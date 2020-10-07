Во время протестов в Кыргызстане пострадали более 750 человек
За время беспорядков в Бишкеке пострадало 768 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Минздрав Кыргызстана.
"В организации здравоохранения обратилось 768 пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке", - сообщил представитель Минздрава.
По данным медиков, 550 пациентов после оказания первичной медпомощи направлены на амбулаторное лечение, госпитализировано 218 человек, из них семь человек находятся в реанимации. Один мужчина 2001 года рождения скончался от ушиба головного мозга.
Накануне Минздрав сообщал о 686 пострадавших в результате беспорядков.
После массовых протестов сторонников партий, оппозиционных президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову, начавшихся вечером в минувший понедельник, Центральная избирательная комиссии страны отменила результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября. Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране и призвал лидеров протестов вернуться в правовое русло.
В ночь на вторник протестующие освободили из СИЗО бывшего экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и других оппозиционных Жээнбекову политиков.
Сообщалось, что протестующие захватили здание парламента и офиса президента в Бишкеке, здания мэрии и правительства.
Сторонники Атамбаева из Социал-демократической партии Киргизстана во вторник заявили о смене власти в стране. В Бишкеке был создан Координационный совет оппозиции.
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