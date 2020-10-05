Суд возобновил расследование возможной фальсификации дела Шеремета. ДОКУМЕНТ

Шевченковский райсуд обязал ГБР вновь открыть производство о возможной фальсификации при расследовании убийства журналиста Шеремета.

Об этом сообщает в Фейсбуке адвокатское объединение "OK Legal", представляющее интересы подозреваемой Дугарь, информирует Цензор.НЕТ.

"Сначала ГБР три месяца не регистрировало заявление о преступлении, прячась между адресами. После нашей апелляции зарегистрировали, но два месяца "порасследовали" и вынесли постановление о закрытии. Даже в суде ГБР пыталось спрятаться по разным адресам и за рассказам о "полном и объективном расследовании". К счастью, на судью это впечатления не произвело, который постановление о закрытии дела против фальсификаторов отменил, направив на дополнительное расследование", - говорится в сообщении.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

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