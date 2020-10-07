УКР
На окупованому Донбасі від COVID-19 померли 265 осіб, - ООН

Ситуація з коронавірусом на окупованих територіях Донецької та Луганської областей буде погіршуватися. За останніми даними, виявлено 4888 випадків коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляють в Управлінні з координації гуманітарних питань (УКГП) ООН.

Ситуація в ОРДЛО погіршиться з настанням холодів, вважають в ООН.

"За останніми даними, на непідконтрольних уряду районах зареєстровано 4888 випадків зараження коронавірусом, 265 осіб померли", - йдеться в повідомленні.

Зараз там госпіталізують вже майже 700 осіб на день, перебування пацієнтів у лікарнях стає дедалі тривалішим, і система охорони здоров’я незабаром перестане справлятися з напливом заражених.

Нагадаємо, Донецький національний технічний університет закрили на карантин з 28 вересня по 11 жовтня.

Раніше глава української делегації в Тристоронній контактної групи Леонід Кравчук вимагав від бойовиків забезпечити Червоному Хресту доступ до незаконно утримуваних українців.

Странно.... Новочть не вызвала жалочти... М
07.10.2020 08:31 Відповісти
не давайте шастать та розносити заразу
07.10.2020 08:39 Відповісти
В оккупированном https://inforesist.org/tag/lugansk/ Луганске умер автор «гимна» самопровозглашенной «https://inforesist.org/tag/lnr/ ЛНР «, композитор Юрий Дерский. Об этом https://inforesist.org/goto/https://lgaki.info/novosti/pamyati-yuriya-derskogo/ сообщила подконтрольная террористам Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ)

На оккупированном Донбассе от COVID-19 умерли 265 человек, - ООН - Цензор.НЕТ 2515
07.10.2020 08:44 Відповісти
Такой дерский, а помер. Судя по фоте гимн такое же говно
07.10.2020 08:52 Відповісти
И это радует!
07.10.2020 09:06 Відповісти
Новость хз о чем. Наверное о том, что на оккупированных территориях невысокая смертность от ковида иди хорошо работает медицина. Для сравнения количество умерших: Львовская область - 593, Киев - 442, Харьковская - 387, Черновицкая - 375 и т.д. и т.п. Все эти регионы по количеству население меньше оккупированных территорий Донбасса.
07.10.2020 09:16 Відповісти
Немного с лагом их накрыло в месяца два. Все таки закупоренность и комендантский час способствуют. Но сейчас в Донецке волна не кислая. Пристроить больного непросто. Как и у нас.
