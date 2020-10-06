Полиция проведет проверку после столкновений у Апелляционного суда

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Столичные правоохранители прокомментировали столкновения, возникшие у здания Апелляционного суда после того, как судья отказался отпускать Антоненко из-под ареста.

Позиция обнародована отделом коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"После судебного заседания группа граждан заблокировала выезд служебного транспорта с территории суда. По просьбе полицейских прекратить противоправные действия они не реагировали, зато вышли на проезжую часть по ул. Соломенской и перекрыли движение. Правоохранители немедленно вмешались в ситуацию. При этом в момент, когда полицейские создавали коридор для проезда спецавтомобиля, возникла толкотня с активными участниками мероприятия. Впоследствии движение транспорта восстановили", - сказано в сообщении.

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В полиции отметили, что зарегистрировали факты в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления.

"Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация действиям каждого участника", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Антоненко. После этого участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда.