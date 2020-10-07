В оккупированной Ялте горит санаторий Минобороны РФ

В оккупированном Крыму горит санаторий Минобороны РФ "Ялта". Информации о пострадавших нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

В здании горит обшивка между восьмым этажом и кровлей на площади порядка 1000 кв. м. Пожару присвоен второй номер сложности.

В 08:17 по Москве пожар в санатории "Ялта" локализован на площади 1200 кв. м. Пострадавших нет.

Пожар тушат 43 пожарных и 13 единиц техники.

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