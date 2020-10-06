Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненка. ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу на обрання обвинуваченому у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, ветерану АТО і музиканту Андрію Антоненкові (Ріффмастеру) запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою до 23 жовтня.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

На засіданні Антоненко сидить поруч зі своїми адвокатами. Зараз захист Антоненка представляє свою позицію. Свою згоду взяти на поруки ветерана і музиканта вже висловили деякі народні депутати, як цього, так і попереднього скликання, а також військовий командир Антоненка.

Тим часом під будівлею суду відбувається акція на підтримку Антоненка.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

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