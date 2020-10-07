Евросоюз продолжит помогать Украине бороться с российской дезинформацией

Европейский Союз продолжит помогать Украине противодействовать распространению дезинформации, в частности, со стороны России.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.



"Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам и в борьбе с дезинформацией, в том числе путем усиления независимых СМИ, стратегической коммуникации по медиаграмотности, с целью укрепления устойчивости Украины", - говорится в тексте заявления.



В документе отдельно подчеркивается, что дезинформационные кампании против ЕС и Украиной осуществляются со стороны России.



Кроме того, ЕС дал согласие начать с Украиной формат диалога по вопросам кибербезопасности. Сейчас ЕС имеет такой формат только с шестью важнейшими государствами, Украина будет седьмой.

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