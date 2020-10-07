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НАПК решило проверить декларацию нардепа ОПЗЖ Кивы

НАПК решило проверить декларацию нардепа ОПЗЖ Кивы

Нацагентство по предотвращению коррупции решило проверить декларацию народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные НАПК.

Нацагентство сообщает, что поводом для начала мониторинга способа жизни нардепа стали обращения о несоответствии внесенных им данных.

Ранее сообщалось, что в своей декларации Кива указал доход в 1,2 млн гривен от сдачи в аренду принадлежащей ему жомовой ямы, которая, по данным СМИ, давно заросла сорняками. Также журналисты рассказали о квартире нардепа в центре Киева, которую он не задекларировал.

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Автор: 

проверка (821) Кива Илья (398) НАПК (1225)


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Топ комментарии
+10
Цитати видатних людей. І.Ківа.
"Извините, пожалуйста, у вас член есть? Вы иногда член поправляете? Ну, это механическое движение, опять же, ну, когда у тебя есть член, ты... мужчины его поправляют".(с)
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07.10.2020 10:23 Ответить
+7
Фрукт Ківі дозріває у ..жовтні, тепер настав час "тривалого" зберігання...
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07.10.2020 10:37 Ответить
+7
НАЗК вирішило перевірити декларацію нардепа ОПЗЖ Ківи - Цензор.НЕТ 8182
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07.10.2020 11:23 Ответить
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Цитати видатних людей. І.Ківа.
"Извините, пожалуйста, у вас член есть? Вы иногда член поправляете? Ну, это механическое движение, опять же, ну, когда у тебя есть член, ты... мужчины его поправляют".(с)
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07.10.2020 10:23 Ответить
мастурбатор з жопоблоку
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07.10.2020 10:56 Ответить


Цікаво. Якщо киві відірвати голову, ніхто не побачить різниці. А якщо замість голови відірвати... ту саму штуку?..
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07.10.2020 13:35 Ответить
Фрукт Ківі дозріває у ..жовтні, тепер настав час "тривалого" зберігання...
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07.10.2020 10:37 Ответить
...у формаліні? (пардон за чорний гумор).
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07.10.2020 13:36 Ответить
пропоную застарілу назву тітушок перейменувати на ківилупків ОПзЖопи
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07.10.2020 10:53 Ответить
НАЗК вирішило перевірити декларацію нардепа ОПЗЖ Ківи - Цензор.НЕТ 8182
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07.10.2020 11:23 Ответить
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07.10.2020 12:13 Ответить
Тільки хай Жомову Яму не чіпають! Бо пропаде біднятко без жому - людські харчі для нього отруйні!
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07.10.2020 13:32 Ответить
Ой, и шо вы ему сделаете??? На хвост соли насыпьте??? У вас в жопе не "кругло", одни слова и "бла бла шоу". Не смешите народ.
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07.10.2020 13:48 Ответить
Не плохо бы проверить и на вменяемость этого субъекта.
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07.10.2020 16:49 Ответить
 
 