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Евросоюз продолжит помогать Украине бороться с российской дезинформацией

Евросоюз продолжит помогать Украине бороться с российской дезинформацией

Европейский Союз продолжит помогать Украине противодействовать распространению дезинформации, в частности, со стороны России.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

"Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам и в борьбе с дезинформацией, в том числе путем усиления независимых СМИ, стратегической коммуникации по медиаграмотности, с целью укрепления устойчивости Украины", - говорится в тексте заявления.

В документе отдельно подчеркивается, что дезинформационные кампании против ЕС и Украиной осуществляются со стороны России.

Кроме того, ЕС дал согласие начать с Украиной формат диалога по вопросам кибербезопасности. Сейчас ЕС имеет такой формат только с шестью важнейшими государствами, Украина будет седьмой.

Также читайте: Украина будет продвигаться в направлении "промышленного безвиза" с ЕС - Зеленский

Автор: 

пропаганда (3700) россия (96279) Евросоюз (17297) фейк (684) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+8
Воно то канєшно, дякуєм... Але приберіть, спочатку, сліпоглухонімих з ОБСЄ.
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07.10.2020 02:25 Ответить
+6
Пускай вначале расейскую лапшу со своих ушей снимут...
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07.10.2020 02:25 Ответить
+5
Канали Мертвенчука - закриють ? NewsOne, "112 Україна" і ZIK

+ інші ...
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07.10.2020 03:23 Ответить
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А деликатная Украина поможет ЕС бороться с его информацией.
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07.10.2020 02:21 Ответить
Воно то канєшно, дякуєм... Але приберіть, спочатку, сліпоглухонімих з ОБСЄ.
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07.10.2020 02:25 Ответить
Так, там вони залили уші, і очі запнули, але ж і в самій Україні повилазило -у ВР колаборанти сидять. І вже скоро 30 років
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07.10.2020 02:43 Ответить
ОБСЄ зараз бачить в сотні разів більше ніж наше командування.
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07.10.2020 06:55 Ответить
Пускай вначале расейскую лапшу со своих ушей снимут...
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07.10.2020 02:25 Ответить
а была какая-то помощь?
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07.10.2020 02:31 Ответить
Була. Велика допомога і коштами і ліками і вже тим, що вимурижили рашку на лярди зелені за оті потьоки, що тягнуть-тягнуть-а витягти не можуть, ненчае звірка--тягни-товкача
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07.10.2020 02:46 Ответить
я говорю за помощь в борьбе с дезинфой. Они и сами плохо справляются с этим.
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07.10.2020 02:58 Ответить
Добра справа. І вчасна допомога.
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07.10.2020 02:41 Ответить
Ага и показательно Мертвечук едет в тот же день на поклон к %уйлу,а осел в очередной раз проигнорит
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07.10.2020 03:01 Ответить
Канали Мертвенчука - закриють ? NewsOne, "112 Україна" і ZIK

+ інші ...
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07.10.2020 03:23 Ответить
Евросоюз продолжит помогать Украине бороться с российской дезинформацией - Цензор.НЕТ 6748
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07.10.2020 05:27 Ответить
Пнх, совкодрочер, а бескрайнее путешествие
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07.10.2020 06:59 Ответить
1. А с какого рашист - совкодрочер так переживает за экономику Украины? 2. Не было *********, развязавших войну, отжавших Крым и оккупировавших украинский Донбасс,с экономикой было бы все хорошо. . А так, кацапестолы тридарасы, устроили в Украине войну, разрушили предприятия , сделали пыточные и звиздите ,ой а шо ж это у вас с экономикой плохо? Твари коммуняцкие
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07.10.2020 07:19 Ответить
Ну чєвоже,конєшно всьо било! И принудительная коллективизация, и враги "нарота", и голод... И " три колоска", и безправие сельских жителей по причине отсутствия у них паспортов вплоть до начала 70х,..."Промышленность мирового уровня" в подавдяющем большинстве случаев являлась банально спижженой чьей то разроботкой или технологией... Советские микрокалькуляторы- самые большие микрокалькуляторы в мире! Даже Япония! закупала советские радиоелементы, и все для тог чтобы... извлекать ДГМ.
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07.10.2020 07:24 Ответить
Евросоюз продолжит помогать Украине бороться с российской дезинформацией - Цензор.НЕТ 2490
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07.10.2020 05:31 Ответить
Що це за лайно? З ким ці гівнюки будуть допомогати боротися? З громадянами, які розповідають про безпідставність істерії навкруги рядової коронавірусної інфекції? Чи з тими, хто розповідає громадянам, як одна з національніх меншин, згвалтувавши Конституцію України, збирається розпродати українську землю?
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07.10.2020 05:53 Ответить
Видели, как на заставке изображены флаги Евросоюза и Украины? От так от. Для них и ветер дует одновременно в противоположные направления.
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07.10.2020 08:31 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.10.2020 09:45 Ответить
Ты под каждым постом одно и то же пишешь.
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07.10.2020 11:19 Ответить
так, це гірка ПРАВДА:
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!! і що
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

Цю ДОГМУ прийдеться ще пару років повторювати... поки раSSія не зробить гаплик....
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07.10.2020 19:50 Ответить
Главное не привлекать внимание санитаров.
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07.10.2020 21:30 Ответить
ти маєш на увазі адептів руSSкого міра? на кшталт медведчуків, шуфричів, єрмаків,лукашів, королевських, ківалових...і ...і...
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07.10.2020 21:41 Ответить
Для ЄС та США боротьба з московитською пропагандою та ботами в Україні не менш важлива. Тому що, ерефія через Україну впливає і на їх політичне життя. Думаю що, погром ботоферм останніми днями пов'язаний з їх впливом через українські проксі на вибори в США.
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07.10.2020 11:00 Ответить
А як ЄС допоможе закрити канали Мертветчука, якщо зелена плєсєнь не хоче цього робити?
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07.10.2020 11:20 Ответить
ЄС досі не знає як боротися з 3,14дарашкою? ЕЛЕМЕНТАРНО. Розірвати договори оренди частотного ресурсу західноєвропейських та американських супутників радіо і телемовлення.
У 3,14дарашки великі проблеми з виведенням на геостаціонарну орбіту своїх супутників.
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07.10.2020 13:30 Ответить
 
 