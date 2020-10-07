РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9512 посетителей онлайн
Новости
1 498 20

В США назвали Россию, Китай и Иран основными угрозами нацбезопасности, - отчет

Министерство внутренней безопасности США опубликовало первый в своем роде отчет об основных угрозах национальной безопасности в 2020 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чад Волф опубликовал во вторник на сайте министерства документ под названием "Оценка угроз Родине". Это первый в своем роде отчет, в котором объединена вся имеющаяся у Министерства внутренней безопасности информация о факторах, угрожающих национальной безопасности США, включая разведывательные и оперативные данные.

По словам Волфа, в отчете представлена максимально подробная информация, на основании которой министерство планирует свои действия по защите национальной безопасности Соединенных Штатов.

"Эти угрозы были выявлены благодаря использованию самых лучших разведданных, оперативной информации и опыту сотрудников министерства... Прочитав отчет, американцы больше узнают о традиционных угрозах, таких как терроризм и организованная преступность. Однако... они также поймут, что наша страна сталкивается со значительной угрозой... со стороны таких государств, как Китай, Россия и Иран", - заявил Волф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия создала сайт для влияния на выборы в США с названием "NAEBC", - СМИ

Основные выводы, к которым пришли авторы отчета, оценивая угрозы национальной безопасности США в 2020 году:

 - Киберпреступность, как со стороны национальных государств, так и негосударственных хакеров, останется острой проблемой, и, вероятно, будет расти;

- Благодаря пандемии COVID-19, экономические конкуренты США получили новые возможности для извлечения выгоды за счет американцев;

- Китай, Россия и Иран будут пытаться скомпрометировать или нанести ущерб критически важной избирательной инфраструктуре во время выборов в 2020 году с помощью киберпреступлений. Эти же страны будут пытаться влиять на предпочтения американских избирателей.

- Наибольшую террористическую угрозу США представляют идеологически мотивированные террористы-одиночки и небольшие группировки. Экстремисты по-прежнему представляют собой постоянную и смертельно опасную угрозу.

 Еще одна значительная угроза нацбезопасности – международные преступные группировки, в особенности мексиканские картели.

- После завершения пандемии COVID-19, Министерство внутренней безопасности ожидает увеличения миграционного потока из Центральной и Южной Америки в направлении юго-западной границы США с Мексикой до уровней, которые наблюдались до начала пандемии.

- Серьезная угроза жизни и безопасности американцев, а также фактор, разрушительно влияющий на экономику – стихийные бедствия.

выборы (24761) нацбезопасность (227) США (27213)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Звіти писати - це добре, але потрібно щось і робити.
показать весь комментарий
07.10.2020 07:36 Ответить
+3
В США назвали Россию, Китай и Иран основными угрозами нацбезопасности, - отчет - Цензор.НЕТ 6880
показать весь комментарий
07.10.2020 07:45 Ответить
+2
Не з рудим нарцисом....
показать весь комментарий
07.10.2020 08:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звіти писати - це добре, але потрібно щось і робити.
показать весь комментарий
07.10.2020 07:36 Ответить
Не з рудим нарцисом....
показать весь комментарий
07.10.2020 08:36 Ответить
Як не дивно і смішно - з ним самим. Демократи вже давно - ультраліві.
показать весь комментарий
07.10.2020 09:15 Ответить
Трамп -- не демократ, не республіканець ... ну, захотілося дядьку похизуватися на єкранах телевізорів... Що йому вдарить в тім'я --- не знають ні демократи, ні республіканці, навіть він сам не знає.. Грізно ******** кулаками, на публіку -- - такий собі Жириновський по-американськи, може послати три АУГ проти північно-корейського Кіма, та злякавшись -- хутко зникнути звідти... Єдине, в чому він послідовний --- несамовита любов до кремлівського фюрерка, в якого сидить на гачку фінансових злочинів, проти --- не рипнеться...
показать весь комментарий
07.10.2020 09:34 Ответить
Очнулись.
показать весь комментарий
07.10.2020 07:43 Ответить
Теперь года на три возмущений и обеспокоенностей....
показать весь комментарий
07.10.2020 08:37 Ответить
В США назвали Россию, Китай и Иран основными угрозами нацбезопасности, - отчет - Цензор.НЕТ 6880
показать весь комментарий
07.10.2020 07:45 Ответить
Ідеальніше, щоб на те місце перемістилася Маріанська впадина.
показать весь комментарий
07.10.2020 08:29 Ответить
Пройдуть вибори в США і будуть дії, на цей раз засрашка вже не зможе надурити їх (включити кнопку перезагрузки), бо включала все зі всіма і вони добре пам*ятають локшину на вухах.Але що робить наш? Він бачить мир в очах сатани і посилає кума Мертвенчука на переговори.
показать весь комментарий
07.10.2020 08:23 Ответить
а иран то им чем помешал ?
показать весь комментарий
07.10.2020 08:34 Ответить
Создание ядерного оружия, при помощи той же России..Аятоллы не задумываясь применят его...
показать весь комментарий
07.10.2020 08:40 Ответить
Как Вам ядерный теракт в центе Манхеттена?
показать весь комментарий
07.10.2020 08:41 Ответить
пфф, протащить ядрену бомбу в центр манхеттена это еще надо суметь, а яо сейчас вообще в каждом сарае клепают, почему по вашему то и дело разрывают старые договора по оружию ? потому что нет былого монополизма на него у ссср и сша, сейчас любой гондурас тайком может себе склепать что то этакое
показать весь комментарий
07.10.2020 15:35 Ответить
да и белых еще
показать весь комментарий
07.10.2020 09:05 Ответить
аминь
показать весь комментарий
07.10.2020 09:09 Ответить
вся підараха від вилупка до старця вважає піндосів ворогами, а вони щойно схаменулись
показать весь комментарий
07.10.2020 09:13 Ответить
глобальная угроза - это безбожие на всех уровнях и во всех странах
это когда тормозов и принципов нет, народ не верит в тотальный контроль мыслей, слов и поступков - от этого проблемы
показать весь комментарий
07.10.2020 10:38 Ответить
А не нужно было валить совок!
Варились они "в собственном соку", застаивались ... но для США было безопасно.
показать весь комментарий
07.10.2020 11:17 Ответить
 
 