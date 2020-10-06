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Новини Фото Убивство Шеремета
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Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після оголошення рішення суддів про зміну запобіжного заходу заарештованому у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненкові учасники акції підтримки, що проходила під будівлею, намагалися перешкодити вивезти обвинуваченого.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Активісти перекрили виїзд із подвір’я суду, блокували машини з Нацгвардією і перекрили одну смугу дороги.



Відео: Олег Богачук

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Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 01
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 02
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 03
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 04
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 05
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 06
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 07
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 08
Фото: Олег Богачук

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд у справі Шеремета: обвинувачені Антоненко, Дугарь і Кузьменко не визнають своєї провини

Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 09
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 10
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 11
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 12
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 13
Фото: Олег Богачук

Також читайте: Суд відновив розслідування можливої ​​фальсифікації справи Шеремета. ДОКУМЕНТ

Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 14
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 15
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 16
Фото: Олег Богачук

Кореспондент повідомляє про дві бійки. Крім того, учасники акції використовували фаєри.

Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 17
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 18
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 19
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 20
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 21
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 22
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 23
Фото: Олег Богачук



Відео: Олег Богачук

Коли машина з Антоненком від'їхала, дорога залишилася перекритою. Виявилося, що одному з учасників акції стало зле. Йому викликали швидку. Після того, як медики поїхали, дорогу звільнили.

Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 24
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 25
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 26
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 27
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 28
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 29
Фото: Олег Богачук
Учасники акції на підтримку Антоненка намагалися перешкодити виїхати машині із заарештованим з подвір’я суду 30
Фото: Олег Богачук

Дивіться також: Присяжні у справі про вбивство Шеремета склали присягу. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ + ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

Також читайте: Справа Шеремета: Скотланд-Ярд підтвердив, що експертизу ходи можна використовувати лише як допоміжний засіб, - "СЕНС"

6 жовтня Київський апеляційний суд залишив без задоволення скаргу захисту Антоненка на запобіжний захід, а також звернення про взяття його на поруки.

Автор: 

Київ (19694) Апеляційний суд (401) Богачук Олег (1457) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+15
Всем все до лампочки... Киев как был сытым и тупым городом, так им и остается... Зарплатки в конвертиках, горячая вода, общественный транспорт, интернет, рестораны - нахрена этим гедонистам какие-то антоненки???
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06.10.2020 19:20 Відповісти
+14
Факт - убийцы Шеремета ГЕБНЯ РАШИСТСКАЯ , у которой авков и Моника ЗеБески в холуях
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06.10.2020 19:42 Відповісти
+14
видел сегодня предвыборную палатку импотентов партии"Свобода"которая очень охотно любит гонять геев на параде на этом пожалуй и все ее полномочия а где они тут ? и где наши патриоты ручные нац корпус нац жены вам какаяразница за это не платят?
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06.10.2020 19:49 Відповісти
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Всем все до лампочки... Киев как был сытым и тупым городом, так им и остается... Зарплатки в конвертиках, горячая вода, общественный транспорт, интернет, рестораны - нахрена этим гедонистам какие-то антоненки???
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06.10.2020 19:20 Відповісти
Вставай, Минск!
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06.10.2020 19:42 Відповісти
Гедонисты это шобла кошер-ностры 🤢🤡💩🎪
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06.10.2020 19:26 Відповісти
кошер-ностры это коты-погорельцы из Ностр-Дама.
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06.10.2020 19:30 Відповісти
Зельцман, падла "уйловська, знає, що до третього листопада його не знесуть. Намагається за цей час якнайбільше шкоди Україні встигнути наробити, потвора криворога!
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06.10.2020 19:32 Відповісти
Отменить следствие и суд у "активистов" не получится . Да и давление на суд - негодньій метод , используемьій политиканами . Украина должна узнать правду об убийстве Шеремета.
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06.10.2020 19:34 Відповісти
Давить, говорите. И кто ж это на суд так давил, так давил по делу Штепы, что та снова прётся в мэры. Те судейские "волки" сами "задавят" кого хочь по команде "фас".
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06.10.2020 19:52 Відповісти
Я в шоке! Шепа идет в меры города,где была пособницей окупантов,Гепа -мер Харькова(а суд над ним закончился?) и оопять прёт !!! Что происходит в стране??
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06.10.2020 20:33 Відповісти
Ви дійсно вірите у версію слідства? Що вбивство маловідомого журналіста (не Шустера і не Алли Мазур) могло дестабілізувати ситуацію і дозволити повалити державний будуй? Я в це не вірю! Як і не вірю в "арійські ідеали", які приписують наполовину єврею Антоненку!
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06.10.2020 19:55 Відповісти
Факт - убийцы Шеремета ГЕБНЯ РАШИСТСКАЯ , у которой авков и Моника ЗеБески в холуях
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06.10.2020 19:42 Відповісти
Люди которым плевать на нарушение закона получат стойло. Исторический факт. Киевляне достойны чтоб перенести столицу.
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06.10.2020 19:45 Відповісти
видел сегодня предвыборную палатку импотентов партии"Свобода"которая очень охотно любит гонять геев на параде на этом пожалуй и все ее полномочия а где они тут ? и где наши патриоты ручные нац корпус нац жены вам какаяразница за это не платят?
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06.10.2020 19:49 Відповісти
Пока сидят, наедают морды, а то с прошлого года силы иссякли в "борьбе" с режимом Борыги.
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06.10.2020 19:56 Відповісти
Ужас ! Какая перспектива вытащить парня ?
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06.10.2020 20:10 Відповісти
Дострокові президентські ще в цьому році.
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06.10.2020 20:21 Відповісти
А хто є достойним претендентом? Щось уже люди не знають кому вірити...
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07.10.2020 10:34 Відповісти
то что вы называете бардаком - нормальная реакция мыслящих граждан (свідомих - как вы любите ерничать) на судейский произвол.
"Фашики и убийцы..." - шо за нарратив 14 года?! запоребриковый? ордлынец? или дремучий опзжоп???
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06.10.2020 21:08 Відповісти
Надеюсь, присяжные вынескт вердикт всем :"НЕ ВИНОВНЫ!"
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06.10.2020 20:26 Відповісти
А зелёный дурачок и не ведает, что наступает на грабли и Ющенко и Яныка. Скоро яйца полетят и не только.
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07.10.2020 13:28 Відповісти
 
 