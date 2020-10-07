Україна буде просуватися в напрямку "промислового безвізу" з ЄС - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація представила на саміті в Брюсселі бачення оновлення Угоди про асоціацію у сфері торгівлі і секторальної взаємодії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт глави держави.

"Значну увагу в ході Саміту ми приділили виконанню Угоди про асоціацію. Ми домовилися максимально використовувати її механізми, щоб і надалі розвивати наші торговельні відносини та поглибити економічну інтеграцію між Україною та Європейським Союзом. Водночас наша делегація представила своє бачення щодо оновлення Угоди про асоціацію у сфері торгівлі та секторальної взаємодії. Зона вільної торгівлі має відповідати реаліям сьогодення – як української економіки, так і економіки та законодавчого поля Євросоюзу", – зазначив президент.

За його словами, одним із ключових результатів Саміту стала домовленість розпочати у 2021 році спільну оцінку досягнень цілей Угоди про асоціацію: "Ми предметно обговорили поглиблення секторальної інтеграції. У фокусі наших дискусій – інтеграція до Єдиного цифрового ринку ЄС, енергетичних ринків України і Євросоюзу, взаємодія у реалізації Європейського зеленого курсу", – сказав Зеленський.

Глава держави заявив про наміри рухатися в напрямку угоди про "промисловий безвіз": "Уже розпочала роботу експертна місія ЄС, що оцінить готовність України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції".

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За словами глави держави, були обговорені терміни підписання Угоди про Спільний авіаційний простір. "Нас запевнили, що всі технічні питання будуть неодмінно врегульовані, й цю Угоду буде підписано якнайшвидше", – сказав президент.

На його думку, сьогоднішній Саміт Україна – ЄС засвідчив надзвичайно глибокий рівень двостороннього партнерства та єдність позицій з усіх принципових питань.

Зі свого боку президент Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що Угода про асоціацію має на меті створити умови, щоб Україна поступово інтегрувалася до внутрішнього ринку Європи. "Це найбільш амбітна угода, яку має Євросоюз з будь-якою країною", - сказав він, наголосивши, що ЄС має намір поглиблювати співпрацю з Україною у сферах ІТ та "зеленої" енергетики.

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