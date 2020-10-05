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Новини Убивство Шеремета
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Суд відновив розслідування можливої ​​фальсифікації справи Шеремета. ДОКУМЕНТ

Суд відновив розслідування можливої ​​фальсифікації справи Шеремета. ДОКУМЕНТ

Шевченківський райсуд зобов'язав ДБР знову відкрити провадження про можливу фальсифікацію під час розслідування вбивства журналіста Шеремета.

Про це повідомляє у Фейсбуці адвокатське об'єднання "OK Legal", що представляє інтереси підозрюваної Дугарь, інформує Цензор.НЕТ.

"Спочатку ДБР три місяці не реєструвало заяву про злочин, ховаючись між адресами. Після нашої апеляції зареєстрували, але два місяці "порозслідувати" і винесли постанову про закриття. Навіть у суді ДБР намагалося сховатися за різними адресами і за розповідями про "повне та об'єктивне розслідування". На щастя, це не справило враження на суддю, який постанову про закриття справи проти фальсифікаторів скасував, направивши на додаткове розслідування", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

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Суд відновив розслідування можливої ​​фальсифікації справи Шеремета 01

Суд відновив розслідування можливої ​​фальсифікації справи Шеремета 02

Автор: 

суд (11744) ДБР (3560) Дугарь Яна (122) Віталій Коломієць (4)


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Топ коментарі
+23
ДБР перетворено на інструмент боротьби з політичними противниками - з проукраїнською позицією. Та проти атовців, добровольців.
Вони взагалі не займаються розслідуваннями, якими їм належить займатись.
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05.10.2020 16:16 Відповісти
+3
Де ти там суд побачив?
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05.10.2020 18:11 Відповісти
+3
Це не адвокати повинні доводити непричетність до злочину, а прокурори і суд - причетність.
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05.10.2020 21:12 Відповісти
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ДБР перетворено на інструмент боротьби з політичними противниками - з проукраїнською позицією. Та проти атовців, добровольців.
Вони взагалі не займаються розслідуваннями, якими їм належить займатись.
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05.10.2020 16:16 Відповісти
Людина хворіє коронавірусом.
Як тільки одужає, одразу займуться.
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05.10.2020 16:26 Відповісти
да ты подрос, мальчик в трусиках...
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06.10.2020 08:57 Відповісти
О так, перемога)))
Адвокатики в суді не довели їх непричетність до злочину, але вже подали маляву на фальсифікацію доказів)) Я завжди казав, що у захисту аргументів як у латиша - хєр та душа)
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05.10.2020 16:49 Відповісти
Де ти там суд побачив?
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05.10.2020 18:11 Відповісти
Це не адвокати повинні доводити непричетність до злочину, а прокурори і суд - причетність.
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05.10.2020 21:12 Відповісти
Уже почти год ничего не могут доказать, но пытаются "спасти" Зе и Авакова обвинивших невинных без суда (что само по себе преступление!) Будет ли им всем стыдно когда суды признают их невиновными и прйдётся выплачивать компенсацию (за счёт Бюджета конечно!) ? С их бы кармкна да тоже на год посадить!
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06.10.2020 19:59 Відповісти
 
 