Поліція назвала джерела займання на Луганщині: замикання проводів і розпалене багаття
У ході проведених оперативно-розшукових заходів співробітниками кримінальної поліції встановлено 4 ймовірні джерела займання на Луганщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє речниця поліції в Луганській області Тетяна Погукай.
Правоохоронці називають такі джерела займання:
- с. Смолянинове Новоайдарського району - безпосередньо під лінією високовольтної електромережі, яке сталося приблизно о 15:45 01.10.2020;
- у с. Половинкине та с. Запорізьке Старобільського району - ймовірною причиною виникнення пожежі, а саме загоряння сухої трави та лісового насадження, стало замикання проводів високовольтної електромережі внаслідок сильних поривів вітру;
- м. Щастя Новоайдарського району - безпосередньо під лінією високовольтної електромережі. Займання сталося приблизно у вечорі 30.09.2020;
- смт Білокуракине, вул. Розкішна, внаслідок необережного поводження з вогнем 60-річної місцевої мешканки, яка розпалила багаття на своєму городі, щоб випалити бур’ян та суху траву, вогнище перекинулося на суху вербу, що росла неподалік городу.
Нагадаємо, під час ліквідації лісових пожеж на Луганщині були виявлені тіла 11 осіб, з яких 3 людини загинули внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 людина - від опіків, 3 людини - внаслідок серцевих нападів, 4 людини - причина загибелі встановлюється. Постраждали 19 осіб (зокрема 3 співробітники ДСНС).
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Яка там витримка часу на відключення? Вистачить для того, щоб щось загорілось? Чи може після АПВ загорялось?)))
Чого тебе так бомбить? І чим мережі у зоні АТО відрізняються від нормальної України? Там які дроти горючі? ))
Тому ще раз запитую- чим мережі в зоні АТО відрізняються від мереж нормальної України?
Смьісл анплогии понятен?
Ето как раз и говорит о том что тьі "знаешь что кенгеру в Австралии есть, а способьі и напрваления их передвижения нет"
І де тут про 0,4?))) Ще раз повторюю для обдарованих- минулого місяця у кожній з областей були сотні і сотні аварійних відключень по 10кВ, і жодне не викликало пежежі. Чим особливий лугандон, що там аж кілька загорянь від пожкоджень?
І куди дінемо відео, де колаборанти розкидують палаючи головешки у суху траву?
Так, буде короткочасний спалах, проте пожежі і загоряння не буде. Потрібен збіг дууууже багатьох факторів, щоб загоряння відбулось.
Ще раз у тебе, проФФесіонала з п'ятою групою, запитую- чому немає таких пожеж на території нормальної України?
Ти на це питання так і не відповіси, бо воно повністю руйнує твою теорію "добрих руських" )))
Чому немає таких пожеж на території нормальної України?
А заземлення на підстанціях в комірках відключають)) знімають лише ПЗЗ.
І припиняй матюкатись- це тупо)
Якщо ти такий спеціаліст, що вкочуєш автомати в комірки, то зрозуміло, чому так пригораєш)
А обірваний провід під напругою дає крокову напругу, але це не КЗ)))
Ще раз запитую- чому на території нормальної України немає таких пожеж?)))
Отже у пожежах винні окупанти.
Так що вкочують у комірки? Автомати?)))
А по темі- у новині жодної згадки про обрив. "Пожежа внаслідок пориву вітру і замикання проводів".
Ти хоч якесь відношення до енергетики маєш? Чи майстром у лінійній бригаді працював? Бо твої знання тягнуть лише на цю посаду і не вище.))
Нам втирають якусь дичину..
Факт що тут практично не ведуть роботи по догляду за лініями...
Дичина в тебе в голові
Ти хоч віддалено розумієш, про що пишеш?)))