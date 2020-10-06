Двоє донецьких оперуповноважених займалися викраденнями, незаконними затриманнями і підробкою кримінальних розслідувань, - Нацполіція

Працівники внутрішньої безпеки НПУ та ДБР, під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області, викрили незаконні дії двох співробітників поліції. Фігурантам оголошено про підозру.

"Донецьке управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримало оперативну інформацію про причетність окремих співробітників Центрального відділу поліції ГУНП у Донецькій області до протиправних дій", - цитує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Слідство встановило, що двоє оперуповноважених сектору кримінальної поліції вищезазначеного підрозділу, починаючи з вересня 2019 року, вдалися до викрадення офіційного документа (банківської картки) покійної особи, незаконного затримання осіб, незаконного проведення обшуку, заволодіння офіційним документом шляхом зловживання своїм службовим становищем, перевищення службових повноважень, завідомо неправдивого повідомлення слідчому або органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, що поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення, а також вдалися до крадіжки та шахрайства.

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"На теперішній час двом поліцейським слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області, вручили підозри. Подано клопотання про обрання запобіжного заходу фігурантам злочинів. Триває досудове розслідування. Подальшу долю поліцейських вирішить суд", - говориться в повідомленні.