Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після оголошення рішення суддів про зміну запобіжного заходу заарештованому у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненкові учасники акції підтримки, що проходила під будівлею, намагалися перешкодити вивезти обвинуваченого.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Активісти перекрили виїзд із подвір’я суду, блокували машини з Нацгвардією і перекрили одну смугу дороги.





Відео: Олег Богачук

Дивіться також: Суд відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Антоненка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд у справі Шеремета: обвинувачені Антоненко, Дугарь і Кузьменко не визнають своєї провини

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Також читайте: Суд відновив розслідування можливої ​​фальсифікації справи Шеремета. ДОКУМЕНТ

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Кореспондент повідомляє про дві бійки. Крім того, учасники акції використовували фаєри.

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук





Відео: Олег Богачук

Коли машина з Антоненком від'їхала, дорога залишилася перекритою. Виявилося, що одному з учасників акції стало зле. Йому викликали швидку. Після того, як медики поїхали, дорогу звільнили.

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Дивіться також: Присяжні у справі про вбивство Шеремета склали присягу. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ + ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

Також читайте: Справа Шеремета: Скотланд-Ярд підтвердив, що експертизу ходи можна використовувати лише як допоміжний засіб, - "СЕНС"

6 жовтня Київський апеляційний суд залишив без задоволення скаргу захисту Антоненка на запобіжний захід, а також звернення про взяття його на поруки.