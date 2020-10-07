РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9832 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
6 545 52

В оккупированной Ялте горит санаторий Минобороны РФ

В оккупированной Ялте горит санаторий Минобороны РФ

В оккупированном Крыму горит санаторий Минобороны РФ "Ялта". Информации о пострадавших нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

В здании горит обшивка между восьмым этажом и кровлей на площади порядка 1000 кв. м. Пожару присвоен второй номер сложности.

В 08:17 по Москве пожар в санатории "Ялта" локализован на площади 1200 кв. м. Пострадавших нет.

Пожар тушат 43 пожарных и 13 единиц техники.

Также читайте: Пожары на Луганщине: осталось потушить 150 га, огонь локализован, - ГСЧС

Автор: 

Крым (26427) пожар (5980) Ялта (341) Минобороны рф (939)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+29
В оккупированной Ялте горит санаторий Минобороны РФ, пострадавших нет - Цензор.НЕТ 4130
показать весь комментарий
07.10.2020 09:23 Ответить
+22
как это - пострадавших сепаратистов, предателей и рашистов нет??? - ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!!!
показать весь комментарий
07.10.2020 09:24 Ответить
+18
ПОКУЙ , ПЛЯШЕМ :

В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 7774
показать весь комментарий
07.10.2020 09:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В оккупированной Ялте горит санаторий Минобороны РФ, пострадавших нет - Цензор.НЕТ 4130
показать весь комментарий
07.10.2020 09:23 Ответить
гори гори ясно
показать весь комментарий
07.10.2020 09:24 Ответить
как это - пострадавших сепаратистов, предателей и рашистов нет??? - ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!!!
показать весь комментарий
07.10.2020 09:24 Ответить
ПОКУЙ , ПЛЯШЕМ :

