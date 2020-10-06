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Новини Фото Убивство Шеремета
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Суд відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Антоненка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд розглядав скаргу на запобіжний захід ветерану АТО і музиканту Андрію Антоненкові (Ріффмастеру) у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, суддя залишив апеляцію без задоволення.

Також без задоволення суд залишив прохання деяких нардепів взяти обвинувачуваного на поруки.


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"Дякую всім, хто прийшов. Бєспредєл МВС триває. Ви все бачите, чуєте, нічого ми не вигадуємо. Мантра та сама, що з 12 грудня 2019 року. Без змін. Що поробиш - будемо боротися. Разом - сила, разом до кінця", - сказав Антоненко після засідання.

Суд відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Антоненка 01
Фото: Олег Богачук
Суд відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Антоненка 02
Фото: Олег Богачук
Суд відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Антоненка 03
Фото: Олег Богачук

Суд відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Антоненка 04
Фото: Олег Богачук


Суд відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Антоненка 05
Суд відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Антоненка 06
Суд відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Антоненка 07

Дивіться також: Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненка. ФОТОрепортаж

На нього одягли наручники і вивели із залу.

Суд відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Антоненка 08
Суд відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Антоненка 09
Суд відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Антоненка 10

Читайте також: Суд у справі Шеремета: обвинувачені Антоненко, Дугарь і Кузьменко не визнають своєї провини

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

Також читайте: Справа Шеремета: Скотланд-Ярд підтвердив, що експертизу ходи можна використовувати лише як допоміжний засіб, - "СЕНС"

Автор: 

юстиція (732) Апеляційний суд (401) Богачук Олег (1457) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+33
І судді, які не хочуть бачити лаж замовного клованом сабаковського слідтва - також підуть паравозом на нари при наступеій зміні влади.
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06.10.2020 17:21 Відповісти
+22
Антиукраинские мрази!
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06.10.2020 17:23 Відповісти
+17
Дно
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06.10.2020 17:22 Відповісти
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І судді, які не хочуть бачити лаж замовного клованом сабаковського слідтва - також підуть паравозом на нари при наступеій зміні влади.
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06.10.2020 17:21 Відповісти
За ноги-будут висеть.Ни один незаконно посаженный боец-доброволец или волонтер не отпущен новой властью.Эти уроды-выносят решения именем Украины...
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06.10.2020 17:25 Відповісти
Суда ещё не было, она под следствием. О какой посадке речь?
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06.10.2020 17:48 Відповісти
Реванш рыгоанальных и примкнувших кним мразям 💩Каломоя Они все под портновым ходят - мертвечук их рулевой !
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06.10.2020 18:03 Відповісти
ага, вже всі пішли паравозом при попередній владі.... будут сидить у своїх кріслах і далі, і будуть робить те саме
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06.10.2020 17:37 Відповісти
хто при попередній владі нізащо був закритий?
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06.10.2020 18:04 Відповісти
"Торнадовцы"
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06.10.2020 18:20 Відповісти
А чого їм боятися, повернулися ж судді, які були при Януковичу.
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06.10.2020 18:44 Відповісти
Дно
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06.10.2020 17:22 Відповісти
Штепа и Струк-сепарня,в местные органы идут,а вы херней маетесь.
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06.10.2020 17:23 Відповісти
_Они не маются, а действуют. Действуют против Украины, тянут в топь рускава мира, к сохранению системы беспредела и бесправия человека, коррупции и неподотчётной народу власти упырей.
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06.10.2020 17:35 Відповісти
Антиукраинские мрази!
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06.10.2020 17:23 Відповісти
Голова політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним
Про це повідомляє ТАСС.

"Дуже раді, що в Україні є такі політичні сили, які чесно і відкрито висловлюють свою позицію. Росія за вибудовування російсько-українських відносин", - сказав Путін.

Вони зустрілися в Росії у Ново-Огарьово.

Путін заявив про готовність сприяти "відновленню відносин" Росії та України. Про приїзд Медведчука в Росію написали усі російські державні ЗМІ.

Політик з "ОПЗЖ" попросив російського президента надати Україні вакцини від COVID-19. Той погодився.

Також Медведчук просив у свого кума обдумати "можливе часткове зняття санкції з України", зокрема, щодо українських промислових підприємств.
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06.10.2020 17:40 Відповісти
Це все лише наслідки...

Суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Антоненко - Цензор.НЕТ 7051
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06.10.2020 17:56 Відповісти
Хто уповноважив Медведчука щось там обговорювати з ******?
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06.10.2020 18:49 Відповісти
зеля гівнюк
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06.10.2020 18:12 Відповісти
Він злочинець. Там найлегша стаття - корупція у великих розмірах. Але 111 та поглине всі інші. Довічне з конфіскацією. І нехай дякує Пєцє, що той не ввів військовий стан. Інакше - хлоп! І прикопали. А рідним навіть місце не сказали.
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06.10.2020 20:14 Відповісти
Вот если бы посадили служителя Фемиды - он бы уже давно был бы на свободе, оправданный по всем статьям обвинения. Она лавочка!
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06.10.2020 18:17 Відповісти
Рішення очікуванне, а наслідки будуть непедбачувані.
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06.10.2020 18:51 Відповісти
непередбачувані.
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06.10.2020 18:53 Відповісти
Судьи, прокуроры, эксперты и менты которые фабрикуют дело обязательно сядут.
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06.10.2020 20:01 Відповісти
Всі задіяні в цьому правовому абсурді будуть сидіти з конфіскацією. Тиск на тебе з ОП? від Авакова? Роби самовідвід. Не зробив? Продовжуєш тримати Героя за гратами? В буцегарню. Який ти тоді в дупу суддя, або прокурор?
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06.10.2020 20:09 Відповісти
вангую, зебаран весной загремит под фанфары вместе со своей шоблой слуг сброда. а там и до зоны не далеко.
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06.10.2020 20:40 Відповісти
Я сомневаюсь, что этим судьям что то будет бо бо. Понятно желание армянина Авакова очернить невиновных людей, чтобы спасти свой зад в декабре прошлого года, но непонятно поведение судей, т.к. доказательства их вины не выдерживают критики совершенно.
Обвиняемые Аваковым не подходят элементарно по росту. Это все видят и возмущены произволом властей и судей. В нормальном европейском суде это дело сразу развалится и Украина из за действий Зеленского и Авакова и их шестерок судей, реформированных еще Порошенко, будет должна крупную сумму денег. Жалко не деньги, а время жизни, когда порядочные люди проводят время в СИЗО, а мрази коррупционные на свободе жируют!
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06.10.2020 20:57 Відповісти
Бандитский суд!
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07.10.2020 02:10 Відповісти
Суд відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Антоненка - Цензор.НЕТ 1809
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07.10.2020 02:11 Відповісти
правда всё таки будет открыта и общество ужаснётся.
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07.10.2020 04:02 Відповісти
 
 