РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9238 посетителей онлайн
Новости
3 664 62

Украина будет продвигаться в направлении "промышленного безвиза" с ЕС - Зеленский

Украина будет продвигаться в направлении

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация представила на саммите в Брюсселе видение обновления Соглашения об ассоциации в сфере торговли и секторальнго взаимодействия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт главы государства.

"Значительное внимание в ходе саммита мы уделили выполнению Соглашения об ассоциации. Мы договорились максимально использовать его механизмы, чтобы и дальше развивать наши торговые отношения и углубить экономическую интеграцию между Украиной и Европейским Союзом. В то же время наша делегация представила свое видение по обновлению Соглашения об ассоциации в сфере торговли и секторального взаимодействия ", - отметил Президент.

По его словам, одним из ключевых результатов саммита стала договоренность начать в 2021 году совместную оценку достижений целей Соглашения об ассоциации. "Мы предметно обсудили углубление секторального интеграции. В объективе наших дискуссий - интеграция в Единый цифровой рынок ЕС, энергетических рынков Украины и Евросоюза, взаимодействие в реализации Европейского зеленого курса", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз принципиально готов присоединиться к Крымской платформе по деоккупации полуострова, - Зеленский

Глава государства заявил о намерениях продвигаться в направлении соглашения о "промышленном безвизе": "Уже начала работу экспертная миссия ЕС, которая оценит готовность Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции".

По словам главы государства, обсуждались сроки подписания Соглашения об Общем авиационном пространстве. "Нас заверили, что все технические вопросы будут обязательно урегулированы, и это соглашение будет подписано как можно быстрее", - указал президент.

По его мнению, сегодняшний саммит Украина-ЕС показал глубокий уровень двустороннего партнерства и единство позиций по всем принципиальным вопросам.

В свою очередь президент Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что Соглашение об ассоциации имеет целью создать условия, чтобы Украина постепенно интегрировалась во внутренний рынок Европы. "Это наиболее амбициозная соглашение, которое имеет Евросоюз с любой страной", - сказал он, подчеркнув, что ЕС намерен углублять сотрудничество с Украиной в сферах ИТ и "зеленой" энергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина хочет обновить Соглашение об Ассоциации с ЕС, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) Евросоюз (17297)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
Дайте ему уже кто нибудь селедки
показать весь комментарий
07.10.2020 00:07 Ответить
+14
После саммита в ЕС, 6-7 октября Зеленский посетит Великобританию. Визит не планировался, но будет осуществлен по настоятельному требованию правительства Великобритании. Причина - кое-что рассказать и объяснить Вове. А именно - Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки.
Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.
P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих "морпехов" в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми. (с)
показать весь комментарий
07.10.2020 00:09 Ответить
+11
