УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11591 відвідувач онлайн
Новини Фото Убивство Шеремета
1 270 6

Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненка. ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу на обрання обвинуваченому у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, ветерану АТО і музиканту Андрію Антоненкові (Ріффмастеру) запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою до 23 жовтня.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

На засіданні Антоненко сидить поруч зі своїми адвокатами. Зараз захист Антоненка представляє свою позицію. Свою згоду взяти на поруки ветерана і музиканта вже висловили деякі народні депутати, як цього, так і попереднього скликання, а також військовий командир Антоненка.

Тим часом під будівлею суду відбувається акція на підтримку Антоненка.

Читайте також: Суд відновив розслідування можливої ​​фальсифікації справи Шеремета. ДОКУМЕНТ

Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненка 01
Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненка 02
Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненка 03
Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненка 04
Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненка 05
Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненка 06
Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненка 07
Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненка 08
Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненка 09
Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненка 10
Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненка 11
Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненка 12
Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненка 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Читайте також: Суд у справі Шеремета: обвинувачені Антоненко, Дугарь і Кузьменко не визнають своєї провини

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

Також читайте: Справа Шеремета: Скотланд-Ярд підтвердив, що експертизу ходи можна використовувати лише як допоміжний засіб, - "СЕНС"

Автор: 

апеляція (503) суд (11748) юстиція (732) Антоненко Андрій (252)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо цей суд зніме обвинувачення з Антоненка, то міжнародного суду не буде. І фокуси нашого кривдосуддя знову залишаться безкарними.
показати весь коментар
06.10.2020 16:30 Відповісти
Не звільнить, бо він як заручник брифінгу, а точніше - "цап-відбувайло". Поки буде рішення міжнародного суду, то "брифінгісти" будуть не при "ділах".
показати весь коментар
06.10.2020 16:51 Відповісти
З одного боку ватний журна-простигосподі з другої патріот військовий, доказів немає і навіть під заставу не відпускають. З другого боку то одного то другого ловлять с мільйонними хабарами, задукоментовано і з відео - ніяких наслідків або ж виходять під заставу в 10% від хабара і більше про те ніхто не згадує, коли гнали яника потрібно було гнати сіддів починаючи з верховного, продажні тварюки.
показати весь коментар
06.10.2020 16:47 Відповісти
ЧОМУ НЕВИННІ У ТЮРМІ?

Чому невинні у тюрмі
В неволі більше року?
Вмить опинилися в ярмі,
А винуватці збоку.

Хто відбілив те ДРГ,
Російське, в центрі міста?
Бо логіку цей вчинок рве-
Й теракт іншого змісту.

Хто підганяє результат,
Під сказане міністром?
А хто боїться так дівчат,
Став з клоуна магістром?

Щоб не зробили мудаки,
Вже точно не повірим.
Їм краще шити рюкзаки…,
А ми «закритим» вірим.

11.08.2020 р.Анатолій Березенський
показати весь коментар
06.10.2020 16:48 Відповісти
А ХІБА ЦЕ ВОНИ?
У центрі Києва теракт,
Хтось підірвав автомобіль,
Виходить ніби помсти акт,
Для українців знову біль.
Це було три роки назад,
Липневий ранок наступав,
Злочинцю не було завад,
Здійснити замисел він мав..
В машині їхав Шеремет,
У світі знаний журналіст
Новини ріжуть інтернет,
Все про агресію їх зміст.
Побачили російський слід,
Це їхній почерк та війна.
Вже в центрі, а не тільки схід,
Агресія цьому вина.
В країні новий президент,
Й турборежим запрацював,
Інший у хлопчика акцент,
Для себе мир він малював.
Звичайно ж він не воював,
Від армії сам «відкосив».
До війська неповагу мав,
Та ненависть до них носив.
Зразу російський слід відпав,
З'явилися в нім ветерани.
Антоненка слідчий хапав,
Спецназівця взяли профани.
Мов вибухівку він заклав,
З Кузьменко під машину,
Хоч інші він прикмети мав,
Та алібі у нього і дівчини.
Затримали й Кузьменко ті,
Відомого хірурга-волонтера,
Садити патріотів на меті,
Нової влади вся манера.
Бо та в Борисполі була,
Та зустрічала батька й сина
Все ж в буцегарню «загула»,
Хоч це підтвердила родина.
Ще й посадили медсестру,
Дугарь, на цій війні сирітку.
Так захотілось їх нутру,
На ній поставили теж мітку.
Й прес-конференція була,
Без суду вбивцями назвали,
Поліція їм докази «плела»
Від президента посил мали.
Міністр гарно виступав,
Убивцями назначив поіменно,
А докази на них він мав?
Ні, знаємо ми достеменно.
Сидять оббрехані в тюрмі
Герої - наші патріоти,
Країною забуті і самі
Скрізь оточили їх сексоти.
Їх поведуть в «правдивий» суд,
В догоду владі всіх засудять.
Але не вірить цьому люд,
Правда і час все це розсудять.
12.12.2019 р.Анатолій Березенський
показати весь коментар
06.10.2020 16:49 Відповісти
Доки це кривосуддя буде.....притягти ірхіна і інших оборотнів за фабрикацію,за брехню!
показати весь коментар
06.10.2020 17:02 Відповісти
 
 