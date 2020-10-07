УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7271 відвідувач онлайн
Новини
661 14

Законних підстав для перенесення місцевих виборів немає, - Разумков

Законних підстав для перенесення місцевих виборів немає, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підкреслює, що перенесення місцевих виборів неможливий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"Перенесення місцевих виборів у моєму розумінні, як Голови Верховної Ради України, неможливе, бо законних підстав для зміни часу проведення виборів немає", - пояснив він.

"Вибори мають відбутися "за будь-якої погоди" 25 жовтня 2020 року, як це й заплановано, бо всі процеси запущені", - наголосив Дмитро Разумков.

Голова Верховної Ради зазначив, що єдиним винятком може стати Указ Президента України про введення надзвичайного або воєнного стану після рішення РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виборів на окупованому Донбасі восени не буде, - Зеленський

"Наступним кроком Верховна Рада або схвалює, або не схвалює таку пропозицію щодо перенесення виборів. Сподіваємося, підстав для цього не буде", - наголосив політик. За його словами, станом на зараз таких ініціатив до Верховної Ради не надходило.

Разумков, відповідаючи на запитання журналістів, наголосив, що введення надзвичайного стану може бути лише на 30 або 60 днів, і вибори може бути відтерміновано на цей час.

"Скасувати проведення виборів немає об’єктивної можливості, оскільки це норма Конституції", - підкреслив Голова Парламенту і наголосив, що треба робити так, щоб була можливість провести вибори на всій території держави.

Разумков також зазначив, що Верховна Рада зробила все для того, аби вибори відбулися. "Ми будемо спостерігати за виборами та намагатимемося зробити їх абсолютно прозорими, чесними і, як й інші органи, в рамках своїх обов’язків виконуватимемо цю функцію", - підкреслив він.

Автор: 

ВР (15235) місцеві вибори (1367) Разумков Дмитро (1528)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Ніби ви законів дотримуєтесь.
показати весь коментар
07.10.2020 09:52 Відповісти
+2
Від самого початку каденції блазня - закони порушуються постійно...
показати весь коментар
07.10.2020 09:58 Відповісти
+1
https://twitter.com/hohland_gosdep
https://twitter.com/hohland_gosdep
Госдеп Хохланда



Средняя зарплата учителя в Швейцарии 9000 долларов, потому что они не фальсифицируют выборы.
показати весь коментар
07.10.2020 09:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніби ви законів дотримуєтесь.
показати весь коментар
07.10.2020 09:52 Відповісти
Ломбарды в обнищавшей Украине -- это бизнес на крови. Хотя для семьи Разумковых -- это источник доходов.
показати весь коментар
07.10.2020 10:06 Відповісти
https://twitter.com/hohland_gosdep
https://twitter.com/hohland_gosdep
Госдеп Хохланда



Средняя зарплата учителя в Швейцарии 9000 долларов, потому что они не фальсифицируют выборы.
показати весь коментар
07.10.2020 09:57 Відповісти
Какие переносы, дружище, вы же все свои места пораспродавали всем желающим, особенно ОПЗЖ и ЕС.
показати весь коментар
07.10.2020 09:57 Відповісти
Від самого початку каденції блазня - закони порушуються постійно...
показати весь коментар
07.10.2020 09:58 Відповісти
А как же пандемия? Карантин жеж и зоны!!!
Ай, совсем забыл - на время выборов вирус берет отпуск. Какой-то я забывчивый...
показати весь коментар
07.10.2020 10:02 Відповісти
Законних підстав для перенесення місцевих виборів немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 1424
показати весь коментар
07.10.2020 10:05 Відповісти
Уж простите её, она просто перепутала повышение размера пенсии с повышением пенсионного возраста. Какая разница- она ж "институтов" не заканчивала, а кончала.
показати весь коментар
07.10.2020 13:05 Відповісти
Закон як дишло..
показати весь коментар
07.10.2020 10:10 Відповісти
Сначала выборы,а потом пикообразный скачёк,все на выборы😆
показати весь коментар
07.10.2020 10:13 Відповісти
значит готовятся перенести...
показати весь коментар
07.10.2020 10:25 Відповісти
Так можна законно на незаконных основаниях, Прецедент есть - решение КС в 2019 году по Верховной Раде.
показати весь коментар
07.10.2020 13:00 Відповісти
Уже утомили!! В стране срака полная, а Разума интересует только выборы. ВЫ все порешали, навели порядок, экономику стабилизировали, в медицине все ок, экономика растет и т.д.??? А вас ублюдков только отмена выборов волнует, и вы носитесь как обосраные БУДУТ - НЕ БУДУТ - БУДУТ - НЕ БУДУТ, и т.д.!! Достали уже.
показати весь коментар
07.10.2020 13:59 Відповісти
Государство - это промысел Господень! Ибо сказано: "Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены" Рым. 1:13. Поэтому, всякая государственность, которая стремится быть богоугодной, то есть, перспективной, должна отмежеваться от так называемых демократических выборов. Ибо сказано: "Никто не обольщай самого себя: если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: "улавливает мудрых в лукавстве их" 1Кор. 3:18,19. Для тех же, кто не согласен со мной по этому поводу, хочу предложить своего рода памятку для избираемых и избирателей: «Благи́ми наме́рениями вы́мощена доро́га в ад» - крылатое выражение в ряде языков, в частности русском и английском. Альтернативной формой в английском языке служит выражение «Преисподняя полна добрыми намерениями, а небеса полны добрыми делами». https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B2_%D0%B0%D0%B4 Википедия
анархо коммунист «язычник».
Сегодня октябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
показати весь коментар
07.10.2020 15:33 Відповісти
 
 