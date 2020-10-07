Евросоюз продолжит помогать Украине бороться с российской дезинформацией
Европейский Союз продолжит помогать Украине противодействовать распространению дезинформации, в частности, со стороны России.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.
"Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам и в борьбе с дезинформацией, в том числе путем усиления независимых СМИ, стратегической коммуникации по медиаграмотности, с целью укрепления устойчивости Украины", - говорится в тексте заявления.
В документе отдельно подчеркивается, что дезинформационные кампании против ЕС и Украиной осуществляются со стороны России.
Кроме того, ЕС дал согласие начать с Украиной формат диалога по вопросам кибербезопасности. Сейчас ЕС имеет такой формат только с шестью важнейшими государствами, Украина будет седьмой.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!! і що
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Цю ДОГМУ прийдеться ще пару років повторювати... поки раSSія не зробить гаплик....
У 3,14дарашки великі проблеми з виведенням на геостаціонарну орбіту своїх супутників.