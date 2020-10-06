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Новости Фото Убийство Шеремета
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Суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Антоненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд рассматривал жалобу на меру пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко (Риффмастеру) по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, судья оставил апелляцию без удовлетворения.

Также без удовлетворения суд оставил просьбу ряда нардепов взять обвиняемого на поруки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд возобновил расследование возможной фальсификации дела Шеремета. ДОКУМЕНТ

"Спасибо всем, кто пришел. Беспредел МВД продолжается. Вы все видите, слышите, ничего мы не выдумываем. Мантра та же самая, что с 12 декабря 2019 года. Без изменений. Что поделать - будем бороться. Вместе - сила, вместе до конца", - отметил Антоненко после заседания.

Суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Антоненко 01
Фото: Олег Богачук
Суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Антоненко 02
Фото: Олег Богачук
Суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Антоненко 03
Фото: Олег Богачук

Суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Антоненко 04
Фото: Олег Богачук


Суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Антоненко 05
Суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Антоненко 06
Суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Антоненко 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд по делу Шеремета: обвиняемые Антоненко, Дугарь и Кузьменко не признают своей вины

На него надели наручники и вывели из зала.

Суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Антоненко 08
Суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Антоненко 09
Суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Антоненко 10

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Антоненко. ФОТОрепортаж

Автор: 

юстиция (758) Апелляционный суд (413) Богачук Олег (1462) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+33
І судді, які не хочуть бачити лаж замовного клованом сабаковського слідтва - також підуть паравозом на нари при наступеій зміні влади.
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06.10.2020 17:21 Ответить
+22
Антиукраинские мрази!
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06.10.2020 17:23 Ответить
+17
Дно
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06.10.2020 17:22 Ответить
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І судді, які не хочуть бачити лаж замовного клованом сабаковського слідтва - також підуть паравозом на нари при наступеій зміні влади.
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06.10.2020 17:21 Ответить
За ноги-будут висеть.Ни один незаконно посаженный боец-доброволец или волонтер не отпущен новой властью.Эти уроды-выносят решения именем Украины...
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06.10.2020 17:25 Ответить
Суда ещё не было, она под следствием. О какой посадке речь?
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06.10.2020 17:48 Ответить
Реванш рыгоанальных и примкнувших кним мразям 💩Каломоя Они все под портновым ходят - мертвечук их рулевой !
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06.10.2020 18:03 Ответить
ага, вже всі пішли паравозом при попередній владі.... будут сидить у своїх кріслах і далі, і будуть робить те саме
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06.10.2020 17:37 Ответить
хто при попередній владі нізащо був закритий?
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06.10.2020 18:04 Ответить
"Торнадовцы"
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06.10.2020 18:20 Ответить
А чого їм боятися, повернулися ж судді, які були при Януковичу.
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06.10.2020 18:44 Ответить
Дно
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06.10.2020 17:22 Ответить
Штепа и Струк-сепарня,в местные органы идут,а вы херней маетесь.
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06.10.2020 17:23 Ответить
_Они не маются, а действуют. Действуют против Украины, тянут в топь рускава мира, к сохранению системы беспредела и бесправия человека, коррупции и неподотчётной народу власти упырей.
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06.10.2020 17:35 Ответить
Антиукраинские мрази!
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06.10.2020 17:23 Ответить
Голова політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним
Про це повідомляє ТАСС.

"Дуже раді, що в Україні є такі політичні сили, які чесно і відкрито висловлюють свою позицію. Росія за вибудовування російсько-українських відносин", - сказав Путін.

Вони зустрілися в Росії у Ново-Огарьово.

Путін заявив про готовність сприяти "відновленню відносин" Росії та України. Про приїзд Медведчука в Росію написали усі російські державні ЗМІ.

Політик з "ОПЗЖ" попросив російського президента надати Україні вакцини від COVID-19. Той погодився.

Також Медведчук просив у свого кума обдумати "можливе часткове зняття санкції з України", зокрема, щодо українських промислових підприємств.
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06.10.2020 17:40 Ответить
Це все лише наслідки...

Суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Антоненко - Цензор.НЕТ 7051
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06.10.2020 17:56 Ответить
Хто уповноважив Медведчука щось там обговорювати з ******?
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06.10.2020 18:49 Ответить
зеля гівнюк
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06.10.2020 18:12 Ответить
Він злочинець. Там найлегша стаття - корупція у великих розмірах. Але 111 та поглине всі інші. Довічне з конфіскацією. І нехай дякує Пєцє, що той не ввів військовий стан. Інакше - хлоп! І прикопали. А рідним навіть місце не сказали.
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06.10.2020 20:14 Ответить
Вот если бы посадили служителя Фемиды - он бы уже давно был бы на свободе, оправданный по всем статьям обвинения. Она лавочка!
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06.10.2020 18:17 Ответить
Рішення очікуванне, а наслідки будуть непедбачувані.
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06.10.2020 18:51 Ответить
непередбачувані.
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06.10.2020 18:53 Ответить
Судьи, прокуроры, эксперты и менты которые фабрикуют дело обязательно сядут.
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06.10.2020 20:01 Ответить
Всі задіяні в цьому правовому абсурді будуть сидіти з конфіскацією. Тиск на тебе з ОП? від Авакова? Роби самовідвід. Не зробив? Продовжуєш тримати Героя за гратами? В буцегарню. Який ти тоді в дупу суддя, або прокурор?
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06.10.2020 20:09 Ответить
вангую, зебаран весной загремит под фанфары вместе со своей шоблой слуг сброда. а там и до зоны не далеко.
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06.10.2020 20:40 Ответить
Я сомневаюсь, что этим судьям что то будет бо бо. Понятно желание армянина Авакова очернить невиновных людей, чтобы спасти свой зад в декабре прошлого года, но непонятно поведение судей, т.к. доказательства их вины не выдерживают критики совершенно.
Обвиняемые Аваковым не подходят элементарно по росту. Это все видят и возмущены произволом властей и судей. В нормальном европейском суде это дело сразу развалится и Украина из за действий Зеленского и Авакова и их шестерок судей, реформированных еще Порошенко, будет должна крупную сумму денег. Жалко не деньги, а время жизни, когда порядочные люди проводят время в СИЗО, а мрази коррупционные на свободе жируют!
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06.10.2020 20:57 Ответить
Бандитский суд!
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07.10.2020 02:10 Ответить
Суд відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Антоненка - Цензор.НЕТ 1809
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07.10.2020 02:11 Ответить
правда всё таки будет открыта и общество ужаснётся.
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07.10.2020 04:02 Ответить
 
 