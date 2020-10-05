Суд відновив розслідування можливої фальсифікації справи Шеремета. ДОКУМЕНТ
Шевченківський райсуд зобов'язав ДБР знову відкрити провадження про можливу фальсифікацію під час розслідування вбивства журналіста Шеремета.
Про це повідомляє у Фейсбуці адвокатське об'єднання "OK Legal", що представляє інтереси підозрюваної Дугарь, інформує Цензор.НЕТ.
"Спочатку ДБР три місяці не реєструвало заяву про злочин, ховаючись між адресами. Після нашої апеляції зареєстрували, але два місяці "порозслідувати" і винесли постанову про закриття. Навіть у суді ДБР намагалося сховатися за різними адресами і за розповідями про "повне та об'єктивне розслідування". На щастя, це не справило враження на суддю, який постанову про закриття справи проти фальсифікаторів скасував, направивши на додаткове розслідування", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.
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Вони взагалі не займаються розслідуваннями, якими їм належить займатись.
Як тільки одужає, одразу займуться.
Адвокатики в суді не довели їх непричетність до злочину, але вже подали маляву на фальсифікацію доказів)) Я завжди казав, що у захисту аргументів як у латиша - хєр та душа)