НАПК решило проверить декларацию нардепа ОПЗЖ Кивы

Нацагентство по предотвращению коррупции решило проверить декларацию народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные НАПК.

Нацагентство сообщает, что поводом для начала мониторинга способа жизни нардепа стали обращения о несоответствии внесенных им данных.

Ранее сообщалось, что в своей декларации Кива указал доход в 1,2 млн гривен от сдачи в аренду принадлежащей ему жомовой ямы, которая, по данным СМИ, давно заросла сорняками. Также журналисты рассказали о квартире нардепа в центре Киева, которую он не задекларировал.

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