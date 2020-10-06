Протести в Киргизстані: у банкоматах немає грошей, захоплено золоті копальні

У Киргизстані через загрозу мародерства відключили всі банкомати і забрали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють копальні, на яких видобувають золото. Парламент готовий був проголосити прем'єром лідера опозиції, але депутати не зібрали кворум.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Невідомі нападають і захоплюють родовища і підприємства гірничорудної галузі.

У Талаській області на одному з найбільших родовищ Джером люди підпалили техніку, склади й офіси. Співробітникам компанії довелося сховатися від натовпу. В Ала-Букинському районі Джалал-Абадської області місцеві жителі відібрали у співробітників гірничовидобувної компанії дві вахтові машини. Золоторудне родовище Іштамберді в Ала-Букинському районі захопили близько 300-400 місцевих жителів. Подібне відбувається на різних підприємствах у різних районах країни.

Формально владу в країні зберігає президент Сооронбай Жеенбеков. Він звернувся до громадян із заявою, що вночі окремі політичні сили спробували "незаконно захопити владу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламентські вибори в Киргизстані визнані недійсними. ЦВК обговорює питання про саморозпуск

Уряд Киргизстану перейшов на "особливий режим" роботи.

Депутати парламенту двічі намагалися зібратися на засідання для того, щоб відправити Кабмін у відставку і призначити прем'єр-міністром політика Садира Жапарова, якого учасники протесту звільнили з колонії в ніч на 6 жовтня. Але обидва рази їм не вистачило кворуму.

Мер Бішкека подав у відставку після того, як мітингувальники зайняли столичну мерію і призначили "народного мера".

У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.

Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.

Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію.

Тільки за офіційними даними, під час протестів у ніч з 5 на 6 жовтня загинула 1 людина і постраждали майже 500.

Вибори були визнані недійсними, замість них має відбутися нове голосування.

Посольство України закликало громадян, які перебувають у Киргизстані, не відвідувати місця скупчення людей.