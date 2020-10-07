Украина будет продвигаться в направлении "промышленного безвиза" с ЕС - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация представила на саммите в Брюсселе видение обновления Соглашения об ассоциации в сфере торговли и секторальнго взаимодействия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт главы государства.
"Значительное внимание в ходе саммита мы уделили выполнению Соглашения об ассоциации. Мы договорились максимально использовать его механизмы, чтобы и дальше развивать наши торговые отношения и углубить экономическую интеграцию между Украиной и Европейским Союзом. В то же время наша делегация представила свое видение по обновлению Соглашения об ассоциации в сфере торговли и секторального взаимодействия ", - отметил Президент.
По его словам, одним из ключевых результатов саммита стала договоренность начать в 2021 году совместную оценку достижений целей Соглашения об ассоциации. "Мы предметно обсудили углубление секторального интеграции. В объективе наших дискуссий - интеграция в Единый цифровой рынок ЕС, энергетических рынков Украины и Евросоюза, взаимодействие в реализации Европейского зеленого курса", - сказал Зеленский.
Глава государства заявил о намерениях продвигаться в направлении соглашения о "промышленном безвизе": "Уже начала работу экспертная миссия ЕС, которая оценит готовность Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции".
По словам главы государства, обсуждались сроки подписания Соглашения об Общем авиационном пространстве. "Нас заверили, что все технические вопросы будут обязательно урегулированы, и это соглашение будет подписано как можно быстрее", - указал президент.
По его мнению, сегодняшний саммит Украина-ЕС показал глубокий уровень двустороннего партнерства и единство позиций по всем принципиальным вопросам.
В свою очередь президент Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что Соглашение об ассоциации имеет целью создать условия, чтобы Украина постепенно интегрировалась во внутренний рынок Европы. "Это наиболее амбициозная соглашение, которое имеет Евросоюз с любой страной", - сказал он, подчеркнув, что ЕС намерен углублять сотрудничество с Украиной в сферах ИТ и "зеленой" энергетики.
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Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.
P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих "морпехов" в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми. (с)
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/ Данные Минфина см. таблицы "Номинальный ВВП Украины с 2002 по 2020 гг." и "ВВП на душу населения"
Катастрофическое падение, а потом рост на 3% не выглядит "ростом", который вернул бы позиции промпроизводства 2013 года.
Ось коли економіка стабілізувалась, аж тоді можна було побачити наслідки правління. Зараз усе те на чому піариться Зе це плоди роботи часів Порошенка.
Во вторых: Президент экономикой не занимается. Этим занимается Кабинет министров, который назначает парламент, выборы которого прошли в октябре 2014...А Кабмин был свормирован аж 27 ноября 2014. Т.е. работать начал только в конце 2014....
Но из этого правила есть исключение - это Зеленский! В отличии от Порошенко у него есть вся полнота власти - парламентское большинство ему подчинено на 100% и избранием Гончарука, Шмыгаля....Ручному дерибану фонда борьбы с Ковид.... мы полностью обязаны именно ему. Падение экономики произошло синхронно с его назначением Президентом, и связано с бегством капитала (как только инвестор понял кто пришел к власти и что он будет делать постарался вывести деньги, что привело к падению), а потом пошло падения благодаря бездарности управления
И тут очень трудно не вспомнить "парередников"
Что тебе лично дали эти "достижения"? Падение промышленного производства, запрет на политику протекционизма, тотальное обнищание, массовая безработица и соответственно вынужденное гастарбайтерство, внешнее управление и вечная война - вот какие достижения Порошенко! Эти" достижения" преумножает Зеленский.
безработица в в 2014 была 9.3%, в 2019 - 8.5%. с такими мудаками только хамить и остается.
"Кто виноват в войне?" - вопрос тупой, и кстати, это фразочка из пропаганды фашисткой Германии.
То, что уничтожает?! Экономика, Децентрализация, государственное управление (вместо того чтобы поломать коррупционные схемы, он поломал то, что хоть немного самостоятельно работало), система конкурсных торгов/закупок, реформа питания в армии (и вообще ее финансирование).....
Я не понял, зачем ты противопоставляешь Зеленского и Порошенко, для меня они одинаковые. Даже пиарились одинаково, перерезая ленточки на второстепенных объектах районного значения. "Вэлыке будивнытство" никак не спасет рейтинг СН и тем более не спасет страну от экономического коллапса.
НЕП ще треба..)))
Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
))
С начала октября 2019 года ежемесячно наблюдается падение промпроизводства.
Експорт рабів/заробітчан врятує єєєккканоміку!!
))
РебЗЕ, с такой откровенной сцаниной вы можете 1,5 года на зебилах ездить. А проклятым буржуинам реальные показатели и бабло подавай.
Зєлю геть. Дострокові.
"должна", "будет", "через 15 лет"...
евреи такие евреи...