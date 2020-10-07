У США назвали Росію, Китай та Іран головними загрозами нацбезпеці, - звіт

Міністерство внутрішньої безпеки США опублікувало перший у своєму роді звіт про основні загрози національній безпеці в 2020 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

Виконувач обов'язків міністра внутрішньої безпеки Чад Волф опублікував у вівторок на сайті міністерства документ під назвою "Оцінка загроз Батьківщині". Це перший у своєму роді звіт, у якому об'єднана вся наявна у Міністерства внутрішньої безпеки інформація про чинники, що загрожують національній безпеці США, включно з розвідувальними та оперативними даними.

За словами Волфа, у звіті представлена ​​максимально докладна інформація, на підставі якої міністерство планує свої дії щодо захисту національної безпеки Сполучених Штатів.

"Ці загрози були виявлені завдяки використанню найкращих розвідданих, оперативної інформації та досвіду співробітників міністерства ... Прочитавши звіт, американці більше дізнаються про традиційні погрози, такі як тероризм та організована злочинність. Однак ... вони також зрозуміють, що наша країна стикається зі значною загрозою ... з боку таких держав, як Китай, Росія та Іран", - заявив Волф.

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Основні висновки, яких дійшли автори звіту, оцінюючи загрози національній безпеці США у 2020 році:

- Кіберзлочинність, як з боку національних держав, так і недержавних хакерів, залишиться гострою проблемою, і, ймовірно, буде зростати;

- Завдяки пандемії COVID-19 економічні конкуренти США отримали нові можливості для отримання вигоди за рахунок американців;

- Китай, Росія та Іран будуть намагатися скомпрометувати або завдати шкоди критично важливій виборчій інфраструктурі під час виборів у 2020 році за допомогою кіберзлочинів. Ці ж країни будуть намагатися впливати на переваги американських виборців.

- Найбільшу терористичну загрозу США становлять ідеологічно мотивовані терористи-одинаки і невеликі угруповання. Екстремісти як і раніше становлять собою постійну і смертельно небезпечну загрозу.

Ще одна значна загроза нацбезпеці - міжнародні злочинні угруповання, особливо мексиканські картелі.

- Після завершення пандемії COVID-19 Міністерство внутрішньої безпеки очікує збільшення міграційного потоку з Центральної і Південної Америки в напрямку південно-західного кордону США з Мексикою до рівнів, які спостерігалися до початку пандемії.

- Серйозна загроза життю і безпеці американців, а також чинник, який руйнівно впливає на економіку, - стихійні лиха.