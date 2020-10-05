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Новости Убийство Шеремета
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Суд возобновил расследование возможной фальсификации дела Шеремета. ДОКУМЕНТ

Суд возобновил расследование возможной фальсификации дела Шеремета. ДОКУМЕНТ

Шевченковский райсуд обязал ГБР вновь открыть производство о возможной фальсификации при расследовании убийства журналиста Шеремета.

Об этом сообщает в Фейсбуке адвокатское объединение "OK Legal", представляющее интересы подозреваемой Дугарь, информирует Цензор.НЕТ.

"Сначала ГБР три месяца не регистрировало заявление о преступлении, прячась между адресами. После нашей апелляции зарегистрировали, но два месяца "порасследовали" и вынесли постановление о закрытии. Даже в суде ГБР пыталось спрятаться по разным адресам и за рассказам о "полном и объективном расследовании". К счастью, на судью это впечатления не произвело, который постановление о закрытии дела против фальсификаторов отменил, направив на дополнительное расследование", - говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело Шеремета: Скотланд-Ярд подтвердил, что экспертизу походки можно использовать только как вспомогательное средство, - "СЕНС"

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

Также на Цензор.НЕТ: Присяжные по делу об убийстве Шеремета приняли присягу. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Суд возобновил расследование возможной фальсификации дела Шеремета 01

Суд возобновил расследование возможной фальсификации дела Шеремета 02

Автор: 

суд (25144) ГБР (3050) Дугарь Яна (126) Виталий Коломиец (4)


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Топ комментарии
+23
ДБР перетворено на інструмент боротьби з політичними противниками - з проукраїнською позицією. Та проти атовців, добровольців.
Вони взагалі не займаються розслідуваннями, якими їм належить займатись.
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05.10.2020 16:16 Ответить
+3
Де ти там суд побачив?
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05.10.2020 18:11 Ответить
+3
Це не адвокати повинні доводити непричетність до злочину, а прокурори і суд - причетність.
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05.10.2020 21:12 Ответить
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ДБР перетворено на інструмент боротьби з політичними противниками - з проукраїнською позицією. Та проти атовців, добровольців.
Вони взагалі не займаються розслідуваннями, якими їм належить займатись.
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05.10.2020 16:16 Ответить
Людина хворіє коронавірусом.
Як тільки одужає, одразу займуться.
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05.10.2020 16:26 Ответить
да ты подрос, мальчик в трусиках...
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06.10.2020 08:57 Ответить
О так, перемога)))
Адвокатики в суді не довели їх непричетність до злочину, але вже подали маляву на фальсифікацію доказів)) Я завжди казав, що у захисту аргументів як у латиша - хєр та душа)
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05.10.2020 16:49 Ответить
Де ти там суд побачив?
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05.10.2020 18:11 Ответить
Це не адвокати повинні доводити непричетність до злочину, а прокурори і суд - причетність.
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05.10.2020 21:12 Ответить
Уже почти год ничего не могут доказать, но пытаются "спасти" Зе и Авакова обвинивших невинных без суда (что само по себе преступление!) Будет ли им всем стыдно когда суды признают их невиновными и прйдётся выплачивать компенсацию (за счёт Бюджета конечно!) ? С их бы кармкна да тоже на год посадить!
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06.10.2020 19:59 Ответить
 
 