Украина будет продвигаться в направлении "промышленного безвиза" с ЕС - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация представила на саммите в Брюсселе видение обновления Соглашения об ассоциации в сфере торговли и секторальнго взаимодействия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт главы государства.

"Значительное внимание в ходе саммита мы уделили выполнению Соглашения об ассоциации. Мы договорились максимально использовать его механизмы, чтобы и дальше развивать наши торговые отношения и углубить экономическую интеграцию между Украиной и Европейским Союзом. В то же время наша делегация представила свое видение по обновлению Соглашения об ассоциации в сфере торговли и секторального взаимодействия ", - отметил Президент.



По его словам, одним из ключевых результатов саммита стала договоренность начать в 2021 году совместную оценку достижений целей Соглашения об ассоциации. "Мы предметно обсудили углубление секторального интеграции. В объективе наших дискуссий - интеграция в Единый цифровой рынок ЕС, энергетических рынков Украины и Евросоюза, взаимодействие в реализации Европейского зеленого курса", - сказал Зеленский.

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Глава государства заявил о намерениях продвигаться в направлении соглашения о "промышленном безвизе": "Уже начала работу экспертная миссия ЕС, которая оценит готовность Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции".



По словам главы государства, обсуждались сроки подписания Соглашения об Общем авиационном пространстве. "Нас заверили, что все технические вопросы будут обязательно урегулированы, и это соглашение будет подписано как можно быстрее", - указал президент.



По его мнению, сегодняшний саммит Украина-ЕС показал глубокий уровень двустороннего партнерства и единство позиций по всем принципиальным вопросам.



В свою очередь президент Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что Соглашение об ассоциации имеет целью создать условия, чтобы Украина постепенно интегрировалась во внутренний рынок Европы. "Это наиболее амбициозная соглашение, которое имеет Евросоюз с любой страной", - сказал он, подчеркнув, что ЕС намерен углублять сотрудничество с Украиной в сферах ИТ и "зеленой" энергетики.

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