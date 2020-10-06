Протесты в Кыргызстане: в банкоматах нет денег, захвачены золотые рудники

В Кыргызстане из-за угрозы мародерства отключили все банкоматы и достали из них наличные. В разных городах неизвестные захватывают рудники, на которых добывают золото. Парламент готов был провозгласить премьером лидера оппозиции, но депутаты не собрали кворум.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Неизвестные нападают и захватывают месторождения и предприятия горнорудной отрасли.

В Таласской области на одном из крупнейших месторождений Джеруй люди подожгли технику, склады и офисы. Сотрудникам компании пришлось спрятаться от толпы. В Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области местные жители отобрали у сотрудников горнодобывающей компании две вахтовые машины. Золоторудное месторождение Иштамберди в Ала-Букинском районе захватили около 300-400 местных жителей. Подобное происходит на различных предприятиях в разных районах страны.

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Формально власть в стране сохраняет президент Сооронбай Жээнбеков. Он обратился к гражданам с заявлением, что ночью отдельные политические силы попытались "незаконно захватить власть".

Правительство Кыргызстана перешло на "особый режим" работы.

Депутаты парламента дважды пытались собраться на заседание для того, чтобы отправить Кабмин в отставку и назначить премьер-министром политика Садыра Жапарова, которого протестующие освободили из колонии в ночь на 6 октября. Но оба раза им не хватило кворума.

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Мэр Бишкека подал в отставку после того, как митингующие заняли столичную мэрию и назначили "народного мэра".

В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.

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Напомним, протесты начались в Бишкеке в понедельник, 5 октября. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Вначале силовики разогнали протестующих, но те перегруппировались и сумели захватить вначале Белый дом, где расположен парламент и администрация президента, а после здание Госкомитета Нацбезопасности.

Они освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, отбывающего наказание за коррупцию.

Только по официальным данным, во время протестов в ночь с 5 на 6 октября погиб 1 человек и пострадали почти 500.

Выборы были признаны недействительными, вместо них должно состояться новое голосование.

Посольство Украины призвал граждан, которые находятся в Кыргызстане, не посещать места скопления людей.