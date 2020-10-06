Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Антоненко. ФОТОрепортаж
Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу на избрание обвиняемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко (Риффмастеру) меры пресечения в виде содержания под стражей до 23 октября.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
На заседании Антоненко сидит рядом со своими адвокатами. Сейчас защита Антоненко представляет свою позицию. Свое согласие взять на поруки ветерана и музыканта уже выразили ряд народных депутатов, как этого, так и предыдущего созыва, а также военный командир Антоненко.
Вместе с тем. под зданием суда проходит акция в поддержку Антоненко.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чому невинні у тюрмі
В неволі більше року?
Вмить опинилися в ярмі,
А винуватці збоку.
Хто відбілив те ДРГ,
Російське, в центрі міста?
Бо логіку цей вчинок рве-
Й теракт іншого змісту.
Хто підганяє результат,
Під сказане міністром?
А хто боїться так дівчат,
Став з клоуна магістром?
Щоб не зробили мудаки,
Вже точно не повірим.
Їм краще шити рюкзаки…,
А ми «закритим» вірим.
11.08.2020 р.Анатолій Березенський
У центрі Києва теракт,
Хтось підірвав автомобіль,
Виходить ніби помсти акт,
Для українців знову біль.
Це було три роки назад,
Липневий ранок наступав,
Злочинцю не було завад,
Здійснити замисел він мав..
В машині їхав Шеремет,
У світі знаний журналіст
Новини ріжуть інтернет,
Все про агресію їх зміст.
Побачили російський слід,
Це їхній почерк та війна.
Вже в центрі, а не тільки схід,
Агресія цьому вина.
В країні новий президент,
Й турборежим запрацював,
Інший у хлопчика акцент,
Для себе мир він малював.
Звичайно ж він не воював,
Від армії сам «відкосив».
До війська неповагу мав,
Та ненависть до них носив.
Зразу російський слід відпав,
З'явилися в нім ветерани.
Антоненка слідчий хапав,
Спецназівця взяли профани.
Мов вибухівку він заклав,
З Кузьменко під машину,
Хоч інші він прикмети мав,
Та алібі у нього і дівчини.
Затримали й Кузьменко ті,
Відомого хірурга-волонтера,
Садити патріотів на меті,
Нової влади вся манера.
Бо та в Борисполі була,
Та зустрічала батька й сина
Все ж в буцегарню «загула»,
Хоч це підтвердила родина.
Ще й посадили медсестру,
Дугарь, на цій війні сирітку.
Так захотілось їх нутру,
На ній поставили теж мітку.
Й прес-конференція була,
Без суду вбивцями назвали,
Поліція їм докази «плела»
Від президента посил мали.
Міністр гарно виступав,
Убивцями назначив поіменно,
А докази на них він мав?
Ні, знаємо ми достеменно.
Сидять оббрехані в тюрмі
Герої - наші патріоти,
Країною забуті і самі
Скрізь оточили їх сексоти.
Їх поведуть в «правдивий» суд,
В догоду владі всіх засудять.
Але не вірить цьому люд,
Правда і час все це розсудять.
12.12.2019 р.Анатолій Березенський