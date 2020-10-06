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Протести в Киргизстані: у банкоматах немає грошей, захоплено золоті копальні

Протести в Киргизстані: у банкоматах немає грошей, захоплено золоті копальні

У Киргизстані через загрозу мародерства відключили всі банкомати і забрали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють копальні, на яких видобувають золото. Парламент готовий був проголосити прем'єром лідера опозиції, але депутати не зібрали кворум.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Невідомі нападають і захоплюють родовища і підприємства гірничорудної галузі.

У Талаській області на одному з найбільших родовищ Джером люди підпалили техніку, склади й офіси. Співробітникам компанії довелося сховатися від натовпу. В Ала-Букинському районі Джалал-Абадської області місцеві жителі відібрали у співробітників гірничовидобувної компанії дві вахтові машини. Золоторудне родовище Іштамберді в Ала-Букинському районі захопили близько 300-400 місцевих жителів. Подібне відбувається на різних підприємствах у різних районах країни.

Формально владу в країні зберігає президент Сооронбай Жеенбеков. Він звернувся до громадян із заявою, що вночі окремі політичні сили спробували "незаконно захопити владу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламентські вибори в Киргизстані визнані недійсними. ЦВК обговорює питання про саморозпуск

Уряд Киргизстану перейшов на "особливий режим" роботи.

Депутати парламенту двічі намагалися зібратися на засідання для того, щоб відправити Кабмін у відставку і призначити прем'єр-міністром політика Садира Жапарова, якого учасники протесту звільнили з колонії в ніч на 6 жовтня. Але обидва рази їм не вистачило кворуму.

Мер Бішкека подав у відставку після того, як мітингувальники зайняли столичну мерію і призначили "народного мера".

У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.

Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.

Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію.

Тільки за офіційними даними, під час протестів у ніч з 5 на 6 жовтня загинула 1 людина і постраждали майже 500.

Вибори були визнані недійсними, замість них має відбутися нове голосування.

Посольство України закликало громадян, які перебувають у Киргизстані, не відвідувати місця скупчення людей.

Автор: 

Киргизстан (145) протест (2409)


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Топ коментарі
+19
Беларусам - терпилам надо брать пример.
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06.10.2020 20:09 Відповісти
+15
В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.

Интересно, куда рванет ЗЕ. Неужели в Италию или Израиль...
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06.10.2020 19:05 Відповісти
+15
скройся свинорус. Не тебе рассказывать про терпил, расейская собака
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06.10.2020 20:45 Відповісти
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мій коментар 10:27 виключно до Пера Овича
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07.10.2020 10:35 Відповісти
так само і 10:34
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07.10.2020 10:36 Відповісти
Гипотеза африканского происхождения человека - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0 гипотеза , согласно которой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB ареал возникновения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA человека находится в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Африке ...
я розумію, росіяни, то особливі і Вас це не стосується
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07.10.2020 10:37 Відповісти
Питекантропы появились в Африке и похоже что там и остались. А кроманьонец развился именно в Европе.
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07.10.2020 13:41 Відповісти
всі вийшли з Африки, навть такі, як Ви
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07.10.2020 14:25 Відповісти
Это Африка вышла из Пангеи.
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08.10.2020 00:49 Відповісти
Африка була у центрі Пангеї, а Євроазія на її кінці
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09.10.2020 20:20 Відповісти
Я думаю, что кроманьонец єто своего рода мутант-дегенерат...он абсолютно не защищен от внешних природніх факторов...
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07.10.2020 18:47 Відповісти
Он защищен разумом, в отличии от неандертальцев, а тем более от питекантропов, которые до сих пор населяют Африку. Это доказал Лауреат Нобелевской премии американский биолог, первооткрыватель структуры ДНК Джеймс Уотсон.
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08.10.2020 00:47 Відповісти
главное чтобы они не наступили на такие грабли - не оставили в покое таких свинорусов как ты
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06.10.2020 20:50 Відповісти
де ти смердюча свиня чув чи бачив, щоб майданівці захоплювали банкомати, або мародеріли крамниці? Та ти не свиня, а брудний хер з той свині. Це тітушкі кацапіські з даунбацу та криму займалися грабунками та мародерством разом з ментами януковичів, і краще йди до своєй помойки та задихнись від злоби
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06.10.2020 21:07 Відповісти
демократические большевики с узкими глазами майдана
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06.10.2020 21:59 Відповісти
У путлера подгорает кругом: Сирия, Ливия, Карабах, Киргизия, Беларусь... Зеленое дерьмо вместо того, чтобы воспользоваться моментом, сосёт дальше у ботоксного (ну, не оторвать!).
Не понимает ничтожество, что это и есть нужный момент по Донбассу. А подсказать некому, - окружен кацапской шелупонью...
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06.10.2020 22:01 Відповісти
Кремль 100лет насаждает свою кровавою политику на соседей, но так как мир изменился информация стала общедоступной вся гебешная машина рушится
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07.10.2020 14:30 Відповісти
Охренеть. А что так, ***** не успел (или, наоборот, как вариант, успел)?
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06.10.2020 22:28 Відповісти
на світлині головної статті не мародер, а мордоджер
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07.10.2020 10:40 Відповісти
Це вам не Белорусь
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07.10.2020 14:03 Відповісти
Протести в Киргизстані: у банкоматах немає грошей, захоплено золоті копальні - Цензор.НЕТ 4258
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07.10.2020 14:27 Відповісти
ха! як у Да Вінчі!), здається
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09.10.2020 20:21 Відповісти
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