Вже почав піаритись на досягненнях Пороха, а сам паралельно їх знищує.
показать весь комментарий
07.10.2020 00:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дайте ему уже кто нибудь селедки
показать весь комментарий
07.10.2020 00:07 Ответить
После саммита в ЕС, 6-7 октября Зеленский посетит Великобританию. Визит не планировался, но будет осуществлен по настоятельному требованию правительства Великобритании. Причина - кое-что рассказать и объяснить Вове. А именно - Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки.
Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.
P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих "морпехов" в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми. (с)
показать весь комментарий
07.10.2020 00:09 Ответить
Хай британці зробляць цьому клоуну "реаліті чек", бо Єрмак йому лише локшину на вуха вішає. Може хоч трохи зрозуміє в якій сраці він опинився.
показать весь комментарий
07.10.2020 06:02 Ответить
Промышленный безвиз и добъёт нашу промышленность. ***** аплодирует стоя.
показать весь комментарий
07.10.2020 00:10 Ответить
VAG хочет разрушить АвтоЗАЗ, боится наполнения ЕС дешевыми и качественными ланосами ))
показать весь комментарий
07.10.2020 00:44 Ответить
Промышленный безвиз - это контрабанда с гарантией, что ее не задержат на таможне
показать весь комментарий
07.10.2020 09:45 Ответить
Вже почав піаритись на досягненнях Пороха, а сам паралельно їх знищує.
показать весь комментарий
07.10.2020 00:10 Ответить
Каких?
показать весь комментарий
07.10.2020 00:12 Ответить
рост пром. производства, например
показать весь комментарий
07.10.2020 00:21 Ответить
Шутишь?
показать весь комментарий
07.10.2020 01:04 Ответить
Посмотри статистику - с 2016 ВВП Украины, рос 15 кварталов подряд. Вплоть до июня 2019, когда с Украиной случилась Зе-несчестье
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/ Данные Минфина см. таблицы "Номи­нальный ВВП Украины с 2002 по 2020 гг." и "ВВП на душу населения"
показать весь комментарий
07.10.2020 09:52 Ответить
Ты дурачка не валяй. Статистику надо смотреть с начала срока президенства и до его окончания, т.е. с 2014 года до 2019.
Катастрофическое падение, а потом рост на 3% не выглядит "ростом", который вернул бы позиции промпроизводства 2013 года.
показать весь комментарий
07.10.2020 11:55 Ответить
Мавпо не можна брати із 2014, бо тоді було падіння через війну рф проти України, а також наслідки правління овоча. Якщо ти не будеш рік нічого садити, а просто шикувати то життя в тебе буде супер, но потім ти помреш з голоду, що якраз відбулось з країною при овочеві коли він просрав економіку та звр. 2014-15 країна пожинала те що залишив овоч.
Ось коли економіка стабілізувалась, аж тоді можна було побачити наслідки правління. Зараз усе те на чому піариться Зе це плоди роботи часів Порошенка.
показать весь комментарий
09.10.2020 10:23 Ответить
Ну во первых: в 2014-2015 была в самом разгаре война. Тут про экономику вообще заикаться не стоит! И то что вы это "забыли" красноречиво говорит о том, что вы ватник и ваше цель исключительно нагадить!
Во вторых: Президент экономикой не занимается. Этим занимается Кабинет министров, который назначает парламент, выборы которого прошли в октябре 2014...А Кабмин был свормирован аж 27 ноября 2014. Т.е. работать начал только в конце 2014....

