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Новини
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Поліція проведе перевірку після сутичок біля Апеляційного суду

Поліція проведе перевірку після сутичок біля Апеляційного суду
Фото: Олег Богачук

Столичні правоохоронці прокоментували сутички, що виникли біля будівлі Апеляційного суду після того, як суддя відмовився відпускати Антоненка з-під арешту.

Позицію оприлюднив відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Після судового засідання група громадян заблокувала виїзд службового транспорту з території суду. На прохання поліцейських припинити протиправні дії вони не реагували, зате вийшли на проїжджу частину по вул. Солом'янській і перекрили рух. Правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію. При цьому в момент, коли поліцейські створювали коридор для проїзду спецавтомобіля, виникла штовханина з активними учасниками заходу. Згодом рух транспорту відновили", - сказано в повідомленні.

У поліції зазначили, що зареєстрували факти в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом'янського управління.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненка. ФОТОрепортаж

"Проводиться перевірка, за результатами якої буде дана правова кваліфікація дій кожного учасника", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше суд відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Антоненка. Після цього учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині з заарештованим із двору суду.

Автор: 

Нацполіція (15292) зіткнення (167) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+8
Полиция проведет проверку после столкновений у Апелляционного суда - Цензор.НЕТ 7687
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06.10.2020 22:42 Відповісти
+6
Покидьки! Нічим не кращі за кацапських та білоруських поліцаїв.
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06.10.2020 22:36 Відповісти
+6
Василий работать как раз будеш ты и другие 73% Полиция проведет проверку после столкновений у Апелляционного суда - Цензор.НЕТ 1997 а слуги будут отдыхать и стрич таких как ты
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06.10.2020 22:40 Відповісти
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Агга..
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06.10.2020 22:24 Відповісти
Полиция проведет проверку после столкновений у Апелляционного суда - Цензор.НЕТ 6260
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06.10.2020 22:29 Відповісти
полиция - это генетический мусор.
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06.10.2020 22:29 Відповісти
Авакакашка - армянский мусор , бандит ,гадящий в Украине
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06.10.2020 22:48 Відповісти
Аваков сам замешан в убийстве Шеремета.
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07.10.2020 08:08 Відповісти
Киев это вам не Бишкек и не Минск.
Работать надо а не майданить.😂
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06.10.2020 22:34 Відповісти
Василий работать как раз будеш ты и другие 73% Полиция проведет проверку после столкновений у Апелляционного суда - Цензор.НЕТ 1997 а слуги будут отдыхать и стрич таких как ты
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06.10.2020 22:40 Відповісти
Вот лихторат зелепроцентный вышел из запоя.
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06.10.2020 22:43 Відповісти
Слуги и так всех стригут.
Зато не петя.
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06.10.2020 22:42 Відповісти
Полиция проведет проверку после столкновений у Апелляционного суда - Цензор.НЕТ 7687
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06.10.2020 22:42 Відповісти
Что там миши?
А крисы?
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06.10.2020 22:48 Відповісти
Покидьки! Нічим не кращі за кацапських та білоруських поліцаїв.
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06.10.2020 22:36 Відповісти
Стоит вспомнить Майдан !
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06.10.2020 22:50 Відповісти
Та ми його і не забували. А це перевдягнені беркутята яким дали іншу назву, тому що ніякої різниці між ними немає. Якщо у нас буде Майдан, то діяти вони будуть так само, як ті беркута.
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06.10.2020 22:55 Відповісти
Так как Антоненко автор гимна на память приходит другая новость о смерти автора гимна так называемой от ковида.
Ковид придет порядок наведет.
Сгинут наши вороженьки.
Как роса на солнце.
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06.10.2020 22:38 Відповісти
Полиция ??? ага ....проверит ...
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06.10.2020 22:39 Відповісти
А шо это за петухи в беретиках? 3,14дары всегда в беретиках...
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06.10.2020 23:04 Відповісти
А если все подымутся, то сможете произвести проверку, вернее успеете?
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06.10.2020 23:17 Відповісти
Вітаю! Ви обрали "найкращі" риси режиму Лукі...
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06.10.2020 23:19 Відповісти
73% очень по этому скучали.
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07.10.2020 01:02 Відповісти
Это так званое дело Шеремета "шито белыми нитками" именно авакяном и по ходу заднюю он не даст и будет идти до конца.. И в лучшем случае для него это будет - конца на посту главМента !!!
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07.10.2020 00:04 Відповісти
В данном случае аваковская полиция покрывает противоправные действия продажных судей. Быстрее всего Аваков сам замаран в убийстве Шеремета.
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07.10.2020 08:06 Відповісти
Сергій Стерненко
13 год ·
Допоможіть ідентифікувати цього аваківського півня з беркуту. Де живе, на чому їздить, які статки має та майно.
Чортеня має стати відомим.
Даю 500 грн, у коментах можете докинути.
UPD: вже загалом більше 5000 грн за інфу.
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07.10.2020 09:01 Відповісти
пипец, реально мусор дебил. морда лица не искажена интеллектом. собаков таких и собирает. дебилами мусрами легче управлять. сказал фас те побежали выполнять команду. им не приходит на ум , что ведь могут получить не хилую ответку.
а мусорка надо привести в чувства, опустить на землю. ведь служит не авакову с зелей а народу Украины и народ в праве спросить за службу, и мало может не показатся.
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07.10.2020 11:17 Відповісти
 
 