Поліція назвала джерела займання на Луганщині: замикання проводів і розпалене багаття

У ході проведених оперативно-розшукових заходів співробітниками кримінальної поліції встановлено 4 ймовірні джерела займання на Луганщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє речниця поліції в Луганській області Тетяна Погукай.

Правоохоронці називають такі джерела займання:

- с. Смолянинове Новоайдарського району - безпосередньо під лінією високовольтної електромережі, яке сталося приблизно о 15:45 01.10.2020;

- у с. Половинкине та с. Запорізьке Старобільського району - ймовірною причиною виникнення пожежі, а саме загоряння сухої трави та лісового насадження, стало замикання проводів високовольтної електромережі внаслідок сильних поривів вітру;

- м. Щастя Новоайдарського району - безпосередньо під лінією високовольтної електромережі. Займання сталося приблизно у вечорі 30.09.2020;

- смт Білокуракине, вул. Розкішна, внаслідок необережного поводження з вогнем 60-річної місцевої мешканки, яка розпалила багаття на своєму городі, щоб випалити бур’ян та суху траву, вогнище перекинулося на суху вербу, що росла неподалік городу.

Нагадаємо, під час ліквідації лісових пожеж на Луганщині були виявлені тіла 11 осіб, з яких 3 людини загинули внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 людина - від опіків, 3 людини - внаслідок серцевих нападів, 4 людини - причина загибелі встановлюється. Постраждали 19 осіб (зокрема 3 співробітники ДСНС).

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