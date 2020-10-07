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Во время протестов в Кыргызстане пострадали более 750 человек

Во время протестов в Кыргызстане пострадали более 750 человек

За время беспорядков в Бишкеке пострадало 768 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина  со ссылкой на Минздрав Кыргызстана.

"В организации здравоохранения обратилось 768 пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке", - сообщил представитель Минздрава.

По данным медиков, 550 пациентов после оказания первичной медпомощи направлены на амбулаторное лечение, госпитализировано 218 человек, из них семь человек находятся в реанимации. Один мужчина 2001 года рождения скончался от ушиба головного мозга.

Накануне Минздрав сообщал о 686 пострадавших в результате беспорядков.

После массовых протестов сторонников партий, оппозиционных президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову, начавшихся вечером в минувший понедельник, Центральная избирательная комиссии страны отменила результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября. Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране и призвал лидеров протестов вернуться в правовое русло.

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В ночь на вторник протестующие освободили из СИЗО бывшего экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и других оппозиционных Жээнбекову политиков.

Сообщалось, что протестующие захватили здание парламента и офиса президента в Бишкеке, здания мэрии и правительства.

Сторонники Атамбаева из Социал-демократической партии Киргизстана во вторник заявили о смене власти в стране. В Бишкеке был создан Координационный совет оппозиции.

Кыргызстан (260) протест (5869)


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Топ комментарии
+6
ничего страшно спросите лучше у беларусов сколько омон покалечил поубивал поисчезало так и ничего не добившись
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07.10.2020 07:28 Ответить
+4
Молодцы ребята!!!!! Без сказания, пения, жевания соплей и лозунгов, как у некоторых.
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07.10.2020 07:24 Ответить
+3
все беды от этой кацапо-фашистской империи зла
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07.10.2020 07:25 Ответить
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Молодцы ребята!!!!! Без сказания, пения, жевания соплей и лозунгов, как у некоторых.
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07.10.2020 07:24 Ответить
А в итоге что? Прорашистская марионетка у власти??
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07.10.2020 07:28 Ответить
Зато народ понял-власть можно(нужно) менять.
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07.10.2020 07:32 Ответить
Больше похоже на захват власти рашистскими уголовниками. Народ там как массовка
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07.10.2020 07:34 Ответить
все беды от этой кацапо-фашистской империи зла
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07.10.2020 07:25 Ответить
ничего страшно спросите лучше у беларусов сколько омон покалечил поубивал поисчезало так и ничего не добившись
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07.10.2020 07:28 Ответить
Да,главное-результат.
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07.10.2020 07:31 Ответить
кацапы, поучились бы как борются за свободу по-настоящему свободные народы - украинцы и киргизы...они добились Атамбаева, а чего добились вы...а не понравится новый президент - скинут и его...а потому что не рабы...
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07.10.2020 07:41 Ответить
Какую ***** свободу, даун? Атамбаев тот ещё вор был.

В стране где постоянно сбрасывают власть, нормальной жизни не будет.
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07.10.2020 07:47 Ответить
не тупи вата...главное даже не сама цель, а вектор движения...а Атамбаев вполне годный лидер, неправедно обвиненный в коррупции, который наверняка закроет закрывших его...
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07.10.2020 07:53 Ответить
Куда движение, от одного говна к другому?
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07.10.2020 13:53 Ответить
Вот что значат регулярные тренировки
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07.10.2020 08:05 Ответить
 
 