Но из этого правила есть исключение - это Зеленский! В отличии от Порошенко у него есть вся полнота власти - парламентское большинство ему подчинено на 100% и избранием Гончарука, Шмыгаля....Ручному дерибану фонда борьбы с Ковид.... мы полностью обязаны именно ему. Падение экономики произошло синхронно с его назначением Президентом, и связано с бегством капитала (как только инвестор понял кто пришел к власти и что он будет делать постарался вывести деньги, что привело к падению), а потом пошло падения благодаря бездарности управления
показать весь комментарий
09.10.2020 10:52 Ответить
PS В третьих: Когда новое правительство приняло управление, то на казначейском счете было всего 108 тыс грн!!!!! Вот с такой огромной суммой мы и вошли в 2015 год, вот и год был соответствующий.
И тут очень трудно не вспомнить "парередников"
показать весь комментарий
09.10.2020 10:56 Ответить
По телеку так казали )
показать весь комментарий
07.10.2020 10:24 Ответить
каких? ты баран! ассоциация с ЕС, безвиз! еще раз повторюсь - ты - слепой и тупой баран
показать весь комментарий
07.10.2020 01:06 Ответить
Хамло, тебя в хлеву сельском воспитали?
Что тебе лично дали эти "достижения"? Падение промышленного производства, запрет на политику протекционизма, тотальное обнищание, массовая безработица и соответственно вынужденное гастарбайтерство, внешнее управление и вечная война - вот какие достижения Порошенко! Эти" достижения" преумножает Зеленский.
показать весь комментарий
07.10.2020 01:18 Ответить
А чоми Ви вважаєте що в селах виховують гірше ніж в містах ?
показать весь комментарий
07.10.2020 05:29 Ответить
А ***** тут звичано не до чого.
показать весь комментарий
07.10.2020 07:49 Ответить
а может хватит звиздеть по московским методичкам? индекс пром.производства в 2014-м упал до 82.8% из-за войны, и в конце каденции пороха он был 91.7%. сейчас снова падает.
безработица в в 2014 была 9.3%, в 2019 - 8.5%. с такими мудаками только хамить и остается.
показать весь комментарий
07.10.2020 08:21 Ответить
Мудак - твое второе имя. Кто в этой войне виноват? Зеленский точно так же может оправдываться пандемией и всемирным падением экономик. Московские методички - примитивная тактика дешевых порохоботов. Зеленского я не оправдываю потому, что он продолжает политику Порошенко и ничто не сможет это изменить. Страна катится в пропасть и будет в итоге развалена на части.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:00 Ответить
Правильный вопрос: кто развязал войну?
"Кто виноват в войне?" - вопрос тупой, и кстати, это фразочка из пропаганды фашисткой Германии.
Україна буде просуватися в напрямку "промислового безвізу" з ЄС - Зеленський - Цензор.НЕТ 5137
показать весь комментарий
07.10.2020 20:50 Ответить
Саша - ти придурок, чи ватник?
показать весь комментарий
07.10.2020 08:27 Ответить
Ватний придурок
показать весь комментарий
07.10.2020 09:58 Ответить
Сам дурак
показать весь комментарий
07.10.2020 12:01 Ответить
Из того на чем пиарится?! Да хотябы "Большая стройка" - большинство объектов были начаты при Порошенко и к моменту включения в "Большую стройку" были готовы на 80-90% (степень готовности кстати была основным критерием ключения в эту программу)
То, что уничтожает?! Экономика, Децентрализация, государственное управление (вместо того чтобы поломать коррупционные схемы, он поломал то, что хоть немного самостоятельно работало), система конкурсных торгов/закупок, реформа питания в армии (и вообще ее финансирование).....
показать весь комментарий
07.10.2020 09:59 Ответить
К примеру Симферопольская трасса ремонтировалась с нуля и при Порошенко была вся в ямах и однополосой.
Я не понял, зачем ты противопоставляешь Зеленского и Порошенко, для меня они одинаковые. Даже пиарились одинаково, перерезая ленточки на второстепенных объектах районного значения. "Вэлыке будивнытство" никак не спасет рейтинг СН и тем более не спасет страну от экономического коллапса.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:06 Ответить
Beat about a bush...))
показать весь комментарий
07.10.2020 00:16 Ответить
Вже був..
НЕП ще треба..)))
показать весь комментарий
07.10.2020 00:18 Ответить
Какая у пана Коломойского интересная и творческая жизнь! -- с дистанционным беспроводным передатчиком... *)
показать весь комментарий
07.10.2020 00:23 Ответить
…Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей…
показать весь комментарий
07.10.2020 00:23 Ответить
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
))
показать весь комментарий
07.10.2020 00:25 Ответить
vot kogda zdelajet togda nuzno govorit zdelal,a to te zdelajem kogda to ili net.Nuzni rezultati, a ne pustoj razgovor
показать весь комментарий
07.10.2020 00:27 Ответить
с зелохом и туристический потеряем. не то что промышленный
показать весь комментарий
07.10.2020 00:42 Ответить
....непринужденно так президент ЕС "шатанул трубу" "зеленой" энергетикой { ccыль- https://censor.net/ru/news/3223156/shmygal_narushil_obyazatelstvo_vyplatit_dolgi_inostrannym_investoram_v_zelenuyu_energetiku_zayavlenie
показать весь комментарий
07.10.2020 00:45 Ответить
Предлагаю пром-безвиз взять під_особистий
показать весь комментарий
07.10.2020 00:48 Ответить
С приходом к власти команды зе страна активно продвигается к безпромышленности.
С начала октября 2019 года ежемесячно наблюдается падение промпроизводства.
показать весь комментарий
07.10.2020 00:50 Ответить
А шо, хтось працювати тут залишиться??
Експорт рабів/заробітчан врятує єєєккканоміку!!
))
показать весь комментарий
07.10.2020 00:55 Ответить
ЗЕленые сначала угробили промышленность, а теперь вещают про промышленный безвиз.

