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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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На оккупированном Донбассе от COVID-19 умерли 265 человек, - ООН

На оккупированном Донбассе от COVID-19 умерли 265 человек, - ООН

Ситуация с коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будет ухудшаться. По последним данным, обнаружены 4888 случаев коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщают в Управлении по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

Ситуация в ОРДЛО ухудшится с наступлением холодов, считают в ООН.

"По последним данным, на неподконтрольных правительству районах зарегистрированы 4888 случаев заражения коронавирусом, 265 человек умерли", - говорится в сообщении.

Сейчас там госпитализируют уже около 700 человек в день, пребывание пациентов в больницах становится все более длительным, и система здравоохранения вскоре перестанет справляться с наплывом зараженных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 54 тыс. человек, число заболевших превысило 36 млн. ИНФОГРАФИКА

Напомним, Донецкий национальный технический университет закрыли на карантин с 28 сентября по 11 октября.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук требовал от боевиков обеспечить Красному Кресту доступ к незаконно удерживаемым украинцам.

карантин (16729) ООН (4196) Донбасс (26958) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Странно.... Новочть не вызвала жалочти... М
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07.10.2020 08:31 Ответить
не давайте шастать та розносити заразу
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07.10.2020 08:39 Ответить
В оккупированном https://inforesist.org/tag/lugansk/ Луганске умер автор «гимна» самопровозглашенной «https://inforesist.org/tag/lnr/ ЛНР «, композитор Юрий Дерский. Об этом https://inforesist.org/goto/https://lgaki.info/novosti/pamyati-yuriya-derskogo/ сообщила подконтрольная террористам Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ)

На оккупированном Донбассе от COVID-19 умерли 265 человек, - ООН - Цензор.НЕТ 2515
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07.10.2020 08:44 Ответить
Такой дерский, а помер. Судя по фоте гимн такое же говно
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07.10.2020 08:52 Ответить
И это радует!
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07.10.2020 09:06 Ответить
Новость хз о чем. Наверное о том, что на оккупированных территориях невысокая смертность от ковида иди хорошо работает медицина. Для сравнения количество умерших: Львовская область - 593, Киев - 442, Харьковская - 387, Черновицкая - 375 и т.д. и т.п. Все эти регионы по количеству население меньше оккупированных территорий Донбасса.
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07.10.2020 09:16 Ответить
Немного с лагом их накрыло в месяца два. Все таки закупоренность и комендантский час способствуют. Но сейчас в Донецке волна не кислая. Пристроить больного непросто. Как и у нас.
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07.10.2020 11:32 Ответить
 
 