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Україна буде просуватися в напрямку "промислового безвізу" з ЄС - Зеленський

Україна буде просуватися в напрямку

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація представила на саміті в Брюсселі бачення оновлення Угоди про асоціацію у сфері торгівлі і секторальної взаємодії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт глави держави.

"Значну увагу в ході Саміту ми приділили виконанню Угоди про асоціацію. Ми домовилися максимально використовувати її механізми, щоб і надалі розвивати наші торговельні відносини та поглибити економічну інтеграцію між Україною та Європейським Союзом. Водночас наша делегація представила своє бачення щодо оновлення Угоди про асоціацію у сфері торгівлі та секторальної взаємодії. Зона вільної торгівлі має відповідати реаліям сьогодення – як української економіки, так і економіки та законодавчого поля Євросоюзу", – зазначив президент.

За його словами, одним із ключових результатів Саміту стала домовленість розпочати у 2021 році спільну оцінку досягнень цілей Угоди про асоціацію: "Ми предметно обговорили поглиблення секторальної інтеграції. У фокусі наших дискусій – інтеграція до Єдиного цифрового ринку ЄС, енергетичних ринків України і Євросоюзу, взаємодія у реалізації Європейського зеленого курсу", – сказав Зеленський.

Глава держави заявив про наміри рухатися в напрямку угоди про "промисловий безвіз": "Уже розпочала роботу експертна місія ЄС, що оцінить готовність України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції".

Читайте: Безвізовому режиму України з ЄС ніщо не загрожує, - Зеленський

За словами глави держави, були обговорені терміни підписання Угоди про Спільний авіаційний простір. "Нас запевнили, що всі технічні питання будуть неодмінно врегульовані, й цю Угоду буде підписано якнайшвидше", – сказав президент.

На його думку, сьогоднішній Саміт Україна – ЄС засвідчив надзвичайно глибокий рівень двостороннього партнерства та єдність позицій з усіх принципових питань.

Зі свого боку президент Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що Угода про асоціацію має на меті створити умови, щоб Україна поступово інтегрувалася до внутрішнього ринку Європи. "Це найбільш амбітна угода, яку має Євросоюз з будь-якою країною", - сказав він, наголосивши, що ЄС має намір поглиблювати співпрацю з Україною у сферах ІТ та "зеленої" енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна хоче оновити Угоду про Асоціацію з ЄС, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) Євросоюз (13707)


