УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7597 відвідувачів онлайн
Новини
1 695 29

Євросоюз продовжить допомагати Україні боротися з російською дезінформацією

Євросоюз продовжить допомагати Україні боротися з російською дезінформацією

Європейський Союз продовжить допомагати Україні протидіяти поширенню дезінформації, зокрема з боку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в заяві за підсумками саміту Україна-ЄС у Брюсселі.

"Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну у протидії гібридним загрозам та в боротьбі з дезінформацією, в тому числі шляхом посилення незалежних ЗМІ, стратегічної комунікації щодо медіаграмотності, з метою зміцнення стійкості України", - йдеться в тексті заяви.

У документі окремо наголошується, що дезінформаційні кампанії проти ЄС та Україні здійснюються з боку Росії.

Крім того, ЄС дав згоду започаткувати з Україною формат діалогу з питань кібербезпеки. Зараз ЄС має такий формат лише з шістьма найвагомішими державами, Україна буде сьомою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна буде просуватися в напрямку "промислового безвізу" з ЄС - Зеленський

Автор: 

пропаганда (2863) росія (67841) Євросоюз (14162) фейк (760) кібербезпека (1182)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Воно то канєшно, дякуєм... Але приберіть, спочатку, сліпоглухонімих з ОБСЄ.
показати весь коментар
07.10.2020 02:25 Відповісти
+6
Пускай вначале расейскую лапшу со своих ушей снимут...
показати весь коментар
07.10.2020 02:25 Відповісти
+5
Канали Мертвенчука - закриють ? NewsOne, "112 Україна" і ZIK

+ інші ...
показати весь коментар
07.10.2020 03:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А деликатная Украина поможет ЕС бороться с его информацией.
показати весь коментар
07.10.2020 02:21 Відповісти
Воно то канєшно, дякуєм... Але приберіть, спочатку, сліпоглухонімих з ОБСЄ.
показати весь коментар
07.10.2020 02:25 Відповісти
Так, там вони залили уші, і очі запнули, але ж і в самій Україні повилазило -у ВР колаборанти сидять. І вже скоро 30 років
показати весь коментар
07.10.2020 02:43 Відповісти
ОБСЄ зараз бачить в сотні разів більше ніж наше командування.
показати весь коментар
07.10.2020 06:55 Відповісти
Пускай вначале расейскую лапшу со своих ушей снимут...
показати весь коментар
07.10.2020 02:25 Відповісти
а была какая-то помощь?
показати весь коментар
07.10.2020 02:31 Відповісти
Була. Велика допомога і коштами і ліками і вже тим, що вимурижили рашку на лярди зелені за оті потьоки, що тягнуть-тягнуть-а витягти не можуть, ненчае звірка--тягни-товкача
показати весь коментар
07.10.2020 02:46 Відповісти
я говорю за помощь в борьбе с дезинфой. Они и сами плохо справляются с этим.
показати весь коментар
07.10.2020 02:58 Відповісти
Добра справа. І вчасна допомога.
показати весь коментар
07.10.2020 02:41 Відповісти
Ага и показательно Мертвечук едет в тот же день на поклон к %уйлу,а осел в очередной раз проигнорит
показати весь коментар
07.10.2020 03:01 Відповісти
Канали Мертвенчука - закриють ? NewsOne, "112 Україна" і ZIK

+ інші ...
показати весь коментар
07.10.2020 03:23 Відповісти
Евросоюз продолжит помогать Украине бороться с российской дезинформацией - Цензор.НЕТ 6748
показати весь коментар
07.10.2020 05:27 Відповісти
Пнх, совкодрочер, а бескрайнее путешествие
показати весь коментар
07.10.2020 06:59 Відповісти
1. А с какого рашист - совкодрочер так переживает за экономику Украины? 2. Не было *********, развязавших войну, отжавших Крым и оккупировавших украинский Донбасс,с экономикой было бы все хорошо. . А так, кацапестолы тридарасы, устроили в Украине войну, разрушили предприятия , сделали пыточные и звиздите ,ой а шо ж это у вас с экономикой плохо? Твари коммуняцкие
показати весь коментар
07.10.2020 07:19 Відповісти
Ну чєвоже,конєшно всьо било! И принудительная коллективизация, и враги "нарота", и голод... И " три колоска", и безправие сельских жителей по причине отсутствия у них паспортов вплоть до начала 70х,..."Промышленность мирового уровня" в подавдяющем большинстве случаев являлась банально спижженой чьей то разроботкой или технологией... Советские микрокалькуляторы- самые большие микрокалькуляторы в мире! Даже Япония! закупала советские радиоелементы, и все для тог чтобы... извлекать ДГМ.
показати весь коментар
07.10.2020 07:24 Відповісти
Евросоюз продолжит помогать Украине бороться с российской дезинформацией - Цензор.НЕТ 2490
показати весь коментар
07.10.2020 05:31 Відповісти
Що це за лайно? З ким ці гівнюки будуть допомогати боротися? З громадянами, які розповідають про безпідставність істерії навкруги рядової коронавірусної інфекції? Чи з тими, хто розповідає громадянам, як одна з національніх меншин, згвалтувавши Конституцію України, збирається розпродати українську землю?
показати весь коментар
07.10.2020 05:53 Відповісти
Видели, как на заставке изображены флаги Евросоюза и Украины? От так от. Для них и ветер дует одновременно в противоположные направления.
показати весь коментар
07.10.2020 08:31 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
07.10.2020 09:45 Відповісти
Ты под каждым постом одно и то же пишешь.
показати весь коментар
07.10.2020 11:19 Відповісти
так, це гірка ПРАВДА:
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!! і що
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

Цю ДОГМУ прийдеться ще пару років повторювати... поки раSSія не зробить гаплик....
показати весь коментар
07.10.2020 19:50 Відповісти
Главное не привлекать внимание санитаров.
показати весь коментар
07.10.2020 21:30 Відповісти
ти маєш на увазі адептів руSSкого міра? на кшталт медведчуків, шуфричів, єрмаків,лукашів, королевських, ківалових...і ...і...
показати весь коментар
07.10.2020 21:41 Відповісти
Для ЄС та США боротьба з московитською пропагандою та ботами в Україні не менш важлива. Тому що, ерефія через Україну впливає і на їх політичне життя. Думаю що, погром ботоферм останніми днями пов'язаний з їх впливом через українські проксі на вибори в США.
показати весь коментар
07.10.2020 11:00 Відповісти
А як ЄС допоможе закрити канали Мертветчука, якщо зелена плєсєнь не хоче цього робити?
показати весь коментар
07.10.2020 11:20 Відповісти
ЄС досі не знає як боротися з 3,14дарашкою? ЕЛЕМЕНТАРНО. Розірвати договори оренди частотного ресурсу західноєвропейських та американських супутників радіо і телемовлення.
У 3,14дарашки великі проблеми з виведенням на геостаціонарну орбіту своїх супутників.
показати весь коментар
07.10.2020 13:30 Відповісти
 
 