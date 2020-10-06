РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8382 посетителя онлайн
Новости
3 295 25

Полиция проведет проверку после столкновений у Апелляционного суда

Полиция проведет проверку после столкновений у Апелляционного суда
Фото: Олег Богачук

Столичные правоохранители прокомментировали столкновения, возникшие у здания Апелляционного суда после того, как судья отказался отпускать Антоненко из-под ареста.

Позиция обнародована отделом коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"После судебного заседания группа граждан заблокировала выезд служебного транспорта с территории суда. По просьбе полицейских прекратить противоправные действия они не реагировали, зато вышли на проезжую часть по ул. Соломенской и перекрыли движение. Правоохранители немедленно вмешались в ситуацию. При этом в момент, когда полицейские создавали коридор для проезда спецавтомобиля, возникла толкотня с активными участниками мероприятия. Впоследствии движение транспорта восстановили", - сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В полиции отметили, что зарегистрировали факты в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления.

"Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация действиям каждого участника", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Антоненко. После этого участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда.

Автор: 

Нацполиция (16576) столкновения (503) Антоненко Андрей (260)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Полиция проведет проверку после столкновений у Апелляционного суда - Цензор.НЕТ 7687
показать весь комментарий
06.10.2020 22:42 Ответить
+6
Покидьки! Нічим не кращі за кацапських та білоруських поліцаїв.
показать весь комментарий
06.10.2020 22:36 Ответить
+6
Василий работать как раз будеш ты и другие 73% Полиция проведет проверку после столкновений у Апелляционного суда - Цензор.НЕТ 1997 а слуги будут отдыхать и стрич таких как ты
показать весь комментарий
06.10.2020 22:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Агга..
показать весь комментарий
06.10.2020 22:24 Ответить
Полиция проведет проверку после столкновений у Апелляционного суда - Цензор.НЕТ 6260
показать весь комментарий
06.10.2020 22:29 Ответить
полиция - это генетический мусор.
показать весь комментарий
06.10.2020 22:29 Ответить
Авакакашка - армянский мусор , бандит ,гадящий в Украине
показать весь комментарий
06.10.2020 22:48 Ответить
Аваков сам замешан в убийстве Шеремета.
показать весь комментарий
07.10.2020 08:08 Ответить
Киев это вам не Бишкек и не Минск.
Работать надо а не майданить.😂
показать весь комментарий
06.10.2020 22:34 Ответить
Василий работать как раз будеш ты и другие 73% Полиция проведет проверку после столкновений у Апелляционного суда - Цензор.НЕТ 1997 а слуги будут отдыхать и стрич таких как ты
показать весь комментарий
06.10.2020 22:40 Ответить
Вот лихторат зелепроцентный вышел из запоя.
показать весь комментарий
06.10.2020 22:43 Ответить
Слуги и так всех стригут.
Зато не петя.
показать весь комментарий
06.10.2020 22:42 Ответить
Полиция проведет проверку после столкновений у Апелляционного суда - Цензор.НЕТ 7687
показать весь комментарий
06.10.2020 22:42 Ответить
Что там миши?
А крисы?
показать весь комментарий
06.10.2020 22:48 Ответить
Покидьки! Нічим не кращі за кацапських та білоруських поліцаїв.
показать весь комментарий
06.10.2020 22:36 Ответить
Стоит вспомнить Майдан !
показать весь комментарий
06.10.2020 22:50 Ответить
Та ми його і не забували. А це перевдягнені беркутята яким дали іншу назву, тому що ніякої різниці між ними немає. Якщо у нас буде Майдан, то діяти вони будуть так само, як ті беркута.
показать весь комментарий
06.10.2020 22:55 Ответить
Так как Антоненко автор гимна на память приходит другая новость о смерти автора гимна так называемой от ковида.
Ковид придет порядок наведет.
Сгинут наши вороженьки.
Как роса на солнце.
показать весь комментарий
06.10.2020 22:38 Ответить
Полиция ??? ага ....проверит ...
показать весь комментарий
06.10.2020 22:39 Ответить
А шо это за петухи в беретиках? 3,14дары всегда в беретиках...
показать весь комментарий
06.10.2020 23:04 Ответить
А если все подымутся, то сможете произвести проверку, вернее успеете?
показать весь комментарий
06.10.2020 23:17 Ответить
Вітаю! Ви обрали "найкращі" риси режиму Лукі...
показать весь комментарий
06.10.2020 23:19 Ответить
73% очень по этому скучали.
показать весь комментарий
07.10.2020 01:02 Ответить
Это так званое дело Шеремета "шито белыми нитками" именно авакяном и по ходу заднюю он не даст и будет идти до конца.. И в лучшем случае для него это будет - конца на посту главМента !!!
показать весь комментарий
07.10.2020 00:04 Ответить
В данном случае аваковская полиция покрывает противоправные действия продажных судей. Быстрее всего Аваков сам замаран в убийстве Шеремета.
показать весь комментарий
07.10.2020 08:06 Ответить
Сергій Стерненко
13 год ·
Допоможіть ідентифікувати цього аваківського півня з беркуту. Де живе, на чому їздить, які статки має та майно.
Чортеня має стати відомим.
Даю 500 грн, у коментах можете докинути.
UPD: вже загалом більше 5000 грн за інфу.
Поліція проведе перевірку після сутичок біля Апеляційного суду - Цензор.НЕТ 6371

Поліція проведе перевірку після сутичок біля Апеляційного суду - Цензор.НЕТ 2447

Поліція проведе перевірку після сутичок біля Апеляційного суду - Цензор.НЕТ 7124
показать весь комментарий
07.10.2020 09:01 Ответить
пипец, реально мусор дебил. морда лица не искажена интеллектом. собаков таких и собирает. дебилами мусрами легче управлять. сказал фас те побежали выполнять команду. им не приходит на ум , что ведь могут получить не хилую ответку.
а мусорка надо привести в чувства, опустить на землю. ведь служит не авакову с зелей а народу Украины и народ в праве спросить за службу, и мало может не показатся.
показать весь комментарий
07.10.2020 11:17 Ответить
 
 