РебЗЕ, с такой откровенной сцаниной вы можете 1,5 года на зебилах ездить. А проклятым буржуинам реальные показатели и бабло подавай.
показать весь комментарий
07.10.2020 00:57 Ответить
вся суть зебилья в одной картинке
Украина будет продвигаться в направлении "промышленного безвиза" с ЕС - Зеленский - Цензор.НЕТ 3284
показать весь комментарий
07.10.2020 01:31 Ответить
..А перед цим 6 років ... МУДІЩЕ !
показать весь комментарий
07.10.2020 05:25 Ответить
а еще можно поиграть с ударением на слогах
показать весь комментарий
07.10.2020 06:28 Ответить
Слухати, що там Зєля балаболить, себе не поважати.
Зєлю геть. Дострокові.
показать весь комментарий
07.10.2020 02:09 Ответить
Шо, Юлю знову? Якiсь iнтереснi пiшли Яюльки...
показать весь комментарий
07.10.2020 05:47 Ответить
Яку Юлю? Назарбаєва вашого випишим!
показать весь комментарий
07.10.2020 09:00 Ответить
Десь років три тому на очі попадає газета,яка на титульній сторінці,великими буквами має заголовок:»Україна-монстр,який спить?»Першою думкою було-«а,на середині міста,що си творе?!»Але читаючи,виявляється,що тема статті є присвячена сільському господарству.Автор-італієць пояснює читачу-італійцю,що таке є Україна:величезна держава,яка розміщена зразу ж біля кордону з ЄС.Але не це проблема.Проблема,що Україна має ідеальні сільсько-господарські умови:тут ніколи не буває землетрусів,ураганів,зсувів.Предостатньо води,тому нема засух.Майже вся територія є рівною,тому обробляти землю не складає ніяких труднощів.Україна має достатньо довге літо,що дозволяє дозрівати всьому ягідно-плодово-овочево-зерновому.Плюс Україна має такий тип грунту,що дозволяє використовувати мінімум мін.добрив.І,незважаючи на Чорнобиль,Україна може дозволити собі на маркування «біо»,яке як відомо,є дорожче ніж звичайні продукти.То ж чи варто нам,відкривати ворота ЄС для такого «монстра»?Чи варто нам,ризикувати своїм добробутом,якщо абсолютно ясно,що увійшовши на ринок ЄС,Україні буде достатньо двох років,щоб закрити в Італії всі підприємства по виробництву птиці,від яйця до м'яса?-питає автор статті.Причитавши тоді цю статтю,до мене дійшло розуміння,чому і Нідерланди так проти входження України на ринок ЄС:той хто хоч раз попробував на смак закарпатський овоч,той ніколи більше не купе нідерландський,який від овоча має тільки форму і колір.
показать весь комментарий
07.10.2020 02:15 Ответить
Італійці та інші дарма переживають, ми себе прокормити не взмозі, натуральної молочки вже 20 років не вживаєм і 10 мяса
показать весь комментарий
07.10.2020 05:35 Ответить
то в вас не повинно було б залишитися сил сидiти в iнетi .
показать весь комментарий
07.10.2020 05:43 Ответить
То ви на базар ніколи не ходите, чи як?
показать весь комментарий
07.10.2020 06:03 Ответить
Воно вже накерувало,що скоро безвіз для громадян скасують.Все шо він каже-не має сенсу,просто шум.
показать весь комментарий
07.10.2020 05:03 Ответить
опять декларативное заявление.
"должна", "будет", "через 15 лет"...
евреи такие евреи...
показать весь комментарий
07.10.2020 06:23 Ответить
Ты на этом саммите должен был его подписать, как и соглашение об открытом небе с ЕС, но в угоду кремлевскому упырю продолжаешь жевать зелёные сопли
показать весь комментарий
07.10.2020 07:25 Ответить
Бред какой-то несёт. А окружение делает вид, что он вменяемый. Так легче деньги отмывать.
показать весь комментарий
07.10.2020 07:57 Ответить
Скажуть-іди вже геть...і скажуть чому був збитий МАУ...а може заарештують... бо напрацював не на один строк.
показать весь комментарий
07.10.2020 08:11 Ответить
Трепло на трепле сидит и треплом погоняет...
показать весь комментарий
07.10.2020 08:18 Ответить
А заглянь в очі Путіну.
показать весь комментарий
07.10.2020 08:25 Ответить
як би ти ***** десь наХ... тільки просунувся!
показать весь комментарий
07.10.2020 10:03 Ответить
когда зебаран что то заявляет, жди беды . вава , лучше молчать, чем говорить.можно за умного сойти.
показать весь комментарий
07.10.2020 10:26 Ответить
А він розуміє значення словосполучення "промисловий безвіз"?
показать весь комментарий
07.10.2020 10:38 Ответить
 
 