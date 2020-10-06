Суд відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Антоненка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Київський апеляційний суд розглядав скаргу на запобіжний захід ветерану АТО і музиканту Андрію Антоненкові (Ріффмастеру) у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, суддя залишив апеляцію без задоволення.
Також без задоволення суд залишив прохання деяких нардепів взяти обвинувачуваного на поруки.
"Дякую всім, хто прийшов. Бєспредєл МВС триває. Ви все бачите, чуєте, нічого ми не вигадуємо. Мантра та сама, що з 12 грудня 2019 року. Без змін. Що поробиш - будемо боротися. Разом - сила, разом до кінця", - сказав Антоненко після засідання.
На нього одягли наручники і вивели із залу.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.
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Про це повідомляє ТАСС.
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Обвиняемые Аваковым не подходят элементарно по росту. Это все видят и возмущены произволом властей и судей. В нормальном европейском суде это дело сразу развалится и Украина из за действий Зеленского и Авакова и их шестерок судей, реформированных еще Порошенко, будет должна крупную сумму денег. Жалко не деньги, а время жизни, когда порядочные люди проводят время в СИЗО, а мрази коррупционные на свободе жируют!