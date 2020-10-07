Євросоюз продовжить допомагати Україні боротися з російською дезінформацією
Європейський Союз продовжить допомагати Україні протидіяти поширенню дезінформації, зокрема з боку Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в заяві за підсумками саміту Україна-ЄС у Брюсселі.
"Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну у протидії гібридним загрозам та в боротьбі з дезінформацією, в тому числі шляхом посилення незалежних ЗМІ, стратегічної комунікації щодо медіаграмотності, з метою зміцнення стійкості України", - йдеться в тексті заяви.
У документі окремо наголошується, що дезінформаційні кампанії проти ЄС та Україні здійснюються з боку Росії.
Крім того, ЄС дав згоду започаткувати з Україною формат діалогу з питань кібербезпеки. Зараз ЄС має такий формат лише з шістьма найвагомішими державами, Україна буде сьомою.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!! і що
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Цю ДОГМУ прийдеться ще пару років повторювати... поки раSSія не зробить гаплик....
У 3,14дарашки великі проблеми з виведенням на геостаціонарну орбіту своїх супутників.