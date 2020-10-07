УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9213 відвідувачів онлайн
Новини
1 498 20

У США назвали Росію, Китай та Іран головними загрозами нацбезпеці, - звіт

Міністерство внутрішньої безпеки США опублікувало перший у своєму роді звіт про основні загрози національній безпеці в 2020 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

Виконувач обов'язків міністра внутрішньої безпеки Чад Волф опублікував у вівторок на сайті міністерства документ під назвою "Оцінка загроз Батьківщині". Це перший у своєму роді звіт, у якому об'єднана вся наявна у Міністерства внутрішньої безпеки інформація про чинники, що загрожують національній безпеці США, включно з розвідувальними та оперативними даними.

За словами Волфа, у звіті представлена ​​максимально докладна інформація, на підставі якої міністерство планує свої дії щодо захисту національної безпеки Сполучених Штатів.

"Ці загрози були виявлені завдяки використанню найкращих розвідданих, оперативної інформації та досвіду співробітників міністерства ... Прочитавши звіт, американці більше дізнаються про традиційні погрози, такі як тероризм та організована злочинність. Однак ... вони також зрозуміють, що наша країна стикається зі значною загрозою ... з боку таких держав, як Китай, Росія та Іран", - заявив Волф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія створила сайт для впливу на вибори в США з назвою "NAEBC", - ЗМІ

Основні висновки, яких дійшли автори звіту, оцінюючи загрози національній безпеці США у 2020 році:

- Кіберзлочинність, як з боку національних держав, так і недержавних хакерів, залишиться гострою проблемою, і, ймовірно, буде зростати;

- Завдяки пандемії COVID-19 економічні конкуренти США отримали нові можливості для отримання вигоди за рахунок американців;

- Китай, Росія та Іран будуть намагатися скомпрометувати або завдати шкоди критично важливій виборчій інфраструктурі під час виборів у 2020 році за допомогою кіберзлочинів. Ці ж країни будуть намагатися впливати на переваги американських виборців.

- Найбільшу терористичну загрозу США становлять ідеологічно мотивовані терористи-одинаки і невеликі угруповання. Екстремісти як і раніше становлять собою постійну і смертельно небезпечну загрозу.

Ще одна значна загроза нацбезпеці - міжнародні злочинні угруповання, особливо мексиканські картелі.

- Після завершення пандемії COVID-19 Міністерство внутрішньої безпеки очікує збільшення міграційного потоку з Центральної і Південної Америки в напрямку південно-західного кордону США з Мексикою до рівнів, які спостерігалися до початку пандемії.

- Серйозна загроза життю і безпеці американців, а також чинник, який руйнівно впливає на економіку, - стихійні лиха.

Автор: 

вибори (6722) нацбезпека (162) США (23483)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Звіти писати - це добре, але потрібно щось і робити.
показати весь коментар
07.10.2020 07:36 Відповісти
+3
В США назвали Россию, Китай и Иран основными угрозами нацбезопасности, - отчет - Цензор.НЕТ 6880
показати весь коментар
07.10.2020 07:45 Відповісти
+2
Не з рудим нарцисом....
показати весь коментар
07.10.2020 08:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звіти писати - це добре, але потрібно щось і робити.
показати весь коментар
07.10.2020 07:36 Відповісти
Не з рудим нарцисом....
показати весь коментар
07.10.2020 08:36 Відповісти
Як не дивно і смішно - з ним самим. Демократи вже давно - ультраліві.
показати весь коментар
07.10.2020 09:15 Відповісти
Трамп -- не демократ, не республіканець ... ну, захотілося дядьку похизуватися на єкранах телевізорів... Що йому вдарить в тім'я --- не знають ні демократи, ні республіканці, навіть він сам не знає.. Грізно ******** кулаками, на публіку -- - такий собі Жириновський по-американськи, може послати три АУГ проти північно-корейського Кіма, та злякавшись -- хутко зникнути звідти... Єдине, в чому він послідовний --- несамовита любов до кремлівського фюрерка, в якого сидить на гачку фінансових злочинів, проти --- не рипнеться...
показати весь коментар
07.10.2020 09:34 Відповісти
Очнулись.
показати весь коментар
07.10.2020 07:43 Відповісти
Теперь года на три возмущений и обеспокоенностей....
показати весь коментар
07.10.2020 08:37 Відповісти
В США назвали Россию, Китай и Иран основными угрозами нацбезопасности, - отчет - Цензор.НЕТ 6880
показати весь коментар
07.10.2020 07:45 Відповісти
Ідеальніше, щоб на те місце перемістилася Маріанська впадина.
показати весь коментар
07.10.2020 08:29 Відповісти
Пройдуть вибори в США і будуть дії, на цей раз засрашка вже не зможе надурити їх (включити кнопку перезагрузки), бо включала все зі всіма і вони добре пам*ятають локшину на вухах.Але що робить наш? Він бачить мир в очах сатани і посилає кума Мертвенчука на переговори.
показати весь коментар
07.10.2020 08:23 Відповісти
а иран то им чем помешал ?
показати весь коментар
07.10.2020 08:34 Відповісти
Создание ядерного оружия, при помощи той же России..Аятоллы не задумываясь применят его...
показати весь коментар
07.10.2020 08:40 Відповісти
Как Вам ядерный теракт в центе Манхеттена?
показати весь коментар
07.10.2020 08:41 Відповісти
пфф, протащить ядрену бомбу в центр манхеттена это еще надо суметь, а яо сейчас вообще в каждом сарае клепают, почему по вашему то и дело разрывают старые договора по оружию ? потому что нет былого монополизма на него у ссср и сша, сейчас любой гондурас тайком может себе склепать что то этакое
показати весь коментар
07.10.2020 15:35 Відповісти
да и белых еще
показати весь коментар
07.10.2020 09:05 Відповісти
аминь
показати весь коментар
07.10.2020 09:09 Відповісти
вся підараха від вилупка до старця вважає піндосів ворогами, а вони щойно схаменулись
показати весь коментар
07.10.2020 09:13 Відповісти
глобальная угроза - это безбожие на всех уровнях и во всех странах
это когда тормозов и принципов нет, народ не верит в тотальный контроль мыслей, слов и поступков - от этого проблемы
показати весь коментар
07.10.2020 10:38 Відповісти
А не нужно было валить совок!
Варились они "в собственном соку", застаивались ... но для США было безопасно.
показати весь коментар
07.10.2020 11:17 Відповісти
 
 