку, заволодіння офіційним документом шляхом зловживання своїм службовим становищем, перевищення службових повноважень, завідомо неправдивого повідомлення слідчому або органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, що поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення, а також вдалися до крадіжки та шахрайства.

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"На теперішній час двом поліцейським слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області, вручили підозри. Подано клопотання про обрання запобіжного заходу фігурантам злочинів. Триває досудове розслідування. Подальшу долю поліцейських вирішить суд", - говориться в повідомленні.

Автор: 

Нацполіція (15292) Донецька область (8842)


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Топ коментарі
+7
Тільки двоє? Не все міністерство?
Дивно...
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06.10.2020 23:07 Відповісти
+6
Двое))
Скорее так: Двоих застучали свои же.
В результате каких-то внутренних "тёрок".
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06.10.2020 23:13 Відповісти
+4
Старая школа или уже новые, отобранные и обученные? Сколько же ещё надо чистить эти авгиевы конюшни от мусора в погонах?
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06.10.2020 23:07 Відповісти
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Старая школа или уже новые, отобранные и обученные? Сколько же ещё надо чистить эти авгиевы конюшни от мусора в погонах?
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06.10.2020 23:07 Відповісти
Тільки двоє? Не все міністерство?
Дивно...
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06.10.2020 23:07 Відповісти
Двое))
Скорее так: Двоих застучали свои же.
В результате каких-то внутренних "тёрок".
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06.10.2020 23:13 Відповісти
Лохи и неЛохи ведутся..
Понятна пачему..
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06.10.2020 23:16 Відповісти
Пилять.. ну не верю, что двое СРАЛИ , а все остальные нюхали и не замечали!! Хотя мусорам мусор (говно) не воняет.... НЕ ВЕРЮ!!! а эти двое походу козлы отпущения.в общей массе..
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06.10.2020 23:21 Відповісти
Жуткая история из Перми. Местный нацгвардеец пытался изнасиловать женщину с инвалидностью. Ей на помощь прибежал сын, и силовик надругался над ним.
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06.10.2020 23:24 Відповісти
Двое ???
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06.10.2020 23:34 Відповісти
Двоє донецьких оперуповноважених займалися викраденнями, незаконними затриманнями і підробкою кримінальних розслідувань, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7690
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07.10.2020 00:35 Відповісти
фамилии этих мудаков не коба с бондаренком или пп кравченко
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07.10.2020 04:22 Відповісти
Тоже мне новость! Занималиль тем, чем ЗАНИМАЛИСЬ ВСЕГДА, тем чем занимаются большинстао их колег (при любом режиме и власти)! Реформа полиции - пшик и профанация, служивые палаканы саегда корлимиль с рук власть придержащих упырей, а народ для них - овцы, с которых можно стрись шерсть, а некоторых баранов втихаря и загрыть можно (не велика потеря в многомиллионом хозяйском стаде)!
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07.10.2020 05:41 Відповісти
прочитал-немецких
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07.10.2020 06:48 Відповісти
Министр уйдет в отставку?
Нет, он тут не причем....
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07.10.2020 06:50 Відповісти
Треба всю верхівку мусорську від київа до області звільнити як мінімум...., а краще посадити років на 20-ть з конфіскацією....Вони перетворили поліцію в бізнес проєкт свій.....
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07.10.2020 08:48 Відповісти
Только двое?
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07.10.2020 10:01 Відповісти
ничего удивительного.мусора всегда тем и занимались, что грабили граждан. только мне очень сомнительно что взяли только двоих. там наверняка надо весь отдел шерстить.
не верю что просто так два мусора безпредельничали. наверняка у них среди начальства была крыша .это и к гадалке не ходи. только видать мусорские мрази скрысячничали, вот и загремели. только наверняка их отмажут. мусора своих не здают. пожурят и отпустят. как всегда.
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07.10.2020 10:43 Відповісти
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07.10.2020 12:05 Відповісти
в городе Глухов Сумской области, мусора только этим и занимаются. нотариусы и мрэо сливают инфу о том кто что продал и сраные крысы во главе с начальником по фамилии Буханистый стряпают дела и разводят людей на деньги.
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07.10.2020 19:38 Відповісти
 
 