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Під час протестів у Киргизстані постраждали понад 750 осіб

Під час протестів у Киргизстані постраждали понад 750 осіб

Під час заворушень у Бішкеку постраждали 768 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Киргизстану.

"До організацій охорони здоров'я звернулися 768 постраждалих у результаті заворушень у Бішкеку", - повідомив представник Міністерства охорони здоров'я.

За даними медиків, 550 пацієнтів після надання первинної медичної допомоги направлено на амбулаторне лікування, госпіталізовано 218 осіб, з них семеро людей перебувають у реанімації. Одна людина 2001 року народження померла від забою головного мозку.

Напередодні МОЗ повідомляв про 686 постраждалих у результаті заворушень.

Після масових протестів прихильників партій, опозиційних президентові Киргизстану Сооронбаю Жеенбекову, що почалися увечері минулого понеділка, Центральна виборча комісії країни скасувала результати парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Жеенбеков заявив про спробу захоплення влади в країні і закликав лідерів протестів повернутися в правове русло.

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У ніч на вівторок учасники протесту звільнили із СІЗО колишнього експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, експрем'єра Сапара Ісакова та інших опозиційних Жеенбекову політиків.

Повідомлялося, що протестувальники захопили будівлю парламенту і офісу президента в Бішкеку, будівлі мерії та уряду.

Прихильники Атамбаєва із Соціал-демократичної партії Киргизстану у вівторок заявили про зміну влади в країні. У Бішкеку було створено Координаційну раду опозиції.

Автор: 

Киргизстан (145) протест (2409)


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Топ коментарі
+6
ничего страшно спросите лучше у беларусов сколько омон покалечил поубивал поисчезало так и ничего не добившись
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07.10.2020 07:28 Відповісти
+4
Молодцы ребята!!!!! Без сказания, пения, жевания соплей и лозунгов, как у некоторых.
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07.10.2020 07:24 Відповісти
+3
все беды от этой кацапо-фашистской империи зла
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07.10.2020 07:25 Відповісти
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Молодцы ребята!!!!! Без сказания, пения, жевания соплей и лозунгов, как у некоторых.
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07.10.2020 07:24 Відповісти
А в итоге что? Прорашистская марионетка у власти??
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07.10.2020 07:28 Відповісти
Зато народ понял-власть можно(нужно) менять.
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07.10.2020 07:32 Відповісти
Больше похоже на захват власти рашистскими уголовниками. Народ там как массовка
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07.10.2020 07:34 Відповісти
все беды от этой кацапо-фашистской империи зла
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07.10.2020 07:25 Відповісти
ничего страшно спросите лучше у беларусов сколько омон покалечил поубивал поисчезало так и ничего не добившись
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07.10.2020 07:28 Відповісти
Да,главное-результат.
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07.10.2020 07:31 Відповісти
кацапы, поучились бы как борются за свободу по-настоящему свободные народы - украинцы и киргизы...они добились Атамбаева, а чего добились вы...а не понравится новый президент - скинут и его...а потому что не рабы...
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07.10.2020 07:41 Відповісти
Какую ***** свободу, даун? Атамбаев тот ещё вор был.

В стране где постоянно сбрасывают власть, нормальной жизни не будет.
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07.10.2020 07:47 Відповісти
не тупи вата...главное даже не сама цель, а вектор движения...а Атамбаев вполне годный лидер, неправедно обвиненный в коррупции, который наверняка закроет закрывших его...
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07.10.2020 07:53 Відповісти
Куда движение, от одного говна к другому?
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07.10.2020 13:53 Відповісти
Вот что значат регулярные тренировки
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07.10.2020 08:05 Відповісти
 
 