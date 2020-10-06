Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Антоненко. ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу на избрание обвиняемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко (Риффмастеру) меры пресечения в виде содержания под стражей до 23 октября.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

На заседании Антоненко сидит рядом со своими адвокатами. Сейчас защита Антоненко представляет свою позицию. Свое согласие взять на поруки ветерана и музыканта уже выразили ряд народных депутатов, как этого, так и предыдущего созыва, а также военный командир Антоненко.

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Вместе с тем. под зданием суда проходит акция в поддержку Антоненко.



























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.