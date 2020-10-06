Поліція проведе перевірку після сутичок біля Апеляційного суду
Столичні правоохоронці прокоментували сутички, що виникли біля будівлі Апеляційного суду після того, як суддя відмовився відпускати Антоненка з-під арешту.
Позицію оприлюднив відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Після судового засідання група громадян заблокувала виїзд службового транспорту з території суду. На прохання поліцейських припинити протиправні дії вони не реагували, зате вийшли на проїжджу частину по вул. Солом'янській і перекрили рух. Правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію. При цьому в момент, коли поліцейські створювали коридор для проїзду спецавтомобіля, виникла штовханина з активними учасниками заходу. Згодом рух транспорту відновили", - сказано в повідомленні.
У поліції зазначили, що зареєстрували факти в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом'янського управління.
"Проводиться перевірка, за результатами якої буде дана правова кваліфікація дій кожного учасника", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше суд відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Антоненка. Після цього учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині з заарештованим із двору суду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Работать надо а не майданить.😂
Зато не петя.
А крисы?
Ковид придет порядок наведет.
Сгинут наши вороженьки.
Как роса на солнце.
13 год ·
Допоможіть ідентифікувати цього аваківського півня з беркуту. Де живе, на чому їздить, які статки має та майно.
Чортеня має стати відомим.
Даю 500 грн, у коментах можете докинути.
UPD: вже загалом більше 5000 грн за інфу.
а мусорка надо привести в чувства, опустить на землю. ведь служит не авакову с зелей а народу Украины и народ в праве спросить за службу, и мало может не показатся.