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Топ коментарі
+18
Дайте ему уже кто нибудь селедки
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07.10.2020 00:07 Відповісти
+14
После саммита в ЕС, 6-7 октября Зеленский посетит Великобританию. Визит не планировался, но будет осуществлен по настоятельному требованию правительства Великобритании. Причина - кое-что рассказать и объяснить Вове. А именно - Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки.
Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.
P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих "морпехов" в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми. (с)
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07.10.2020 00:09 Відповісти
+11
Вже почав піаритись на досягненнях Пороха, а сам паралельно їх знищує.
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07.10.2020 00:10 Відповісти
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Дайте ему уже кто нибудь селедки
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07.10.2020 00:07 Відповісти
После саммита в ЕС, 6-7 октября Зеленский посетит Великобританию. Визит не планировался, но будет осуществлен по настоятельному требованию правительства Великобритании. Причина - кое-что рассказать и объяснить Вове. А именно - Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки.
Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.
P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих "морпехов" в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми. (с)
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07.10.2020 00:09 Відповісти
Хай британці зробляць цьому клоуну "реаліті чек", бо Єрмак йому лише локшину на вуха вішає. Може хоч трохи зрозуміє в якій сраці він опинився.
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07.10.2020 06:02 Відповісти
Промышленный безвиз и добъёт нашу промышленность. ***** аплодирует стоя.
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07.10.2020 00:10 Відповісти
VAG хочет разрушить АвтоЗАЗ, боится наполнения ЕС дешевыми и качественными ланосами ))
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07.10.2020 00:44 Відповісти
Промышленный безвиз - это контрабанда с гарантией, что ее не задержат на таможне
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07.10.2020 09:45 Відповісти
Вже почав піаритись на досягненнях Пороха, а сам паралельно їх знищує.
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07.10.2020 00:10 Відповісти
Каких?
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07.10.2020 00:12 Відповісти
рост пром. производства, например
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07.10.2020 00:21 Відповісти
Шутишь?
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07.10.2020 01:04 Відповісти
Посмотри статистику - с 2016 ВВП Украины, рос 15 кварталов подряд. Вплоть до июня 2019, когда с Украиной случилась Зе-несчестье
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/ Данные Минфина см. таблицы "Номи­нальный ВВП Украины с 2002 по 2020 гг." и "ВВП на душу населения"
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07.10.2020 09:52 Відповісти
Ты дурачка не валяй. Статистику надо смотреть с начала срока президенства и до его окончания, т.е. с 2014 года до 2019.
Катастрофическое падение, а потом рост на 3% не выглядит "ростом", который вернул бы позиции промпроизводства 2013 года.
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07.10.2020 11:55 Відповісти
Мавпо не можна брати із 2014, бо тоді було падіння через війну рф проти України, а також наслідки правління овоча. Якщо ти не будеш рік нічого садити, а просто шикувати то життя в тебе буде супер, но потім ти помреш з голоду, що якраз відбулось з країною при овочеві коли він просрав економіку та звр. 2014-15 країна пожинала те що залишив овоч.
Ось коли економіка стабілізувалась, аж тоді можна було побачити наслідки правління. Зараз усе те на чому піариться Зе це плоди роботи часів Порошенка.
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09.10.2020 10:23 Відповісти
Ну во первых: в 2014-2015 была в самом разгаре война. Тут про экономику вообще заикаться не стоит! И то что вы это "забыли" красноречиво говорит о том, что вы ватник и ваше цель исключительно нагадить!
Во вторых: Президент экономикой не занимается. Этим занимается Кабинет министров, который назначает парламент, выборы которого прошли в октябре 2014...А Кабмин был свормирован аж 27 ноября 2014. Т.е. работать начал только в конце 2014....

