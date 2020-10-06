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Новини Пожежі в Україні
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Поліція назвала джерела займання на Луганщині: замикання проводів і розпалене багаття

Поліція назвала джерела займання на Луганщині: замикання проводів і розпалене багаття

У ході проведених оперативно-розшукових заходів співробітниками кримінальної поліції встановлено 4 ймовірні джерела займання на Луганщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє речниця поліції в Луганській області Тетяна Погукай.

Правоохоронці називають такі джерела займання:

- с. Смолянинове Новоайдарського району - безпосередньо під лінією високовольтної електромережі, яке сталося приблизно о 15:45 01.10.2020;
- у с. Половинкине та с. Запорізьке Старобільського району - ймовірною причиною виникнення пожежі, а саме загоряння сухої трави та лісового насадження, стало замикання проводів високовольтної електромережі внаслідок сильних поривів вітру;
- м. Щастя Новоайдарського району - безпосередньо під лінією високовольтної електромережі. Займання сталося приблизно у вечорі 30.09.2020;
- смт Білокуракине, вул. Розкішна, внаслідок необережного поводження з вогнем 60-річної місцевої мешканки, яка розпалила багаття на своєму городі, щоб випалити бур’ян та суху траву, вогнище перекинулося на суху вербу, що росла неподалік городу.

Нагадаємо, під час ліквідації лісових пожеж на Луганщині були виявлені тіла 11 осіб, з яких 3 людини загинули внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 людина - від опіків, 3 людини - внаслідок серцевих нападів, 4 людини - причина загибелі встановлюється. Постраждали 19 осіб (зокрема 3 співробітники ДСНС).

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Автор: 

пожежа (4361) Нацполіція (15292) Погукай (30)


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Топ коментарі
+75
Видео с поджигателями из ЛуГОНДОНии не рассматривалась как версия поджога.
Совпадение?
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06.10.2020 15:26 Відповісти
+59
Держите меня семеро, и только не смешите.
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06.10.2020 15:25 Відповісти
+56
И все по линии разграничения. Тьфу, БЛД, трусы.
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06.10.2020 15:26 Відповісти
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Сторінка 2 з 2
Так від чого там лінії відключались? МСЗ, СЗНП чи ДЗ?
Яка там витримка часу на відключення? Вистачить для того, щоб щось загорілось? Чи може після АПВ загорялось?)))

Чого тебе так бомбить? І чим мережі у зоні АТО відрізняються від нормальної України? Там які дроти горючі? ))
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07.10.2020 09:13 Відповісти
Бомбить тебе. Мова йде про РЕС, а нє регіональні, або магістральні лінії. Там все гаразд.
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07.10.2020 13:54 Відповісти
Коли це від пошкоджень по 10 чи 0,4 загорялась трава та ще й у такій кількості? Чому таких пожеж немає у інших областях?
Тому ще раз запитую- чим мережі в зоні АТО відрізняються від мереж нормальної України?
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07.10.2020 14:02 Відповісти
Поліція назвала джерела займання на Луганщині: замикання проводів і розпалене багаття - Цензор.НЕТ 4936
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06.10.2020 22:01 Відповісти
Абьірвалг, к чему твой вьікак? Тьі русский полисман?
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07.10.2020 00:02 Відповісти
У лісі сталося коротке замикання...
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07.10.2020 00:12 Відповісти
В уме у тебя замьікання, а последствия на Цензоре.
Смьісл анплогии понятен?
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07.10.2020 00:25 Відповісти
...ясно...дерева були не заземлені...чи не занулені? знаєш, що таке нуль?
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07.10.2020 00:46 Відповісти
Нуль - це ти ©
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07.10.2020 01:17 Відповісти
За Зєлєнскава галасавал, чи проти Порошенка?
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07.10.2020 07:53 Відповісти
русскій?
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07.10.2020 08:20 Відповісти
Давай про ефективно заземлений розкажи.
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07.10.2020 09:15 Відповісти
???
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07.10.2020 13:23 Відповісти
Радимьій, здесь речь идет о сетях 0,4КВ или максимум 10
Ето как раз и говорит о том что тьі "знаешь что кенгеру в Австралии есть, а способьі и напрваления их передвижения нет"
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07.10.2020 13:38 Відповісти
безпосередньо під лінією високовольтної електромережіДжерело: https://censor.net/ua/n3223201

І де тут про 0,4?))) Ще раз повторюю для обдарованих- минулого місяця у кожній з областей були сотні і сотні аварійних відключень по 10кВ, і жодне не викликало пежежі. Чим особливий лугандон, що там аж кілька загорянь від пожкоджень?
І куди дінемо відео, де колаборанти розкидують палаючи головешки у суху траву?
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07.10.2020 14:07 Відповісти
У випадку падіння дерева на провода лінія відключиться)))
Так, буде короткочасний спалах, проте пожежі і загоряння не буде. Потрібен збіг дууууже багатьох факторів, щоб загоряння відбулось.
Ще раз у тебе, проФФесіонала з п'ятою групою, запитую- чому немає таких пожеж на території нормальної України?
Ти на це питання так і не відповіси, бо воно повністю руйнує твою теорію "добрих руських" )))

Чому немає таких пожеж на території нормальної України?
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07.10.2020 15:04 Відповісти
Що-що у комірки вкочують?))) Автомат?)))
А заземлення на підстанціях в комірках відключають)) знімають лише ПЗЗ.
І припиняй матюкатись- це тупо)
Якщо ти такий спеціаліст, що вкочуєш автомати в комірки, то зрозуміло, чому так пригораєш)
А обірваний провід під напругою дає крокову напругу, але це не КЗ)))

Ще раз запитую- чому на території нормальної України немає таких пожеж?)))
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07.10.2020 17:55 Відповісти
Оце у тебе пригоріло)))
Отже у пожежах винні окупанти.

Так що вкочують у комірки? Автомати?)))

А по темі- у новині жодної згадки про обрив. "Пожежа внаслідок пориву вітру і замикання проводів".

Ти хоч якесь відношення до енергетики маєш? Чи майстром у лінійній бригаді працював? Бо твої знання тягнуть лише на цю посаду і не вище.))
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07.10.2020 19:58 Відповісти
За той же період з вітром у Київській області також були сотні відключень і жодної пожежі від "замикання електромережі". Сухостій у зоні відчудження падає регулярно- і також жодної пожежі.
Нам втирають якусь дичину..
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07.10.2020 08:34 Відповісти
Дичина це твоя писаніна. А факт що на лінію падає повалено вітром дерево, а під лінією суха трава, дуже багато сухий трави як порох.
Факт що тут практично не ведуть роботи по догляду за лініями...
Дичина в тебе в голові
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07.10.2020 08:55 Відповісти
Так розкажи, які лінія повинна відключитись, якщо "вкотити АВТОМАТ у комірку з НЕ ЗНЯТИМ заземленням"?)))
Ти хоч віддалено розумієш, про що пишеш?)))
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07.10.2020 18:47 Відповісти
Тьі научись, чмошник, для начала свои бредни формулировать
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07.10.2020 20:06 Відповісти
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