Україна буде просуватися в напрямку "промислового безвізу" з ЄС - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація представила на саміті в Брюсселі бачення оновлення Угоди про асоціацію у сфері торгівлі і секторальної взаємодії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт глави держави.
"Значну увагу в ході Саміту ми приділили виконанню Угоди про асоціацію. Ми домовилися максимально використовувати її механізми, щоб і надалі розвивати наші торговельні відносини та поглибити економічну інтеграцію між Україною та Європейським Союзом. Водночас наша делегація представила своє бачення щодо оновлення Угоди про асоціацію у сфері торгівлі та секторальної взаємодії. Зона вільної торгівлі має відповідати реаліям сьогодення – як української економіки, так і економіки та законодавчого поля Євросоюзу", – зазначив президент.
За його словами, одним із ключових результатів Саміту стала домовленість розпочати у 2021 році спільну оцінку досягнень цілей Угоди про асоціацію: "Ми предметно обговорили поглиблення секторальної інтеграції. У фокусі наших дискусій – інтеграція до Єдиного цифрового ринку ЄС, енергетичних ринків України і Євросоюзу, взаємодія у реалізації Європейського зеленого курсу", – сказав Зеленський.
Глава держави заявив про наміри рухатися в напрямку угоди про "промисловий безвіз": "Уже розпочала роботу експертна місія ЄС, що оцінить готовність України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції".
За словами глави держави, були обговорені терміни підписання Угоди про Спільний авіаційний простір. "Нас запевнили, що всі технічні питання будуть неодмінно врегульовані, й цю Угоду буде підписано якнайшвидше", – сказав президент.
На його думку, сьогоднішній Саміт Україна – ЄС засвідчив надзвичайно глибокий рівень двостороннього партнерства та єдність позицій з усіх принципових питань.
Зі свого боку президент Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що Угода про асоціацію має на меті створити умови, щоб Україна поступово інтегрувалася до внутрішнього ринку Європи. "Це найбільш амбітна угода, яку має Євросоюз з будь-якою країною", - сказав він, наголосивши, що ЄС має намір поглиблювати співпрацю з Україною у сферах ІТ та "зеленої" енергетики.
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Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.
P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих "морпехов" в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми. (с)
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/ Данные Минфина см. таблицы "Номинальный ВВП Украины с 2002 по 2020 гг." и "ВВП на душу населения"
Катастрофическое падение, а потом рост на 3% не выглядит "ростом", который вернул бы позиции промпроизводства 2013 года.
Ось коли економіка стабілізувалась, аж тоді можна було побачити наслідки правління. Зараз усе те на чому піариться Зе це плоди роботи часів Порошенка.
Во вторых: Президент экономикой не занимается. Этим занимается Кабинет министров, который назначает парламент, выборы которого прошли в октябре 2014...А Кабмин был свормирован аж 27 ноября 2014. Т.е. работать начал только в конце 2014....
Но из этого правила есть исключение - это Зеленский! В отличии от Порошенко у него есть вся полнота власти - парламентское большинство ему подчинено на 100% и избранием Гончарука, Шмыгаля....Ручному дерибану фонда борьбы с Ковид.... мы полностью обязаны именно ему. Падение экономики произошло синхронно с его назначением Президентом, и связано с бегством капитала (как только инвестор понял кто пришел к власти и что он будет делать постарался вывести деньги, что привело к падению), а потом пошло падения благодаря бездарности управления
И тут очень трудно не вспомнить "парередников"
Что тебе лично дали эти "достижения"? Падение промышленного производства, запрет на политику протекционизма, тотальное обнищание, массовая безработица и соответственно вынужденное гастарбайтерство, внешнее управление и вечная война - вот какие достижения Порошенко! Эти" достижения" преумножает Зеленский.
безработица в в 2014 была 9.3%, в 2019 - 8.5%. с такими мудаками только хамить и остается.
"Кто виноват в войне?" - вопрос тупой, и кстати, это фразочка из пропаганды фашисткой Германии.
То, что уничтожает?! Экономика, Децентрализация, государственное управление (вместо того чтобы поломать коррупционные схемы, он поломал то, что хоть немного самостоятельно работало), система конкурсных торгов/закупок, реформа питания в армии (и вообще ее финансирование).....
Я не понял, зачем ты противопоставляешь Зеленского и Порошенко, для меня они одинаковые. Даже пиарились одинаково, перерезая ленточки на второстепенных объектах районного значения. "Вэлыке будивнытство" никак не спасет рейтинг СН и тем более не спасет страну от экономического коллапса.
НЕП ще треба..)))
Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
))
С начала октября 2019 года ежемесячно наблюдается падение промпроизводства.
Експорт рабів/заробітчан врятує єєєккканоміку!!
))
РебЗЕ, с такой откровенной сцаниной вы можете 1,5 года на зебилах ездить. А проклятым буржуинам реальные показатели и бабло подавай.
Зєлю геть. Дострокові.
"должна", "будет", "через 15 лет"...
евреи такие евреи...