Но из этого правила есть исключение - это Зеленский! В отличии от Порошенко у него есть вся полнота власти - парламентское большинство ему подчинено на 100% и избранием Гончарука, Шмыгаля....Ручному дерибану фонда борьбы с Ковид.... мы полностью обязаны именно ему. Падение экономики произошло синхронно с его назначением Президентом, и связано с бегством капитала (как только инвестор понял кто пришел к власти и что он будет делать постарался вывести деньги, что привело к падению), а потом пошло падения благодаря бездарности управления
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09.10.2020 10:52 Відповісти
PS В третьих: Когда новое правительство приняло управление, то на казначейском счете было всего 108 тыс грн!!!!! Вот с такой огромной суммой мы и вошли в 2015 год, вот и год был соответствующий.
И тут очень трудно не вспомнить "парередников"
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09.10.2020 10:56 Відповісти
По телеку так казали )
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07.10.2020 10:24 Відповісти
каких? ты баран! ассоциация с ЕС, безвиз! еще раз повторюсь - ты - слепой и тупой баран
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07.10.2020 01:06 Відповісти
Хамло, тебя в хлеву сельском воспитали?
Что тебе лично дали эти "достижения"? Падение промышленного производства, запрет на политику протекционизма, тотальное обнищание, массовая безработица и соответственно вынужденное гастарбайтерство, внешнее управление и вечная война - вот какие достижения Порошенко! Эти" достижения" преумножает Зеленский.
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07.10.2020 01:18 Відповісти
А чоми Ви вважаєте що в селах виховують гірше ніж в містах ?
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07.10.2020 05:29 Відповісти
А ***** тут звичано не до чого.
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07.10.2020 07:49 Відповісти
а может хватит звиздеть по московским методичкам? индекс пром.производства в 2014-м упал до 82.8% из-за войны, и в конце каденции пороха он был 91.7%. сейчас снова падает.
безработица в в 2014 была 9.3%, в 2019 - 8.5%. с такими мудаками только хамить и остается.
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07.10.2020 08:21 Відповісти
Мудак - твое второе имя. Кто в этой войне виноват? Зеленский точно так же может оправдываться пандемией и всемирным падением экономик. Московские методички - примитивная тактика дешевых порохоботов. Зеленского я не оправдываю потому, что он продолжает политику Порошенко и ничто не сможет это изменить. Страна катится в пропасть и будет в итоге развалена на части.
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07.10.2020 12:00 Відповісти
Правильный вопрос: кто развязал войну?
"Кто виноват в войне?" - вопрос тупой, и кстати, это фразочка из пропаганды фашисткой Германии.
Україна буде просуватися в напрямку "промислового безвізу" з ЄС - Зеленський - Цензор.НЕТ 5137
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07.10.2020 20:50 Відповісти
Саша - ти придурок, чи ватник?
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07.10.2020 08:27 Відповісти
Ватний придурок
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07.10.2020 09:58 Відповісти
Сам дурак
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07.10.2020 12:01 Відповісти
Из того на чем пиарится?! Да хотябы "Большая стройка" - большинство объектов были начаты при Порошенко и к моменту включения в "Большую стройку" были готовы на 80-90% (степень готовности кстати была основным критерием ключения в эту программу)
То, что уничтожает?! Экономика, Децентрализация, государственное управление (вместо того чтобы поломать коррупционные схемы, он поломал то, что хоть немного самостоятельно работало), система конкурсных торгов/закупок, реформа питания в армии (и вообще ее финансирование).....
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07.10.2020 09:59 Відповісти
К примеру Симферопольская трасса ремонтировалась с нуля и при Порошенко была вся в ямах и однополосой.
Я не понял, зачем ты противопоставляешь Зеленского и Порошенко, для меня они одинаковые. Даже пиарились одинаково, перерезая ленточки на второстепенных объектах районного значения. "Вэлыке будивнытство" никак не спасет рейтинг СН и тем более не спасет страну от экономического коллапса.
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07.10.2020 12:06 Відповісти
Beat about a bush...))
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07.10.2020 00:16 Відповісти
Вже був..
НЕП ще треба..)))
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07.10.2020 00:18 Відповісти
Какая у пана Коломойского интересная и творческая жизнь! -- с дистанционным беспроводным передатчиком... *)
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07.10.2020 00:23 Відповісти
…Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей…
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07.10.2020 00:23 Відповісти
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
))
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07.10.2020 00:25 Відповісти
vot kogda zdelajet togda nuzno govorit zdelal,a to te zdelajem kogda to ili net.Nuzni rezultati, a ne pustoj razgovor
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07.10.2020 00:27 Відповісти
с зелохом и туристический потеряем. не то что промышленный
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07.10.2020 00:42 Відповісти
....непринужденно так президент ЕС "шатанул трубу" "зеленой" энергетикой { ccыль- https://censor.net/ru/news/3223156/shmygal_narushil_obyazatelstvo_vyplatit_dolgi_inostrannym_investoram_v_zelenuyu_energetiku_zayavlenie
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07.10.2020 00:45 Відповісти
Предлагаю пром-безвиз взять під_особистий
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07.10.2020 00:48 Відповісти
С приходом к власти команды зе страна активно продвигается к безпромышленности.
С начала октября 2019 года ежемесячно наблюдается падение промпроизводства.
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07.10.2020 00:50 Відповісти
А шо, хтось працювати тут залишиться??
Експорт рабів/заробітчан врятує єєєккканоміку!!
))
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07.10.2020 00:55 Відповісти
ЗЕленые сначала угробили промышленность, а теперь вещают про промышленный безвиз.

