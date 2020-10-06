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Протесты в Кыргызстане: в банкоматах нет денег, захвачены золотые рудники

Протесты в Кыргызстане: в банкоматах нет денег, захвачены золотые рудники

В Кыргызстане из-за угрозы мародерства отключили все банкоматы и достали из них наличные. В разных городах неизвестные захватывают рудники, на которых добывают золото. Парламент готов был провозгласить премьером лидера оппозиции, но депутаты не собрали кворум.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Неизвестные нападают и захватывают месторождения и предприятия горнорудной отрасли.

В Таласской области на одном из крупнейших месторождений Джеруй люди подожгли технику, склады и офисы. Сотрудникам компании пришлось спрятаться от толпы. В Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области местные жители отобрали у сотрудников горнодобывающей компании две вахтовые машины. Золоторудное месторождение Иштамберди в Ала-Букинском районе захватили около 300-400 местных жителей. Подобное происходит на различных предприятиях в разных районах страны.

Читайте на Цензор.НЕТ: Протестующие захватили Белый дом в Бишкеке

Формально власть в стране сохраняет президент Сооронбай Жээнбеков. Он обратился к гражданам с заявлением, что ночью отдельные политические силы попытались "незаконно захватить власть".

Правительство Кыргызстана перешло на "особый режим" работы.

Депутаты парламента дважды пытались собраться на заседание для того, чтобы отправить Кабмин в отставку и назначить премьер-министром политика Садыра Жапарова, которого протестующие освободили из колонии в ночь на 6 октября. Но оба раза им не хватило кворума.

Также на Цензор.НЕТ: Экс-президент Кыргызстана Атамбаев освобожден из СИЗО по требованию протестующих

Мэр Бишкека подал в отставку после того, как митингующие заняли столичную мэрию и назначили "народного мэра".

В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.

Читайте также: Протесты в Кыргызстане: один человек погиб, почти 600 пострадали

Напомним, протесты начались в Бишкеке в понедельник, 5 октября. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Вначале силовики разогнали протестующих, но те перегруппировались и сумели захватить вначале Белый дом, где расположен парламент и администрация президента, а после здание Госкомитета Нацбезопасности.

Они освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, отбывающего наказание за коррупцию.

Только по официальным данным, во время протестов в ночь с 5 на 6 октября погиб 1 человек и пострадали почти 500.

Выборы были признаны недействительными, вместо них должно состояться новое голосование.

Посольство Украины призвал граждан, которые находятся в Кыргызстане, не посещать места скопления людей.

Автор: 

Кыргызстан (260) протест (5869)


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Топ комментарии
+19
Беларусам - терпилам надо брать пример.
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06.10.2020 20:09 Ответить
+15
В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.

Интересно, куда рванет ЗЕ. Неужели в Италию или Израиль...
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06.10.2020 19:05 Ответить
+15
скройся свинорус. Не тебе рассказывать про терпил, расейская собака
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06.10.2020 20:45 Ответить
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мій коментар 10:27 виключно до Пера Овича
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07.10.2020 10:35 Ответить
так само і 10:34
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07.10.2020 10:36 Ответить
Гипотеза африканского происхождения человека - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0 гипотеза , согласно которой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB ареал возникновения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA человека находится в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Африке ...
я розумію, росіяни, то особливі і Вас це не стосується
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07.10.2020 10:37 Ответить
Питекантропы появились в Африке и похоже что там и остались. А кроманьонец развился именно в Европе.
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07.10.2020 13:41 Ответить
всі вийшли з Африки, навть такі, як Ви
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07.10.2020 14:25 Ответить
Это Африка вышла из Пангеи.
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08.10.2020 00:49 Ответить
Африка була у центрі Пангеї, а Євроазія на її кінці
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09.10.2020 20:20 Ответить
Я думаю, что кроманьонец єто своего рода мутант-дегенерат...он абсолютно не защищен от внешних природніх факторов...
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07.10.2020 18:47 Ответить
Он защищен разумом, в отличии от неандертальцев, а тем более от питекантропов, которые до сих пор населяют Африку. Это доказал Лауреат Нобелевской премии американский биолог, первооткрыватель структуры ДНК Джеймс Уотсон.
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08.10.2020 00:47 Ответить
главное чтобы они не наступили на такие грабли - не оставили в покое таких свинорусов как ты
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06.10.2020 20:50 Ответить
де ти смердюча свиня чув чи бачив, щоб майданівці захоплювали банкомати, або мародеріли крамниці? Та ти не свиня, а брудний хер з той свині. Це тітушкі кацапіські з даунбацу та криму займалися грабунками та мародерством разом з ментами януковичів, і краще йди до своєй помойки та задихнись від злоби
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06.10.2020 21:07 Ответить
демократические большевики с узкими глазами майдана
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06.10.2020 21:59 Ответить
У путлера подгорает кругом: Сирия, Ливия, Карабах, Киргизия, Беларусь... Зеленое дерьмо вместо того, чтобы воспользоваться моментом, сосёт дальше у ботоксного (ну, не оторвать!).
Не понимает ничтожество, что это и есть нужный момент по Донбассу. А подсказать некому, - окружен кацапской шелупонью...
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06.10.2020 22:01 Ответить
Кремль 100лет насаждает свою кровавою политику на соседей, но так как мир изменился информация стала общедоступной вся гебешная машина рушится
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07.10.2020 14:30 Ответить
Охренеть. А что так, ***** не успел (или, наоборот, как вариант, успел)?
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06.10.2020 22:28 Ответить
на світлині головної статті не мародер, а мордоджер
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07.10.2020 10:40 Ответить
Це вам не Белорусь
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07.10.2020 14:03 Ответить
Протести в Киргизстані: у банкоматах немає грошей, захоплено золоті копальні - Цензор.НЕТ 4258
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07.10.2020 14:27 Ответить
ха! як у Да Вінчі!), здається
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09.10.2020 20:21 Ответить
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