В оккупированной Ялте горит санаторий Минобороны РФ
В оккупированном Крыму горит санаторий Минобороны РФ "Ялта". Информации о пострадавших нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
В здании горит обшивка между восьмым этажом и кровлей на площади порядка 1000 кв. м. Пожару присвоен второй номер сложности.
В 08:17 по Москве пожар в санатории "Ялта" локализован на площади 1200 кв. м. Пострадавших нет.
Пожар тушат 43 пожарных и 13 единиц техники.
Топ комментарии
+29 Перехватчик
показать весь комментарий07.10.2020 09:23 Ответить Ссылка
+22 Рома Маестро
показать весь комментарий07.10.2020 09:24 Ответить Ссылка
+18 Роман с камнем
показать весь комментарий07.10.2020 09:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Электропроводимость морской воды почти в 100 раз выше, чем речной или дождевой. Тушить ею объекты электроснабжения или электропотребления следует с большой осторожностью.
После применения морской воды может выйти из строя электрооборудование, разъедаются все предметы, строения, содержащие металл.Она действует на почву хуже огня, выжигая оставшиеся кустарники и деревья.
но вот вчера Эдди Ван Хален умер....(((
65 всего- царство небесно)))
Нам пофик
Як ця будівля називається в Україні?