Пожежі на Луганщині: залишилося загасити 150 га, вогонь локалізовано, - ДСНС

У Станично-Луганському районі Луганської області триває гасіння останнього із 10 основних осередків пожеж, авіацією ДСНС від початку ліквідації пожеж здійснено скидання понад 1,9 тис. тонн води, повідомили в пресслужбі відомства.

"Станом на 7:00 7 жовтня з 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету і сухої рослинності 9 осередків ліквідовано", - повідомили в пресслужбі на сайті відомства в середу вранці, передає Цензор.НЕТ.

Рятувальники наголосили, що 6 жовтня о 18:20 пожежу поблизу с. Артема Станично-Луганського району (осередок № 10), яка виникла 5 жовтня, ліквідовано.

"Триває гасіння одного осередку (осередок № 1) поблизу населених пунктів Смолянинове, Боровеньки, Пурдівка та Гаврилівка. Загальна площа осередку – 4 тис. 640 га. Ліквідовано – 4 тис. 490 га, залишається – 150 га (локалізовано)", - йдеться в повідомленні

За попередніми оцінками орієнтовна загальна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га.

Авіацією ДСНС від початку гасіння пожеж здійснено 588 скидів (1 тис. 906 тон води).

У ході ліквідації лісових пожеж на території Луганської області знайдено тіла 11 осіб. Крім цього постраждало 19 осіб (у тому числі 3 співробітники ДСНС).

Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб.

Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

Для гасіння залучено 1 тис. 154 особи та 294 одиниці техніки, з них від ДСНС 387 рятувальників особового складу та 102 одиниці техніки.