Поліція проведе перевірку після сутичок біля Апеляційного суду

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Столичні правоохоронці прокоментували сутички, що виникли біля будівлі Апеляційного суду після того, як суддя відмовився відпускати Антоненка з-під арешту.

Позицію оприлюднив відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Після судового засідання група громадян заблокувала виїзд службового транспорту з території суду. На прохання поліцейських припинити протиправні дії вони не реагували, зате вийшли на проїжджу частину по вул. Солом'янській і перекрили рух. Правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію. При цьому в момент, коли поліцейські створювали коридор для проїзду спецавтомобіля, виникла штовханина з активними учасниками заходу. Згодом рух транспорту відновили", - сказано в повідомленні.

У поліції зазначили, що зареєстрували факти в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом'янського управління.

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"Проводиться перевірка, за результатами якої буде дана правова кваліфікація дій кожного учасника", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше суд відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Антоненка. Після цього учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині з заарештованим із двору суду.