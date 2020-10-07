Під час протестів у Киргизстані постраждали понад 750 осіб

Під час заворушень у Бішкеку постраждали 768 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Киргизстану.

"До організацій охорони здоров'я звернулися 768 постраждалих у результаті заворушень у Бішкеку", - повідомив представник Міністерства охорони здоров'я.

За даними медиків, 550 пацієнтів після надання первинної медичної допомоги направлено на амбулаторне лікування, госпіталізовано 218 осіб, з них семеро людей перебувають у реанімації. Одна людина 2001 року народження померла від забою головного мозку.

Напередодні МОЗ повідомляв про 686 постраждалих у результаті заворушень.

Після масових протестів прихильників партій, опозиційних президентові Киргизстану Сооронбаю Жеенбекову, що почалися увечері минулого понеділка, Центральна виборча комісії країни скасувала результати парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Жеенбеков заявив про спробу захоплення влади в країні і закликав лідерів протестів повернутися в правове русло.

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У ніч на вівторок учасники протесту звільнили із СІЗО колишнього експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, експрем'єра Сапара Ісакова та інших опозиційних Жеенбекову політиків.

Повідомлялося, що протестувальники захопили будівлю парламенту і офісу президента в Бішкеку, будівлі мерії та уряду.

Прихильники Атамбаєва із Соціал-демократичної партії Киргизстану у вівторок заявили про зміну влади в країні. У Бішкеку було створено Координаційну раду опозиції.