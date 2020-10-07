Пожары на Луганщине: осталось потушить 150 га, огонь локализован, - ГСЧС

В Станично-Луганском районе Луганской области продолжается тушение последнего из 10 основных очагов пожаров, авиацией ГСЧС с начала ликвидации пожаров осуществлен сброс более 1,9 тыс. тонн воды, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По состоянию на 7.00 7 октября, из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности, 9 очагов ликвидированы", – сообщили в пресс-службе на сайте ведомства в среду утром, передает Цензор.НЕТ.

Спасатели подчеркнули, что 6 октября в 18:20 пожар вблизи с. Артема Станично-Луганского района (очаг № 10), который возник 5 октября, ликвидирован.

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"Продолжается тушение одного очага (очаг № 1) вблизи населенных пунктов Смоляниново, Боровеньки, Пурдовка и Гавриловка. Общая площадь очага - 4 тыс. 640 га. Ликвидированы - 4 тыс. 490 га, остается - 150 га (локализован)", – сказано в сообщении.

По предварительным оценкам ориентировочная общая площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. га.

Авиацией ГСЧС с начала тушения пожаров совершены 588 сбросов (1 тыс. 906 тонн воды).

В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек. Кроме этого пострадали 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

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Для тушения привлечены 1 тыс. 154 человека и 294 единицы техники, из них от ГСЧС 387 человек личного состава и 102 единицы техники.