В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 7774
показать весь комментарий
07.10.2020 09:42 Ответить
символично
показать весь комментарий
07.10.2020 09:25 Ответить
Дяка за позитивчик гімняного ранку!
показать весь комментарий
07.10.2020 09:27 Ответить
Також дощ у депресію вганяє?))
показать весь комментарий
07.10.2020 09:30 Ответить
а у нас сонечко
показать весь комментарий
07.10.2020 09:40 Ответить
А в нас дощ !!))
показать весь комментарий
07.10.2020 09:44 Ответить
осінь...
показать весь комментарий
07.10.2020 09:50 Ответить
радіємо дощу, бо гдє-то камні
показать весь комментарий
07.10.2020 09:53 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2020 10:42 Ответить
В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 5014В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 2151В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 2151
показать весь комментарий
07.10.2020 09:29 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2020 11:26 Ответить
В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 4501
показать весь комментарий
07.10.2020 09:30 Ответить
Нехай щастить!
показать весь комментарий
07.10.2020 09:31 Ответить
Це ж певно санаторій, який належав українському міністерству.
показать весь комментарий
07.10.2020 09:32 Ответить
Сама Ялта сопротивляется российской оккупации и подчеркивает, что Крым - это Украина
показать весь комментарий
07.10.2020 09:33 Ответить
Що згорить ,то не згниє !!! Ялта вітає )(уйла !!)))
показать весь комментарий
07.10.2020 09:43 Ответить
а воды, то нету.. поэтому, пусть тушат крестным знамением и колорадскими ленточками..
показать весь комментарий
07.10.2020 09:45 Ответить
В санатории минобороны , - как всегда Ихтамнетов не было и пострадавших Нет. Они сами себя сожгут Нажрались с перепугу , что остались живы , а авось и не помогло.
показать весь комментарий
07.10.2020 09:47 Ответить
Нє, ну як то... Вони ж іхтамнєти. Як же вони згоріти можуть?
показать весь комментарий
07.10.2020 13:45 Ответить
Горит санатори МО Украині захваченній МО России!!!!!!!!
показать весь комментарий
07.10.2020 09:48 Ответить
Тушить пожары морской водой можно, но необходимо принимать во внимание экологические и технические аспекты этого метода. ... После пожаротушения тщательно промывают пресной водой мотопомпы, пеносмесители, рукава, трубы, баки.
Электропроводимость морской воды почти в 100 раз выше, чем речной или дождевой. Тушить ею объекты электроснабжения или электропотребления следует с большой осторожностью.
После применения морской воды может выйти из строя электрооборудование, разъедаются все предметы, строения, содержащие металл.Она действует на почву хуже огня, выжигая оставшиеся кустарники и деревья.
показать весь комментарий
07.10.2020 09:48 Ответить
"Да пёс с ним!" (с)
показать весь комментарий
07.10.2020 09:48 Ответить
+++
показать весь комментарий
07.10.2020 11:29 Ответить
Короткіє замиканія проводов.
показать весь комментарий
07.10.2020 09:50 Ответить
вчера.. Приморье(Дальний Восток), Северные Рукожопые Вымираты (Рашка)..
В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 6508 В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 785
показать весь комментарий
07.10.2020 09:54 Ответить
Да уж. Нужно искать хорошего рихтовщика.
показать весь комментарий
07.10.2020 10:35 Ответить
В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 6017
показать весь комментарий
07.10.2020 09:57 Ответить
В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 7644
показать весь комментарий
07.10.2020 10:00 Ответить
это-то да.....
но вот вчера Эдди Ван Хален умер....(((
65 всего- царство небесно)))
показать весь комментарий
07.10.2020 12:04 Ответить
Дійсно сумно. Хоч я і не був його прихильником.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:48 Ответить
Сумна новина. Не фанат Ван Халена, але людина легендарна. RIP
показать весь комментарий
07.10.2020 14:11 Ответить
Горіла хата па-ла-ла...
показать весь комментарий
07.10.2020 10:00 Ответить
Всех выгнать ссать!
показать весь комментарий
07.10.2020 10:00 Ответить
потрібно писати у заголовку - ".. нажаль постраждалих не має"
показать весь комментарий
07.10.2020 10:01 Ответить
Не поспішайте з висновками. Коли йдеться про іхтамнєтів, то можна написати і щось таке: "ніхто не постраждав, іхтамнєтів у кількості півсотні голів там не було".
показать весь комментарий
07.10.2020 13:50 Ответить
Бяда-то какая....
показать весь комментарий
07.10.2020 10:05 Ответить
В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 680
показать весь комментарий
07.10.2020 10:27 Ответить
Что пострадавших нет - это не есть хорошо!
показать весь комментарий
07.10.2020 10:34 Ответить
солдаты нато в печальке. кусок работы у них отпал ))
показать весь комментарий
07.10.2020 10:35 Ответить
Это им кара за то что во время захода ихтамнетов у этих самых невидимок был там какой то штаб или казарма. Которую они, те которых не было совсем, охраняли с пулеметами за брустверами с мешков с песком.
показать весь комментарий
07.10.2020 11:48 Ответить
А может просто подпалили что бы построить на этом месте пару многоэтажек для московского начальства.
показать весь комментарий
07.10.2020 11:51 Ответить
Та то теперь головная боль крысчан.
Нам пофик
показать весь комментарий
07.10.2020 12:06 Ответить
наша ракета "Нептун" огибая рельеф....
показать весь комментарий
07.10.2020 12:37 Ответить
Витівки Єнота...
показать весь комментарий
07.10.2020 13:39 Ответить
Якою в дупу "врані РФ"?
Як ця будівля називається в Україні?
показать весь комментарий
07.10.2020 13:53 Ответить
Ну, что за брехня! Какой же это санаторий МО РФ? Это санаторий ВСУ Украины, временно занятый оккупантами РФ. Впрочем, - ГОРИ ГОРИ ЯСНО! ДОЖДЕЙ НЕТ? ОТ ШОБ НЕ ПОГАСЛО. А убытки, после деокупации, моковиты, их дети и внуки будут из своего кармана нам покрывать.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:09 Ответить
 
 