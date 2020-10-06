Протести в Киргизстані: у банкоматах немає грошей, захоплено золоті копальні
У Киргизстані через загрозу мародерства відключили всі банкомати і забрали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють копальні, на яких видобувають золото. Парламент готовий був проголосити прем'єром лідера опозиції, але депутати не зібрали кворум.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".
Невідомі нападають і захоплюють родовища і підприємства гірничорудної галузі.
У Талаській області на одному з найбільших родовищ Джером люди підпалили техніку, склади й офіси. Співробітникам компанії довелося сховатися від натовпу. В Ала-Букинському районі Джалал-Абадської області місцеві жителі відібрали у співробітників гірничовидобувної компанії дві вахтові машини. Золоторудне родовище Іштамберді в Ала-Букинському районі захопили близько 300-400 місцевих жителів. Подібне відбувається на різних підприємствах у різних районах країни.
Формально владу в країні зберігає президент Сооронбай Жеенбеков. Він звернувся до громадян із заявою, що вночі окремі політичні сили спробували "незаконно захопити владу".
Уряд Киргизстану перейшов на "особливий режим" роботи.
Депутати парламенту двічі намагалися зібратися на засідання для того, щоб відправити Кабмін у відставку і призначити прем'єр-міністром політика Садира Жапарова, якого учасники протесту звільнили з колонії в ніч на 6 жовтня. Але обидва рази їм не вистачило кворуму.
Мер Бішкека подав у відставку після того, як мітингувальники зайняли столичну мерію і призначили "народного мера".
У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.
Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.
Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію.
Тільки за офіційними даними, під час протестів у ніч з 5 на 6 жовтня загинула 1 людина і постраждали майже 500.
Вибори були визнані недійсними, замість них має відбутися нове голосування.
Посольство України закликало громадян, які перебувають у Киргизстані, не відвідувати місця скупчення людей.
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я розумію, росіяни, то особливі і Вас це не стосується
Не понимает ничтожество, что это и есть нужный момент по Донбассу. А подсказать некому, - окружен кацапской шелупонью...