Суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Антоненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд рассматривал жалобу на меру пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко (Риффмастеру) по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, судья оставил апелляцию без удовлетворения.

Также без удовлетворения суд оставил просьбу ряда нардепов взять обвиняемого на поруки.

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"Спасибо всем, кто пришел. Беспредел МВД продолжается. Вы все видите, слышите, ничего мы не выдумываем. Мантра та же самая, что с 12 декабря 2019 года. Без изменений. Что поделать - будем бороться. Вместе - сила, вместе до конца", - отметил Антоненко после заседания.

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук









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На него надели наручники и вывели из зала.







Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

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