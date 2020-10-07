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Новости Местные выборы-2020
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Законных оснований для переноса местных выборов нет, - Разумков

Законных оснований для переноса местных выборов нет, - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подчеркивает, что перенос местных выборов невозможен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Перенос местных выборов в моем понимании, как председателя Верховной Рады Украины, невозможен, потому что законных оснований для изменения времени проведения выборов нет", - пояснил он.

"Выборы должны состояться "при любой погоде" 25 октября 2020г, как это и запланировано, так как все процессы запущены", - подчеркнул Разумков.

Председатель Верховной Рады отметил, что единственным исключением может стать указ президента Украины о введении чрезвычайного или военного положения после решения СНБО.

"Следующим шагом Верховная Рада или одобряет, или не одобряет такое предложение о переносе выборов. Надеемся, оснований для этого не будет", - подчеркнул он, добавив, что в настоящее время таких инициатив в Раду не поступало.

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Разумков, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что введение чрезвычайного положения может быть только на 30 или 60 дней, выборы могут быть отсрочены на это время.

"Отменить проведения выборов нет объективной возможности, поскольку это норма Конституции", - подчеркнул председатель парламента и добавил, что надо делать так, чтобы была возможность провести выборы на всей территории государства.

Разумков также отметил, что Верховная Рада сделала все для того, чтобы выборы состоялись. "Мы будем наблюдать за выборами и постараемся сделать их абсолютно прозрачными, честными и, как и другие органы, в рамках своих обязанностей будем выполнять эту функцию", - подчеркнул он.

ВР (29289) местные выборы (2752) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+2
Ніби ви законів дотримуєтесь.
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07.10.2020 09:52 Ответить
+2
Від самого початку каденції блазня - закони порушуються постійно...
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07.10.2020 09:58 Ответить
+1
https://twitter.com/hohland_gosdep
https://twitter.com/hohland_gosdep
Госдеп Хохланда



Средняя зарплата учителя в Швейцарии 9000 долларов, потому что они не фальсифицируют выборы.
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07.10.2020 09:57 Ответить
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Ніби ви законів дотримуєтесь.
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07.10.2020 09:52 Ответить
Ломбарды в обнищавшей Украине -- это бизнес на крови. Хотя для семьи Разумковых -- это источник доходов.
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07.10.2020 10:06 Ответить
https://twitter.com/hohland_gosdep
https://twitter.com/hohland_gosdep
Госдеп Хохланда



Средняя зарплата учителя в Швейцарии 9000 долларов, потому что они не фальсифицируют выборы.
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07.10.2020 09:57 Ответить
Какие переносы, дружище, вы же все свои места пораспродавали всем желающим, особенно ОПЗЖ и ЕС.
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07.10.2020 09:57 Ответить
Від самого початку каденції блазня - закони порушуються постійно...
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07.10.2020 09:58 Ответить
А как же пандемия? Карантин жеж и зоны!!!
Ай, совсем забыл - на время выборов вирус берет отпуск. Какой-то я забывчивый...
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07.10.2020 10:02 Ответить
Законних підстав для перенесення місцевих виборів немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 1424
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07.10.2020 10:05 Ответить
Уж простите её, она просто перепутала повышение размера пенсии с повышением пенсионного возраста. Какая разница- она ж "институтов" не заканчивала, а кончала.
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07.10.2020 13:05 Ответить
Закон як дишло..
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07.10.2020 10:10 Ответить
Сначала выборы,а потом пикообразный скачёк,все на выборы😆
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07.10.2020 10:13 Ответить
значит готовятся перенести...
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07.10.2020 10:25 Ответить
Так можна законно на незаконных основаниях, Прецедент есть - решение КС в 2019 году по Верховной Раде.
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07.10.2020 13:00 Ответить
Уже утомили!! В стране срака полная, а Разума интересует только выборы. ВЫ все порешали, навели порядок, экономику стабилизировали, в медицине все ок, экономика растет и т.д.??? А вас ублюдков только отмена выборов волнует, и вы носитесь как обосраные БУДУТ - НЕ БУДУТ - БУДУТ - НЕ БУДУТ, и т.д.!! Достали уже.
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07.10.2020 13:59 Ответить
Государство - это промысел Господень! Ибо сказано: "Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены" Рым. 1:13. Поэтому, всякая государственность, которая стремится быть богоугодной, то есть, перспективной, должна отмежеваться от так называемых демократических выборов. Ибо сказано: "Никто не обольщай самого себя: если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: "улавливает мудрых в лукавстве их" 1Кор. 3:18,19. Для тех же, кто не согласен со мной по этому поводу, хочу предложить своего рода памятку для избираемых и избирателей: «Благи́ми наме́рениями вы́мощена доро́га в ад» - крылатое выражение в ряде языков, в частности русском и английском. Альтернативной формой в английском языке служит выражение «Преисподняя полна добрыми намерениями, а небеса полны добрыми делами». https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B2_%D0%B0%D0%B4 Википедия
анархо коммунист «язычник».
Сегодня октябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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07.10.2020 15:33 Ответить
 
 