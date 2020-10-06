Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненка. ФОТОрепортаж
Київський апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу на обрання обвинуваченому у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, ветерану АТО і музиканту Андрію Антоненкові (Ріффмастеру) запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою до 23 жовтня.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
На засіданні Антоненко сидить поруч зі своїми адвокатами. Зараз захист Антоненка представляє свою позицію. Свою згоду взяти на поруки ветерана і музиканта вже висловили деякі народні депутати, як цього, так і попереднього скликання, а також військовий командир Антоненка.
Тим часом під будівлею суду відбувається акція на підтримку Антоненка.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.
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Чому невинні у тюрмі
В неволі більше року?
Вмить опинилися в ярмі,
А винуватці збоку.
Хто відбілив те ДРГ,
Російське, в центрі міста?
Бо логіку цей вчинок рве-
Й теракт іншого змісту.
Хто підганяє результат,
Під сказане міністром?
А хто боїться так дівчат,
Став з клоуна магістром?
Щоб не зробили мудаки,
Вже точно не повірим.
Їм краще шити рюкзаки…,
А ми «закритим» вірим.
11.08.2020 р.Анатолій Березенський
У центрі Києва теракт,
Хтось підірвав автомобіль,
Виходить ніби помсти акт,
Для українців знову біль.
Це було три роки назад,
Липневий ранок наступав,
Злочинцю не було завад,
Здійснити замисел він мав..
В машині їхав Шеремет,
У світі знаний журналіст
Новини ріжуть інтернет,
Все про агресію їх зміст.
Побачили російський слід,
Це їхній почерк та війна.
Вже в центрі, а не тільки схід,
Агресія цьому вина.
В країні новий президент,
Й турборежим запрацював,
Інший у хлопчика акцент,
Для себе мир він малював.
Звичайно ж він не воював,
Від армії сам «відкосив».
До війська неповагу мав,
Та ненависть до них носив.
Зразу російський слід відпав,
З'явилися в нім ветерани.
Антоненка слідчий хапав,
Спецназівця взяли профани.
Мов вибухівку він заклав,
З Кузьменко під машину,
Хоч інші він прикмети мав,
Та алібі у нього і дівчини.
Затримали й Кузьменко ті,
Відомого хірурга-волонтера,
Садити патріотів на меті,
Нової влади вся манера.
Бо та в Борисполі була,
Та зустрічала батька й сина
Все ж в буцегарню «загула»,
Хоч це підтвердила родина.
Ще й посадили медсестру,
Дугарь, на цій війні сирітку.
Так захотілось їх нутру,
На ній поставили теж мітку.
Й прес-конференція була,
Без суду вбивцями назвали,
Поліція їм докази «плела»
Від президента посил мали.
Міністр гарно виступав,
Убивцями назначив поіменно,
А докази на них він мав?
Ні, знаємо ми достеменно.
Сидять оббрехані в тюрмі
Герої - наші патріоти,
Країною забуті і самі
Скрізь оточили їх сексоти.
Їх поведуть в «правдивий» суд,
В догоду владі всіх засудять.
Але не вірить цьому люд,
Правда і час все це розсудять.
12.12.2019 р.Анатолій Березенський