РебЗЕ, с такой откровенной сцаниной вы можете 1,5 года на зебилах ездить. А проклятым буржуинам реальные показатели и бабло подавай.
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07.10.2020 00:57 Відповісти
вся суть зебилья в одной картинке
Украина будет продвигаться в направлении "промышленного безвиза" с ЕС - Зеленский - Цензор.НЕТ 3284
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07.10.2020 01:31 Відповісти
..А перед цим 6 років ... МУДІЩЕ !
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07.10.2020 05:25 Відповісти
а еще можно поиграть с ударением на слогах
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07.10.2020 06:28 Відповісти
Слухати, що там Зєля балаболить, себе не поважати.
Зєлю геть. Дострокові.
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07.10.2020 02:09 Відповісти
Шо, Юлю знову? Якiсь iнтереснi пiшли Яюльки...
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07.10.2020 05:47 Відповісти
Яку Юлю? Назарбаєва вашого випишим!
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07.10.2020 09:00 Відповісти
Десь років три тому на очі попадає газета,яка на титульній сторінці,великими буквами має заголовок:»Україна-монстр,який спить?»Першою думкою було-«а,на середині міста,що си творе?!»Але читаючи,виявляється,що тема статті є присвячена сільському господарству.Автор-італієць пояснює читачу-італійцю,що таке є Україна:величезна держава,яка розміщена зразу ж біля кордону з ЄС.Але не це проблема.Проблема,що Україна має ідеальні сільсько-господарські умови:тут ніколи не буває землетрусів,ураганів,зсувів.Предостатньо води,тому нема засух.Майже вся територія є рівною,тому обробляти землю не складає ніяких труднощів.Україна має достатньо довге літо,що дозволяє дозрівати всьому ягідно-плодово-овочево-зерновому.Плюс Україна має такий тип грунту,що дозволяє використовувати мінімум мін.добрив.І,незважаючи на Чорнобиль,Україна може дозволити собі на маркування «біо»,яке як відомо,є дорожче ніж звичайні продукти.То ж чи варто нам,відкривати ворота ЄС для такого «монстра»?Чи варто нам,ризикувати своїм добробутом,якщо абсолютно ясно,що увійшовши на ринок ЄС,Україні буде достатньо двох років,щоб закрити в Італії всі підприємства по виробництву птиці,від яйця до м'яса?-питає автор статті.Причитавши тоді цю статтю,до мене дійшло розуміння,чому і Нідерланди так проти входження України на ринок ЄС:той хто хоч раз попробував на смак закарпатський овоч,той ніколи більше не купе нідерландський,який від овоча має тільки форму і колір.
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07.10.2020 02:15 Відповісти
Італійці та інші дарма переживають, ми себе прокормити не взмозі, натуральної молочки вже 20 років не вживаєм і 10 мяса
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07.10.2020 05:35 Відповісти
то в вас не повинно було б залишитися сил сидiти в iнетi .
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07.10.2020 05:43 Відповісти
То ви на базар ніколи не ходите, чи як?
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07.10.2020 06:03 Відповісти
Воно вже накерувало,що скоро безвіз для громадян скасують.Все шо він каже-не має сенсу,просто шум.
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07.10.2020 05:03 Відповісти
опять декларативное заявление.
"должна", "будет", "через 15 лет"...
евреи такие евреи...
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07.10.2020 06:23 Відповісти
Ты на этом саммите должен был его подписать, как и соглашение об открытом небе с ЕС, но в угоду кремлевскому упырю продолжаешь жевать зелёные сопли
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07.10.2020 07:25 Відповісти
Бред какой-то несёт. А окружение делает вид, что он вменяемый. Так легче деньги отмывать.
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07.10.2020 07:57 Відповісти
Скажуть-іди вже геть...і скажуть чому був збитий МАУ...а може заарештують... бо напрацював не на один строк.
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07.10.2020 08:11 Відповісти
Трепло на трепле сидит и треплом погоняет...
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07.10.2020 08:18 Відповісти
А заглянь в очі Путіну.
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07.10.2020 08:25 Відповісти
як би ти ***** десь наХ... тільки просунувся!
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07.10.2020 10:03 Відповісти
когда зебаран что то заявляет, жди беды . вава , лучше молчать, чем говорить.можно за умного сойти.
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07.10.2020 10:26 Відповісти
А він розуміє значення словосполучення "промисловий безвіз"?
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07.10.2020 10:38 Відповісти
 
 