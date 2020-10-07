В США назвали Россию, Китай и Иран основными угрозами нацбезопасности, - отчет

Министерство внутренней безопасности США опубликовало первый в своем роде отчет об основных угрозах национальной безопасности в 2020 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чад Волф опубликовал во вторник на сайте министерства документ под названием "Оценка угроз Родине". Это первый в своем роде отчет, в котором объединена вся имеющаяся у Министерства внутренней безопасности информация о факторах, угрожающих национальной безопасности США, включая разведывательные и оперативные данные.

По словам Волфа, в отчете представлена максимально подробная информация, на основании которой министерство планирует свои действия по защите национальной безопасности Соединенных Штатов.

"Эти угрозы были выявлены благодаря использованию самых лучших разведданных, оперативной информации и опыту сотрудников министерства... Прочитав отчет, американцы больше узнают о традиционных угрозах, таких как терроризм и организованная преступность. Однако... они также поймут, что наша страна сталкивается со значительной угрозой... со стороны таких государств, как Китай, Россия и Иран", - заявил Волф.

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Основные выводы, к которым пришли авторы отчета, оценивая угрозы национальной безопасности США в 2020 году:

- Киберпреступность, как со стороны национальных государств, так и негосударственных хакеров, останется острой проблемой, и, вероятно, будет расти;

- Благодаря пандемии COVID-19, экономические конкуренты США получили новые возможности для извлечения выгоды за счет американцев;

- Китай, Россия и Иран будут пытаться скомпрометировать или нанести ущерб критически важной избирательной инфраструктуре во время выборов в 2020 году с помощью киберпреступлений. Эти же страны будут пытаться влиять на предпочтения американских избирателей.

- Наибольшую террористическую угрозу США представляют идеологически мотивированные террористы-одиночки и небольшие группировки. Экстремисты по-прежнему представляют собой постоянную и смертельно опасную угрозу.

Еще одна значительная угроза нацбезопасности – международные преступные группировки, в особенности мексиканские картели.

- После завершения пандемии COVID-19, Министерство внутренней безопасности ожидает увеличения миграционного потока из Центральной и Южной Америки в направлении юго-западной границы США с Мексикой до уровней, которые наблюдались до начала пандемии.

- Серьезная угроза жизни и безопасности американцев, а также фактор, разрушительно влияющий на экономику – стихийные бедствия.